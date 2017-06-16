"Канцлер воссоединения" Гельмут Коль

Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.