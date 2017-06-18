Бой-реванш за титулы боксерских организаций WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом — в фотоленте Ria.ru.
Неудавшийся реванш: Ковалев проиграл бой Уорду
11:5318.06.2017
(обновлено: 13:07 18.06.2017)
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© AP Photo / John LocherВ ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
© AP Photo / John Locher
В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
© AP Photo / John LocherПеред встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
© AP Photo / John Locher
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
© AP Photo / John LocherВторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
© AP Photo / John Locher
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
© AP Photo / John LocherВ последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
© AP Photo / John Locher
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
© AP Photo / John LocherУорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
© AP Photo / John Locher
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
© AP Photo / John LocherДважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
© AP Photo / John Locher
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
© AP Photo / John LocherВ финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
© AP Photo / John Locher
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
© AP Photo / John LocherНа момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
© AP Photo / John Locher
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
© AP Photo / John LocherСергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
© AP Photo / John Locher
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
© AP Photo / John LocherС российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
© AP Photo / John Locher
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
© AP Photo / John LocherПозже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
© AP Photo / John Locher
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
© AP Photo / John LocherСторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
© AP Photo / John Locher
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
© AP Photo / John LocherСам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".
© AP Photo / John Locher
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".
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