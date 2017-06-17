Открытие и первый матч Кубка конфедераций-2017 — в фотоленте ria.ru.
Кубок конфедераций: церемония открытия и победа россиян над новозеландцами
21:4717.06.2017
(обновлено: 21:48 17.06.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПеред началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкХотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСлева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВторой гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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