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Самые высокооплачиваемые знаменитости мира

11:4213.06.2017
(обновлено: 11:50 13.06.2017)
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Шон Puff Daddy Комбс во время выступления в Нью-Йорке
Бейонсе во время выступления в Хьюстоне
Английская писательница Джоан Роулинг
Канадский рэппер Дрейк позирует с наградами на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе
Футболист Криштиану Роналду
Выступление группы The Weeknd в Атланте
Американский теле- и радио-ведущий Говард Стерн
Певец Coldplay Крис Мартин во время выступления на NFL Super Bowl в Санта-Кларе
Американский писатель Джеймс Паттерсон
Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс
© AP Photo / Invision/ Charles SykesПервое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей прошедшего года занял рэпер Шон Комбс (Пафф Дэдди,), заработавший 130 миллионов долларов.Шон Puff Daddy Комбс во время выступления в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей прошедшего года занял рэпер Шон Комбс (Пафф Дэдди,), заработавший 130 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/ Daniela VescoНа втором месте списка обосновалась певица Бейонсе, заработавшая 105 миллионов долларов.Бейонсе во время выступления в Хьюстоне
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/ Daniela Vesco
На втором месте списка обосновалась певица Бейонсе, заработавшая 105 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanТройку лидеров по доходам замыкает создательница Гарри Поттера, английская писательница Джоан Роулинг, заработавшая за минувший год 95 миллионов долларов.Английская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Тройку лидеров по доходам замыкает создательница Гарри Поттера, английская писательница Джоан Роулинг, заработавшая за минувший год 95 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Mark RalstonНа четвертом месте списка Forbes - канадский рэппер Дрейк и его 94-миллионный доход.Канадский рэппер Дрейк позирует с наградами на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
На четвертом месте списка Forbes - канадский рэппер Дрейк и его 94-миллионный доход.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамый высокооплачиваемый футболист мира, нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду за прошедший год смог заработать 93 миллиона долларов, что обеспечило ему пятое место в списке Forbes.Футболист Криштиану Роналду
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самый высокооплачиваемый футболист мира, нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду за прошедший год смог заработать 93 миллиона долларов, что обеспечило ему пятое место в списке Forbes.
© AP Photo / Invision/ Robb CohenКанадский певец Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, занял шестую позицию рейтинга, заработав за минувший год 92 миллиона долларов.Выступление группы The Weeknd в Атланте
© AP Photo / Invision/ Robb Cohen
Канадский певец Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, занял шестую позицию рейтинга, заработав за минувший год 92 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАмериканский теле- и радиоведущий, юморист Говард Стерн заработал за минувший год порядка 90 миллионов долларов, что обеспечило ему седьмую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей.Американский теле- и радио-ведущий Говард Стерн
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Американский теле- и радиоведущий, юморист Говард Стерн заработал за минувший год порядка 90 миллионов долларов, что обеспечило ему седьмую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezВосьмую позицию в списке Forbes занимают музыканты группы Coldplay, заработавшие в минувшем году 88 миллионов долларов.Певец Coldplay Крис Мартин во время выступления на NFL Super Bowl в Санта-Кларе
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Восьмую позицию в списке Forbes занимают музыканты группы Coldplay, заработавшие в минувшем году 88 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Taylor JewellАмериканский писатель, автор триллеров и детективов, самыми известными из которых являются "И пришел паук" и "Целуя девушек", Джеймс Паттерсон заработал в прошлом году 87 миллионов долларов, оказавшись таким образом на девятой строчке рейтинга Forbes.Американский писатель Джеймс Паттерсон
© AP Photo / Invision/ Taylor Jewell
Американский писатель, автор триллеров и детективов, самыми известными из которых являются "И пришел паук" и "Целуя девушек", Джеймс Паттерсон заработал в прошлом году 87 миллионов долларов, оказавшись таким образом на девятой строчке рейтинга Forbes.
© AP Photo / Ben MargotЗамыкает десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей прошедшего года американский баскетболист ЛеБрон Джеймс. Игрок команды НБА "Кливленд Кавальерс" за последние 12 месяцев заработал 86 миллионов долларов.Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс
© AP Photo / Ben Margot
Замыкает десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей прошедшего года американский баскетболист ЛеБрон Джеймс. Игрок команды НБА "Кливленд Кавальерс" за последние 12 месяцев заработал 86 миллионов долларов.
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Журнал Forbes опубликовал список знаменитостей, заработавших больше всех за период с июня 2016 по июнь 2017 года. Десятка самых финансово успешных звезд минувшего года — в фотоленте Ria.ru.

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