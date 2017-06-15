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Наряды и награды 28-го "Кинотавра"

13:0515.06.2017
(обновлено: 13:06 15.06.2017)
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Актриса Наталья Бардо на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и наталья Бардо (слева направо) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Режиссёр Резо Гигинеишвили, получивший приз в номинации За лучшую режиссуру за фильм Заложники, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Председатель жюри конкурса Евгений Миронов и актриса, член жюри конкурса Юлия Пересильд на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актёр Владимир Вдовиченков на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Глафира Тарханова (в центре) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Екатерина Вуличенко на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Равшана Куркова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актёр Иван Лашин с призом им. Григория Горина За лучший сценарий, оператор Владислав Опельянц, получивший приз в номинации За лучшую операторскую работу за фильм Заложники, режиссёр Резо Гигинеишвили, получивший приз в номинации За лучшую режиссуру за фильм Заложники, актриса Инга Оболдина, получившая приз За лучшую женскую роль в фильме режиссера Кирилла Плетнева Жги, актёр Александр Яценко, получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия и режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Певица Алена Свиридова, продюсер Александр Роднянский и предприниматель Роман Абрамович (справа) на торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актрисы Агния Дитковските и Екатерина Климова (справа) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Ингеборга Дапкунайте на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Генеральный директор Группы компаний Главкино Илья Бачурин и актриса, участница Comedy Woman Надежда Сысоева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Екатерина Шпица на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актер, режиссер Кирилл Плетнев с супругой, актрисой Нино Нинидзе на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Олеся Судзиловская на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Режиссер Кантемир Балагов, получивший награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм Теснота, после окончания торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия 28-го "Кинотавра" прошла 14 июня в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Наталья Бардо.Актриса Наталья Бардо на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия 28-го "Кинотавра" прошла 14 июня в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Наталья Бардо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конкурсную программу кинофестиваля в этом году были включены вошли 14 фильмов. На фото: актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо.Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и наталья Бардо (слева направо) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В конкурсную программу кинофестиваля в этом году были включены вошли 14 фильмов. На фото: актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГран-при фестиваля получила лента Бориса Хлебникова "Аритмия" о неравнодушном враче скорой помощи, а исполнитель главной роли в фильме Александр Яценко стал "лучшим актером" фестиваля.Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гран-при фестиваля получила лента Бориса Хлебникова "Аритмия" о неравнодушном враче скорой помощи, а исполнитель главной роли в фильме Александр Яценко стал "лучшим актером" фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Резо Гигинеишвили на "Кинотавре" за фильм "Заложники" получил приз в номинации "За лучшую режиссуру".Режиссёр Резо Гигинеишвили, получивший приз в номинации За лучшую режиссуру за фильм Заложники, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Резо Гигинеишвили на "Кинотавре" за фильм "Заложники" получил приз в номинации "За лучшую режиссуру".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПредседатель жюри конкурса Евгений Миронов и член жюри конкурса, актриса Юлия Пересильд.Председатель жюри конкурса Евгений Миронов и актриса, член жюри конкурса Юлия Пересильд на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Председатель жюри конкурса Евгений Миронов и член жюри конкурса, актриса Юлия Пересильд.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктер Владимир Вдовиченков на красной дорожке церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.Актёр Владимир Вдовиченков на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктрису Паулину Андрееву, сыгравшую сразу две главные роли — сестер-близнецов — в музыкальной сатирической комедии "Мифы" режиссера Александра Молочникова, на фестивале отметили призом журнала L'Officiel — бриллиантовой брошью. Федор Бондарчук выступил одинм из продюсеров этой ленты.Актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актрису Паулину Андрееву, сыгравшую сразу две главные роли — сестер-близнецов — в музыкальной сатирической комедии "Мифы" режиссера Александра Молочникова, на фестивале отметили призом журнала L'Officiel — бриллиантовой брошью. Федор Бондарчук выступил одинм из продюсеров этой ленты.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗвезда российских сериалов Глафира Тарханова на закрытии "Кинотавра".Актриса Глафира Тарханова (в центре) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Звезда российских сериалов Глафира Тарханова на закрытии "Кинотавра".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Вуличенко на красной дорожке "Кинотавра".Актриса Екатерина Вуличенко на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Вуличенко на красной дорожке "Кинотавра".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова на церемонии закрытия "Кинотавра".Актриса Равшана Куркова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Равшана Куркова на церемонии закрытия "Кинотавра".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Иван Лашин, на фестивале получивший приз им. Григория Горина "За лучший сценарий", оператор Владислав Опельянц и режиссер Резо Гигинеишвили, получившие призы за фильм "Заложники", актриса Инга Оболдина, получившая приз "За лучшую женскую роль" в фильме режиссера Кирилла Плетнева "Жги", актер Александр Яценко и режиссер Борис Хлебников, получившие призы за фильм "Аритмия".Актёр Иван Лашин с призом им. Григория Горина За лучший сценарий, оператор Владислав Опельянц, получивший приз в номинации За лучшую операторскую работу за фильм Заложники, режиссёр Резо Гигинеишвили, получивший приз в номинации За лучшую режиссуру за фильм Заложники, актриса Инга Оболдина, получившая приз За лучшую женскую роль в фильме режиссера Кирилла Плетнева Жги, актёр Александр Яценко, получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия и режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Иван Лашин, на фестивале получивший приз им. Григория Горина "За лучший сценарий", оператор Владислав Опельянц и режиссер Резо Гигинеишвили, получившие призы за фильм "Заложники", актриса Инга Оболдина, получившая приз "За лучшую женскую роль" в фильме режиссера Кирилла Плетнева "Жги", актер Александр Яценко и режиссер Борис Хлебников, получившие призы за фильм "Аритмия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Алена Свиридова, президент "Кинотавра" Александр Роднянский и предприниматель Роман Абрамович на церемонии закрытия фестиваля в Сочи.Певица Алена Свиридова, продюсер Александр Роднянский и предприниматель Роман Абрамович (справа) на торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алена Свиридова, президент "Кинотавра" Александр Роднянский и предприниматель Роман Абрамович на церемонии закрытия фестиваля в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктрисы Агния Дитковските и Екатерина Климова.Актрисы Агния Дитковските и Екатерина Климова (справа) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актрисы Агния Дитковските и Екатерина Климова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" в Сочи представила свою новую работу в кино, ленту "Бабушка легкого поведения".Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" в Сочи представила свою новую работу в кино, ленту "Бабушка легкого поведения".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанк"Кинотавр" в среду закрылся фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", где одну из главных ролей сыграла Ингеборга Дапкунайте.Актриса Ингеборга Дапкунайте на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
"Кинотавр" в среду закрылся фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", где одну из главных ролей сыграла Ингеборга Дапкунайте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор Группы компаний "Главкино" Илья Бачурин и участница Comedy Woman Надежда Сысоева.Генеральный директор Группы компаний Главкино Илья Бачурин и актриса, участница Comedy Woman Надежда Сысоева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Группы компаний "Главкино" Илья Бачурин и участница Comedy Woman Надежда Сысоева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица на церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.Актриса Екатерина Шпица на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Шпица на церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках конкурсной программы "Кинотавра" актер Кирилл Плетнев представил свой дебют в режиссуре, ленту "Жги".Актер, режиссер Кирилл Плетнев с супругой, актрисой Нино Нинидзе на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В рамках конкурсной программы "Кинотавра" актер Кирилл Плетнев представил свой дебют в режиссуре, ленту "Жги".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Олеся Судзиловская на церемонии закрытия "Кинотавра".Актриса Олеся Судзиловская на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Олеся Судзиловская на церемонии закрытия "Кинотавра".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов на фестивале в Сочи получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм "Теснота".Режиссер Кантемир Балагов, получивший награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм Теснота, после окончания торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Кантемир Балагов на фестивале в Сочи получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм "Теснота".
Актриса Екатерина Шпица на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в СочиНаряды и награды 28-го "Кинотавра"13:0515.06.2017
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Церемония закрытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" прошла в Сочи. Победители конкурсной программы и гости фестиваля — в фотоленте Ria.ru.

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