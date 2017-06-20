Поиски подростков на Ладожском озере

После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.