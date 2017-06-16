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Лучшие фото недели: трофи-рейд на квадроциклах и закрытие "Кинотавра"

14:3216.06.2017
(обновлено: 14:33 16.06.2017)
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Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади
Спасатели на месте землетрясения на острове Лесбос, Греция. 12 июня 2017
Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
Китайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине. 12 июня 2017 года
Люди едут на работу в поезде в Коломбо, Шри-Ланка. 14 июня 2017
Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
Иракский мальчик возле лагеря, расположенного между Эрбиль и Мосулом
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время швартовки во Владивостоке
Победитель Скачек на приз президента РФ - 2017 лошадь Koнард Лoрд на Центральном Московском ипподроме
Участники и гости межрегионального фестиваля ВолгаФест-2017 на набережной реки Волги в Самаре
Протестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе
Белый медведь в Московском зоопарке
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Участницы танцевального коллектива во время выступления на выпускном курсантов ОАБИИ, приуроченном к празднованию Дня России
Участница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории Конгрессно-выставочного центра парка Патриот
Мужчины загорают на пляже Барселонеты, Испания
Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона
Модели во время кастинга перед Lakme Fashion Week в Мумбаи
Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге
Молитва во время Рамадана в Шринагаре
Участники праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс
Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
Праздничный салют в День России на Красной площади в Москве
Чемпионат по трофи-рейдам в Новосибирской области
Тропический мюзикл Голоса Амазонки в рамках Театрального фестиваля им. А. П. Чехова
Выставка Global vape - 2017 в Москве
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
Посетители выставки Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПраздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади.Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади.
© REUTERS / Giorgos MoutafisСпасатели разбирают завалы дома, рухнувшего из-за землетрясения на острове Лесбос, Греция.Спасатели на месте землетрясения на острове Лесбос, Греция. 12 июня 2017
© REUTERS / Giorgos Moutafis
Спасатели разбирают завалы дома, рухнувшего из-за землетрясения на острове Лесбос, Греция.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на торжественной церемонии закрытия 28-го "Кинотавра" в Сочи.Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо на торжественной церемонии закрытия 28-го "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© AFP 2017 / Fred DufourКитайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине.Китайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине. 12 июня 2017 года
© AFP 2017 / Fred Dufour
Китайская военизированная гвардия перед церемонией приветствия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и премьер-министра Китая Ли Кэцян в Пекине.
© REUTERS / Dinuka LiyanawatteЛюди едут на работу в Коломбо, Шри-Ланка.Люди едут на работу в поезде в Коломбо, Шри-Ланка. 14 июня 2017
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Люди едут на работу в Коломбо, Шри-Ланка.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничный миитинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничный миитинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed Иракский мальчик плавает в реке неподалеку от лагеря для внутренне перемещенных лиц, находящегося между городами Эрбиль и Мосул.Иракский мальчик возле лагеря, расположенного между Эрбиль и Мосулом
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed 
Иракский мальчик плавает в реке неподалеку от лагеря для внутренне перемещенных лиц, находящегося между городами Эрбиль и Мосул.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" после дальнего похода вернулся в порт Владивостока.Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время швартовки во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" после дальнего похода вернулся в порт Владивостока.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедитель Скачек на приз президента России-2017 лошадь Koнард Лoрд.Победитель Скачек на приз президента РФ - 2017 лошадь Koнард Лoрд на Центральном Московском ипподроме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Победитель Скачек на приз президента России-2017 лошадь Koнард Лoрд.
© РИА Новости / Александр ВасильевПерейти в фотобанкУчастники и гости межрегионального фестиваля "ВолгаФест-2017" в Самаре.Участники и гости межрегионального фестиваля ВолгаФест-2017 на набережной реки Волги в Самаре
© РИА Новости / Александр Васильев
Перейти в фотобанк
Участники и гости межрегионального фестиваля "ВолгаФест-2017" в Самаре.
© AFP 2017 / Federico ParraПротестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе.Протестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе
© AFP 2017 / Federico Parra
Протестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБелый медведь в Московском зоопарке.Белый медведь в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый медведь в Московском зоопарке.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института.Участницы танцевального коллектива во время выступления на выпускном курсантов ОАБИИ, приуроченном к празднованию Дня России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".Участница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории Конгрессно-выставочного центра парка Патриот
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участница Дуэльных стрельб первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
© AP Photo / Manu FernandezМужчины загорают на пляже в Барселоне, Испания.Мужчины загорают на пляже Барселонеты, Испания
© AP Photo / Manu Fernandez
Мужчины загорают на пляже в Барселоне, Испания.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкТушение пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Тушение пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.
© AFP 2017 / Punit ParanjpeМодели во время кастинга перед Неделей моды Lakme в Мумбаи.Модели во время кастинга перед Lakme Fashion Week в Мумбаи
© AFP 2017 / Punit Paranjpe
Модели во время кастинга перед Неделей моды Lakme в Мумбаи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге.Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Danish Ismail Молитва мусульман во время Рамадана в индийском городе Сринагар.Молитва во время Рамадана в Шринагаре
© REUTERS / Danish Ismail
Молитва мусульман во время Рамадана в индийском городе Сринагар.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участники праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники праздника русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поврежденные танки на заводе по ремонту бронетанковой техники в сирийском городе Хомс.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздник русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Праздник русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСалют, посвященный Дню России, в небе над Красной площадью в Москве.Праздничный салют в День России на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Салют, посвященный Дню России, в небе над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский.Чемпионат по трофи-рейдам в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Соревнования на квадроциклах в рамках первого этапа Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам у поселка Тулинский.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСцена из мюзикла "Голоса Амазонки" в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова в Москве.Тропический мюзикл Голоса Амазонки в рамках Театрального фестиваля им. А. П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Сцена из мюзикла "Голоса Амазонки" в рамках Театрального фестиваля им. А.П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпециализированная выставка "Global vape-2017" в центре "Крокус Экспо" в Москве.Выставка Global vape - 2017 в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Специализированная выставка "Global vape-2017" в центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса.
© REUTERS / Mike BlakeСтенд игры Call of Duty на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.Посетители выставки Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Стенд игры Call of Duty на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.
Выставка Global vape - 2017 в МосквеЛучшие фото недели: трофи-рейд на квадроциклах и закрытие "Кинотавра"14:3216.06.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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