МИА "Россия сегодня" совместно с Парком Горького открывает для москвичей и гостей столицы фотовыставку, посвященную эпохе "Оттепели". Увидеть архивные фотографии можно будет с 15 по 30 июня. Кадры, вошедшие в экспозицию, — в фотоленте Ria.ru.
Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах
11:0014.06.2017
09700
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевВлюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Влюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовПлощадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевЛетнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий ГаранинНа Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий Гаранин
На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийВ библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДетские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийМолодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий ДебабовВид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий Дебабов
Вид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий АбрамочкинОтдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий Абрамочкин
Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновВлюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Николай МаксимовУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.
© МИА "Россия сегодня" / Николай Максимов
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.
© МИА "Россия сегодня" / Игорь СветловВ павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.
© МИА "Россия сегодня" / Игорь Светлов
В павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийКатание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийСемейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Давид ШоломовичПраздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович
Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийИгра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+