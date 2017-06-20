США
20.0620 июня19:56МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Международный авиасалон "Ле Бурже-2017"

19:5420.06.2017
0150
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale F3 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Макет российского пассажирского самолета МС-21 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Военная амуниция на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Французский переносной зенитно-ракетный комплекс на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Ракета-носитель на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Президент ПАО Корпорация Иркут Олег Демченко на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Самолет Airbus A 380 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Самолет на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132 D на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Кабина авиасимулятора на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Вертолет Mistral Missile на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНаиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale F3 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Наиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российских компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.Макет российского пассажирского самолета МС-21 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Россия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российских компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.Военная амуниция на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже-2017".Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранцузский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника "Мистраль".Французский переносной зенитно-ракетный комплекс на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Французский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника "Мистраль".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЕвропейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже-2017".Ракета-носитель на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДелегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.Президент ПАО Корпорация Иркут Олег Демченко на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Делегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017".Самолет Airbus A 380 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЧастный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.Самолет на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Частный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкУкраина на авиасалоне представила турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.Турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132 D на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Украина на авиасалоне представила турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже-2017".Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.Кабина авиасимулятора на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Кабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранко-германский консорциумом Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.Вертолет Mistral Missile на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Франко-германский консорциумом Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во ФранцииМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"19:5420.06.2017
Работа победителя конкурса Dog Photographer of the yearЛучшие снимки собак: победители конкурса Dog Photographer of the year16:3820.06.2017
Ведущий телепередачи В мире животных Николай Дроздов на лошадиНеутомимый путешественник и почетный эколог Николай Дроздов15:4920.06.2017
Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017Поиски подростков на Ладожском озере13:2220.06.2017
Актриса Николь Кидман раздает автографы в Сиднейском оперном театреНиколь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"12:3420.06.2017
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в МосквеМеждународный форум "Атомэкспо"18:4719.06.2017
Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017Буйство огня: лесные пожары в Португалии16:2319.06.2017
Участница соревнования по бодибилдингу Miss South Africa Xtreme в ЮАРБодибилдинг-шоу Miss SA Xtreme в ЮАР12:2519.06.2017
Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017В Лондоне фургон наехал на толпу людей. Кадры с места ЧП11:3519.06.2017
Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в бой-реванше за пояс чемпиона в полутяжелом весе. 17 июня 2017Неудавшийся реванш: Ковалев проиграл бой Уорду11:5318.06.2017
Все фотоленты

В понедельник в пригороде Парижа начал работу крупнейший в мире международный авиакосмический салон. "Ле Бурже-2017" — в фотоленте Ria.ru

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена