Один из основателей легендарной группы The Beatles, рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи сэр Пол Маккартни отмечает 18 июня 75-летний юбилей. Шестнадцатикратный обладатель премии "Грэмми" — в фотоленте Ria.ru.
Ливерпульский рыцарь Пол Маккартни
10:0018.06.2017
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Легендарный музыкант-мультиинструменталист, один из основателей группы The Beatles Джеймс Пол Маккартни родился 75 лет назад в пригороде Ливерпуля. На фото: Пол Маккартни в 1964 году.
Легендарный музыкант-мультиинструменталист, один из основателей группы The Beatles Джеймс Пол Маккартни родился 75 лет назад в пригороде Ливерпуля. На фото: Пол Маккартни в 1964 году.
© AFP 2017Свою первую песню Маккартни написал в 14 лет, после того, как от рака умерла его мать. Именно после этой утраты Пол как одержимый начал заниматься музыкой. На фото: Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1983 год.
Свою первую песню Маккартни написал в 14 лет, после того, как от рака умерла его мать. Именно после этой утраты Пол как одержимый начал заниматься музыкой. На фото: Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1983 год.
© AFP 2017Спустя год, в 1957 году Маккартни познакомился с Джоном Ленноном и стал играть в его группе Quarrymen. В 1958 году Пол привел в группу своего приятеля Джорджа Харрисона. Ринго Стар официально присоединился к группе лишь в 1962 году. На фото: Джон Леннон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Пол Маккартни во время репетиции пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", 1964 год.
Спустя год, в 1957 году Маккартни познакомился с Джоном Ленноном и стал играть в его группе Quarrymen. В 1958 году Пол привел в группу своего приятеля Джорджа Харрисона. Ринго Стар официально присоединился к группе лишь в 1962 году. На фото: Джон Леннон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Пол Маккартни во время репетиции пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", 1964 год.
© AP Photo / Antonio CalanniВ 1960 году группа получила название The Beatles. Маккартни сначала играл на ритм-гитаре, однако с уходом Стюарта Сатклиффа стал постоянным бас-гитаристом группы. Кроме того, музыкант играл на акустической и электрогитаре, фортепиано и клавишных, а также на 40 других музыкальных инструментах. На фото: Маккартни представляет сборник композиций своей группы Wings в Милане, 2001 год.
© AP Photo / Antonio Calanni
В 1960 году группа получила название The Beatles. Маккартни сначала играл на ритм-гитаре, однако с уходом Стюарта Сатклиффа стал постоянным бас-гитаристом группы. Кроме того, музыкант играл на акустической и электрогитаре, фортепиано и клавишных, а также на 40 других музыкальных инструментах. На фото: Маккартни представляет сборник композиций своей группы Wings в Милане, 2001 год.
© AFP 2017 / David BoilyИменно песня Маккартни Love Me Do, которая стала первым записанным синглом группы, положила начало мировой славе The Beatles. Его авторству также принадлежат такие композиции, как Yesterday, Another Girl, Michelle, Yellow Submarine, Back in the U.S.S.R., Let It Be и многие другие. На фото: Пол Маккартни с супругой Хизер Миллс в заливе Святого Лаврентия, 2006 год.
Именно песня Маккартни Love Me Do, которая стала первым записанным синглом группы, положила начало мировой славе The Beatles. Его авторству также принадлежат такие композиции, как Yesterday, Another Girl, Michelle, Yellow Submarine, Back in the U.S.S.R., Let It Be и многие другие. На фото: Пол Маккартни с супругой Хизер Миллс в заливе Святого Лаврентия, 2006 год.
© AP PhotoВ июне 1965 года "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании" Маккартни в числе других участников группы был награжден орденом Британской империи. Спустя 32 года британская королева произвела Пола Маккартни в рыцари. Свою награду музыкант посвятил Леннону, Харрисону и Старру, а также всем гражданам Ливерпуля. На фото: репетиция The Beatles в лондонской студии, 1963 год.
© AP Photo
В июне 1965 года "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании" Маккартни в числе других участников группы был награжден орденом Британской империи. Спустя 32 года британская королева произвела Пола Маккартни в рыцари. Свою награду музыкант посвятил Леннону, Харрисону и Старру, а также всем гражданам Ливерпуля. На фото: репетиция The Beatles в лондонской студии, 1963 год.
© AFP 2017 / Central Press В 1967 году Пол Маккартни познакомился с фотографом Линдой Истман, будущей женой и участницей его группы Wings. Именно она поддержала музыканта в момент разрыва с The Beatles в 1970 году. Пол удочерил ребенка Линды от первого брака, позднее у них родились еще трое детей. Линда умерла от рака в 1998 году. На фото: Маккартни с Линдой и детьми в Лондоне, 1971 год.
В 1967 году Пол Маккартни познакомился с фотографом Линдой Истман, будущей женой и участницей его группы Wings. Именно она поддержала музыканта в момент разрыва с The Beatles в 1970 году. Пол удочерил ребенка Линды от первого брака, позднее у них родились еще трое детей. Линда умерла от рака в 1998 году. На фото: Маккартни с Линдой и детьми в Лондоне, 1971 год.
© AFP 2017 / Frederic J. Brown После разрыва с The Beatles Маккартни начал сольную карьеру. В 1971 году он создал группу Wings с которой записал девять альбомов. Распад группы во многом произошел из-за убийства в 1981 году Джона Леннона. Маккартни поступали письма с угрозами и ему пришлось на время отказаться от выступлений на публике. Однако это не помешало музыканту позднее выпустить два десятка сольных альбомов. На фото: открытие звезды Пола Маккартни на Аллее славы в Голливуде, 2012 год.
После разрыва с The Beatles Маккартни начал сольную карьеру. В 1971 году он создал группу Wings с которой записал девять альбомов. Распад группы во многом произошел из-за убийства в 1981 году Джона Леннона. Маккартни поступали письма с угрозами и ему пришлось на время отказаться от выступлений на публике. Однако это не помешало музыканту позднее выпустить два десятка сольных альбомов. На фото: открытие звезды Пола Маккартни на Аллее славы в Голливуде, 2012 год.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПол Маккартни был неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных на нее кавер-версий (более 3700). На фото: концерт в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский", 2011 год.
Пол Маккартни был неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных на нее кавер-версий (более 3700). На фото: концерт в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский", 2011 год.
© AP PhotoПол и Линда Маккартни вели активную благотворительную деятельность. Они боролись за права животных, популяризировали вегетарианство и выступали против распространения генетически модифицированных продуктов. На фото: Пол и Линда Маккартни, 1974 год.
© AP Photo
Пол и Линда Маккартни вели активную благотворительную деятельность. Они боролись за права животных, популяризировали вегетарианство и выступали против распространения генетически модифицированных продуктов. На фото: Пол и Линда Маккартни, 1974 год.
© РИА Новости / Алексей ПановПерейти в фотобанкБлаготворительную деятельность Маккартни продолжил и после смерти Линды. Вместе со своей второй женой бывшей моделью Хизер Миллс он принял участие в кампании за запрет противопехотных мин. В фонд борьбы с этим оружием Маккартни пожертвовал миллион долларов. Кроме того, певец продолжает выступать против убийства животных ради меха. На фото: Пол Маккартни с женой Хизер на приеме в Кремле, 2003 год.
Благотворительную деятельность Маккартни продолжил и после смерти Линды. Вместе со своей второй женой бывшей моделью Хизер Миллс он принял участие в кампании за запрет противопехотных мин. В фонд борьбы с этим оружием Маккартни пожертвовал миллион долларов. Кроме того, певец продолжает выступать против убийства животных ради меха. На фото: Пол Маккартни с женой Хизер на приеме в Кремле, 2003 год.
© AP Photo / Gus RuelasВ 2011 году музыкант женился в третий раз. Свадьба состоялась 9 октября - в день рождения Джонна Леннона. На этот раз избранницей Маккартни стала предпринимательница из Нью-Йорка Нэнси Шевелл, с которой Пол познакомился еще в 80-е годы. В 2005 году она смогла побороть рак груди и после этого активно занимается благотворительностью. На фото: Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, 2014 год.
© AP Photo / Gus Ruelas
В 2011 году музыкант женился в третий раз. Свадьба состоялась 9 октября - в день рождения Джонна Леннона. На этот раз избранницей Маккартни стала предпринимательница из Нью-Йорка Нэнси Шевелл, с которой Пол познакомился еще в 80-е годы. В 2005 году она смогла побороть рак груди и после этого активно занимается благотворительностью. На фото: Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, 2014 год.
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