В Санкт-Петербурге открылась выставка "Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине". Сокровища, обнаруженные в Долине цариц, — в фотоленте Ria.ru.
В Эрмитаж привезли сокровища египетской Долины цариц
12:4316.06.2017
(обновлено: 12:45 16.06.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДиректор Египетского музея в Турине Кристиан Греко и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли в Санкт-Петербурге выставку, посвященную супруге Рамсеса II царице Нефертари, которая считалась живым воплощением богини Хатхор, супруги солнечного бога.
Директор Египетского музея в Турине Кристиан Греко и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли в Санкт-Петербурге выставку, посвященную супруге Рамсеса II царице Нефертари, которая считалась живым воплощением богини Хатхор, супруги солнечного бога.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНа выставке представлено 256 объектов эпохи Нового Царства (XVI-XI век до н.э.) из Египетского музея в Турине, собрание которого считается самым крупным за пределами самого Египта.
На выставке представлено 256 объектов эпохи Нового Царства (XVI-XI век до н.э.) из Египетского музея в Турине, собрание которого считается самым крупным за пределами самого Египта.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНа выставке можно рассмотреть статуэтки, ювелирные украшения, предметы туалета, керамические изделия и папирусы, а также стелы и памятники из известняка. На фото: триада Рамсеса II с богами Амоном и Мут из Карнака(1390-1353 годы до н.э.)
На выставке можно рассмотреть статуэтки, ювелирные украшения, предметы туалета, керамические изделия и папирусы, а также стелы и памятники из известняка. На фото: триада Рамсеса II с богами Амоном и Мут из Карнака(1390-1353 годы до н.э.)
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИз погребального инвентаря Нефертари на выставке можно увидеть фрагменты крышки разбитого грабителями саркофага, амулеты, сосуды, плетеные сандалии из листьев пальмы, которые, предположительно, носила сама царица, а также расписанные черной краской деревянных статуэтки с ее именем.
Из погребального инвентаря Нефертари на выставке можно увидеть фрагменты крышки разбитого грабителями саркофага, амулеты, сосуды, плетеные сандалии из листьев пальмы, которые, предположительно, носила сама царица, а также расписанные черной краской деревянных статуэтки с ее именем.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОтдельная часть экспозиции посвящена рабочим и мастерам, которые занимались оформлением величественных скальных гробниц царей и цариц Египта и жили между Фиванской горой и холмом Курнет Мураи, в месте, которое сейчас называется Дейр эль-Медина. На фото: памятники крупной храмовой скульптуры - статуи стоящей и сидящей богини Сехмет.
Отдельная часть экспозиции посвящена рабочим и мастерам, которые занимались оформлением величественных скальных гробниц царей и цариц Египта и жили между Фиванской горой и холмом Курнет Мураи, в месте, которое сейчас называется Дейр эль-Медина. На фото: памятники крупной храмовой скульптуры - статуи стоящей и сидящей богини Сехмет.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГробница царицы Нефертари, жившей в середине XIII века до нашей эры, была обнаружена в 1904 году в Долине цариц экспедицией туринского музея под руководством Эрнесто Скиапарелли. На фото: статуя богини Мут, покровительницы материнства (около 1292-1250 года до н.э.)
Гробница царицы Нефертари, жившей в середине XIII века до нашей эры, была обнаружена в 1904 году в Долине цариц экспедицией туринского музея под руководством Эрнесто Скиапарелли. На фото: статуя богини Мут, покровительницы материнства (около 1292-1250 года до н.э.)
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВысеченная в скалах, она считается одним из лучших произведений искусства всей эпохи Нового царства. Ее площадь составляет 520 квадратных метров, а росписи стен иллюстрируют некоторые главы Книги Мертвых и показывают путь царицы, ведомой богами в загробное царство на суд Осириса. На фото: модель гробницы Нефертари, сделанная из дерева в начала XX века.
Высеченная в скалах, она считается одним из лучших произведений искусства всей эпохи Нового царства. Ее площадь составляет 520 квадратных метров, а росписи стен иллюстрируют некоторые главы Книги Мертвых и показывают путь царицы, ведомой богами в загробное царство на суд Осириса. На фото: модель гробницы Нефертари, сделанная из дерева в начала XX века.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДолина цариц представляет собой высохшее устье реки на западном берегу Фив, которое использовалось для погребения членов царской семьи и окружения правителей Древнего Египта в эпоху Нового царства. На фото: триада Рамсеса II с богами Амоном и Мут (1390-1353 годы до н.э.)
Долина цариц представляет собой высохшее устье реки на западном берегу Фив, которое использовалось для погребения членов царской семьи и окружения правителей Древнего Египта в эпоху Нового царства. На фото: триада Рамсеса II с богами Амоном и Мут (1390-1353 годы до н.э.)
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПомимо найденной гробницы царицы Нефертари в Долине цариц было обнаружено более 80 гробниц и шахт, в том числе гробницы супруги Рамсеса III царицы Исет, цариц Тити и Сатра, царевича Парехерунемэфа и другие большие семейные захоронения.
Помимо найденной гробницы царицы Нефертари в Долине цариц было обнаружено более 80 гробниц и шахт, в том числе гробницы супруги Рамсеса III царицы Исет, цариц Тити и Сатра, царевича Парехерунемэфа и другие большие семейные захоронения.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМногие гробницы, созданные мастерами из Дейр эль-Медины, были использованы для более поздних захоронений, большинство из них были разграблены. Постигла эта судьба и гробницу Нефертари. На фото: статуэтка обожествленной царицы Яхмос-Нефертари (1550-1292 годы до н.э.)
Многие гробницы, созданные мастерами из Дейр эль-Медины, были использованы для более поздних захоронений, большинство из них были разграблены. Постигла эта судьба и гробницу Нефертари. На фото: статуэтка обожествленной царицы Яхмос-Нефертари (1550-1292 годы до н.э.)
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВыставку "Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине" можно увидеть в Малом Манеже Эрмитажа и Большом дворе Зимнего дворца до 10 января 2018 года.
Выставку "Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине" можно увидеть в Малом Манеже Эрмитажа и Большом дворе Зимнего дворца до 10 января 2018 года.
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