Музей истории космодрома "Байконур" был создан в 1968 году. С тех пор его экспозиция значительно расширилась, появились новые залы. История первого космического порта Земли — в фотоленте Ria.ru.
История первого космического порта Земли в музее Байконура
15:0113.06.2017
(обновлено: 15:02 13.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМногоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.
Многоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".
В музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСпускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.
Скафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".
Стартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.
В музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБиоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.
Биоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".
В музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.
В одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.
На территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.
Скафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".
Фотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".
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