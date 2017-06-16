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Лучшие фото недели: трофи-рейд на квадроциклах и закрытие "Кинотавра"
14:3216.06.2017
(обновлено: 14:33 16.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПраздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади.
© REUTERS / Giorgos MoutafisСпасатели разбирают завалы дома, рухнувшего из-за землетрясения на острове Лесбос, Греция.
Спасатели разбирают завалы дома, рухнувшего из-за землетрясения на острове Лесбос, Греция.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на торжественной церемонии закрытия 28-го "Кинотавра" в Сочи.
Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на торжественной церемонии закрытия 28-го "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Президент России во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© AFP 2017 / Fred DufourКитайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине.
Китайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничный миитинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
Праздничный миитинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed Иракский мальчик плавает в реке неподалеку от лагеря для внутренне перемещенных лиц, находящегося между городами Эрбиль и Мосул.
Иракский мальчик плавает в реке неподалеку от лагеря для внутренне перемещенных лиц, находящегося между городами Эрбиль и Мосул.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" после дальнего похода вернулся в порт Владивостока.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" после дальнего похода вернулся в порт Владивостока.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедитель Скачек на приз президента России-2017 лошадь Koнард Лoрд.
Победитель Скачек на приз президента России-2017 лошадь Koнард Лoрд.
© РИА Новости / Александр ВасильевПерейти в фотобанкУчастники и гости межрегионального фестиваля "ВолгаФест-2017" в Самаре.
Участники и гости межрегионального фестиваля "ВолгаФест-2017" в Самаре.
© AFP 2017 / Federico ParraПротестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе.
Протестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института.
Выпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
Участница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
© AP Photo / Manu FernandezМужчины загорают на пляже в Барселоне, Испания.
© AP Photo / Manu Fernandez
Мужчины загорают на пляже в Барселоне, Испания.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкТушение пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.
Тушение пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Участники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздник русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Праздник русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСалют, посвященный Дню России, в небе над Красной площадью в Москве.
Салют, посвященный Дню России, в небе над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский.
Соревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСцена из мюзикла "Голоса Амазонки" в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова в Москве.
Сцена из мюзикла "Голоса Амазонки" в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпециализированная выставка "Global vape-2017" в центре "Крокус Экспо" в Москве.
Специализированная выставка "Global vape-2017" в центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
© REUTERS / Mike BlakeСтенд игры Call of Duty на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.
Стенд игры Call of Duty на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.
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