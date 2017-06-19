Международный форум "Атомэкспо"

"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.