Ливерпульский рыцарь Пол Маккартни

После разрыва с The Beatles Маккартни начал сольную карьеру. В 1971 году он создал группу Wings с которой записал девять альбомов. Распад группы во многом произошел из-за убийства в 1981 году Джона Леннона. Маккартни поступали письма с угрозами и ему пришлось на время отказаться от выступлений на публике. Однако это не помешало музыканту позднее выпустить два десятка сольных альбомов. На фото: открытие звезды Пола Маккартни на Аллее славы в Голливуде, 2012 год.