Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах

© МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович

Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.