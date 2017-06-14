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Кадры с места нападения на конгрессменов в Виргинии

Сюжет:
Покушение на конгрессмена Стива Скализа
18:1614.06.2017
(обновлено: 18:17 14.06.2017)
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Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Место нападения на конгрессмена Стива Скализа в Александрии, штат Вирджиния
Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Народ на месте стрельбы в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Alex BrandonСтрельба произошла в среду утром в городе Александрия, который находится в американском штате Виргиния.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Стрельба произошла в среду утром в городе Александрия, который находится в американском штате Виргиния.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНеизвестный открыл огонь на мероприятии, организованном палатой представителей США.Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Неизвестный открыл огонь на мероприятии, организованном палатой представителей США.
© AP Photo / Alex BrandonСтрельба произошла на бейсбольной площадке, где перед предстоящим матчем тренировалась мужская команда конгрессменов.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Стрельба произошла на бейсбольной площадке, где перед предстоящим матчем тренировалась мужская команда конгрессменов.
© AFP 2017 / Saul LoebВ результате атаки неизвестного получили ранения несколько человек, среди них - конгрессмен Стив Скализ, ему делают операцию.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
В результате атаки неизвестного получили ранения несколько человек, среди них - конгрессмен Стив Скализ, ему делают операцию.
© AP Photo / Alex BrandonВ Больнице Джордж Вашингтон Юниверсити сообщили, что два человека, доставленные к ним после стрельбы, находятся в критическом состоянии.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Alex Brandon
В Больнице Джордж Вашингтон Юниверсити сообщили, что два человека, доставленные к ним после стрельбы, находятся в критическом состоянии.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiМужчина, стрелявший по конгрессменам, уже задержан.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Мужчина, стрелявший по конгрессменам, уже задержан.
© AP Photo / Cliff OwenПосле инцидента все голосования, запланированные на среду в палате представителей конгресса США, были отменены.Место нападения на конгрессмена Стива Скализа в Александрии, штат Вирджиния
© AP Photo / Cliff Owen
После инцидента все голосования, запланированные на среду в палате представителей конгресса США, были отменены.
© AP Photo / Cliff OwenПолиция Капитолия усилила охрану всех зданий, входящих в комплекс конгресса США. Меры безопасности были повышены и у Белого дома.Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Полиция Капитолия усилила охрану всех зданий, входящих в комплекс конгресса США. Меры безопасности были повышены и у Белого дома.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiВ ФБР не исключают, что нападение на конгрессменов было терактом.Народ на месте стрельбы в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
В ФБР не исключают, что нападение на конгрессменов было терактом.
© AFP 2017 / Saul LoebПрезиденту США Дональду Трампу было доложено о произошедшем инциденте. Он заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения.Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президенту США Дональду Трампу было доложено о произошедшем инциденте. Он заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения.
Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017Кадры с места нападения на конгрессменов в Виргинии18:1614.06.2017
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В предместье Вашингтона неизвестный мужчина открыл огонь на мероприятии, которое было организовано палатой представителей США. Первые кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.

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