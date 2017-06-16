Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Каким был "боевой слон" немецкой политики — в фотоленте Ria.ru.
"Канцлер воссоединения" Гельмут Коль
20:3116.06.2017
(обновлено: 20:42 16.06.2017)
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© AP Photo / Michael SohnАрхитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
© AP Photo / Michael Sohn
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкЛидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкКоль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
© AP Photo / Pool/FileОсобые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
© AP Photo / Pool/File
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкБорис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoКанцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoГельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
© AP Photo / FileГельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
© AP Photo / File
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
© REUTERS / Reinhard Krause/File PhotoГельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
© AP Photo / Jan Bauer, fileБывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
© AP Photo / Jan Bauer, file
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
© AP Photo / Wolfgang Radtke, poolПапа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
© AP Photo / Wolfgang Radtke, pool
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
© REUTERS / Johannes Eisele/File PhotoБывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.
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