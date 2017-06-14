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Фото

Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах

11:0014.06.2017
0970
Влюбленные на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1952
В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
Вид на аттракцион Колесо обозрения и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1974
Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1957
В павильоне шахматного клуба Белая ладья на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1965
Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. Москва, 1963
Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1962
Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевВлюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.Влюбленные на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Влюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовПлощадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевЛетнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий ГаранинНа Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1952
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий Гаранин
На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийВ библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДетские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийМолодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий ДебабовВид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.Вид на аттракцион Колесо обозрения и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1974
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий Дебабов
Вид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий АбрамочкинОтдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий Абрамочкин
Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновВлюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Николай МаксимовУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1957
© МИА "Россия сегодня" / Николай Максимов
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.
© МИА "Россия сегодня" / Игорь СветловВ павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.В павильоне шахматного клуба Белая ладья на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1965
© МИА "Россия сегодня" / Игорь Светлов
В павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийКатание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийСемейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Давид ШоломовичПраздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович
Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийИгра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.
Влюбленные на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах11:0014.06.2017
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МИА "Россия сегодня" совместно с Парком Горького открывает для москвичей и гостей столицы фотовыставку, посвященную эпохе "Оттепели". Увидеть архивные фотографии можно будет с 15 по 30 июня. Кадры, вошедшие в экспозицию, — в фотоленте Ria.ru.

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