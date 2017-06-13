За неделю до торжественной церемонии награждения IFC Cannes Lions-2017 АКАР провел традиционную летнюю Каннскую презентацию в Москве. Генеральным информационным партнером Фестиваля выступает агентство "РИА Новости", а стратегическим партнером — конкурс государственной соцрекламы "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня". Cannes Lions Moscow Festival — в фотоленте Ria.ru.
Фестиваль "Каннские львы в Москве"
12:4513.06.2017
(обновлено: 13:01 13.06.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРекламное сообщество столицы в минувшие выходные собралось в ROYAL BAR, где прошел фестиваль-показ "Каннские львы в Москве".
Рекламное сообщество столицы в минувшие выходные собралось в ROYAL BAR, где прошел фестиваль-показ "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Максим БлиновПо традиции французского фестиваля, Cannes Lions Moscow Festival состоял из развлекательной и деловой программ, а также знаменитой Каннской вечеринки.
По традиции французского фестиваля, Cannes Lions Moscow Festival состоял из развлекательной и деловой программ, а также знаменитой Каннской вечеринки.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРазвлекательная программа фестиваля включала в себя турниры по волейболу, футбольные соревнования, уроки по вейкбордингу, йоге, а также танцевальные тренировки, уроки кулинарии и мастер-класс от барберов.
Развлекательная программа фестиваля включала в себя турниры по волейболу, футбольные соревнования, уроки по вейкбордингу, йоге, а также танцевальные тренировки, уроки кулинарии и мастер-класс от барберов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестиваль приехала Маргрит ван Брефорт, создательница самого популярного мема рунета - Ждуна.
На фестиваль приехала Маргрит ван Брефорт, создательница самого популярного мема рунета - Ждуна.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОбразовательная часть Cannes Lions Moscow Festival прошла при поддержке медийного агентства PHD Russia.
Образовательная часть Cannes Lions Moscow Festival прошла при поддержке медийного агентства PHD Russia.
© РИА Новости / Максим БлиновПеред собравшимися на фестивале выступили гуру рекламной индустрии, которые рассказали о особенностях диджитал эпохи и смене рекламных стратегий.
Перед собравшимися на фестивале выступили гуру рекламной индустрии, которые рассказали о особенностях диджитал эпохи и смене рекламных стратегий.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты рекламного рынка в ходе встреч рассказали о том, какие тенденции будут определять будущее мирового маркетинга.
Эксперты рекламного рынка в ходе встреч рассказали о том, какие тенденции будут определять будущее мирового маркетинга.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступает на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступает на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Максим БлиновНа специальной панели Cannes from the Inside выступили специалисты, рассказавшие о секретах победы на фестивале Cannes Lions.
На специальной панели Cannes from the Inside выступили специалисты, рассказавшие о секретах победы на фестивале Cannes Lions.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители фестиваля-показа "Каннские львы в Москве" фотографируются на фоне инсталляции Cannes Lions.
Посетители фестиваля-показа "Каннские львы в Москве" фотографируются на фоне инсталляции Cannes Lions.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВице-президент по продажам и маркетингу Esforce Holding Алексей Куприянов на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
Вице-президент по продажам и маркетингу Esforce Holding Алексей Куприянов на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Максим БлиновКульминацией программы стал ежегодный "Каннский прогноз" от Leo Burnett. Гости увидели ролики, которые имеют наибольшие шансы на победу в этом году, и смогли сделать свой прогноз.
Кульминацией программы стал ежегодный "Каннский прогноз" от Leo Burnett. Гости увидели ролики, которые имеют наибольшие шансы на победу в этом году, и смогли сделать свой прогноз.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДиректор по инновациям PHD Global Мэтт Прентис на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
Директор по инновациям PHD Global Мэтт Прентис на панельной дискуссии "Киберспорт и российское телевидение" в рамках образовательной части фестиваля-показа "Каннские львы в Москве".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
Посетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве".
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