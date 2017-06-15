Наряды и награды 28-го "Кинотавра"

Актер Иван Лашин, на фестивале получивший приз им. Григория Горина "За лучший сценарий", оператор Владислав Опельянц и режиссер Резо Гигинеишвили, получившие призы за фильм "Заложники", актриса Инга Оболдина, получившая приз "За лучшую женскую роль" в фильме режиссера Кирилла Плетнева "Жги", актер Александр Яценко и режиссер Борис Хлебников, получившие призы за фильм "Аритмия".