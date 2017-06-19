Международный форум "Атомэкспо-2017" открылся в понедельник в Москве. Генеральный информационный партнер "Атомэкспо" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня". Участники и гости форума — в фотоленте Ria.ru.
Международный форум "Атомэкспо"
18:4719.06.2017
(обновлено: 19:58 19.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОткрывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрадиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФорум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЕжедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.
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