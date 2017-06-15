Дорогой наш человек: Алексей Баталов

В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.