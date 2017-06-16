В Эрмитаж привезли сокровища египетской Долины цариц

На выставке можно рассмотреть статуэтки, ювелирные украшения, предметы туалета, керамические изделия и папирусы, а также стелы и памятники из известняка. На фото: триада Рамсеса II с богами Амоном и Мут из Карнака(1390-1353 годы до н.э.)