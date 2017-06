Ливерпульский рыцарь Пол Маккартни

Именно песня Маккартни Love Me Do, которая стала первым записанным синглом группы, положила начало мировой славе The Beatles. Его авторству также принадлежат такие композиции, как Yesterday, Another Girl, Michelle, Yellow Submarine, Back in the U.S.S.R., Let It Be и многие другие. На фото: Пол Маккартни с супругой Хизер Миллс в заливе Святого Лаврентия, 2006 год.