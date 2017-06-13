Самые высокооплачиваемые знаменитости мира

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Американский писатель, автор триллеров и детективов, самыми известными из которых являются "И пришел паук" и "Целуя девушек", Джеймс Паттерсон заработал в прошлом году 87 миллионов долларов, оказавшись таким образом на девятой строчке рейтинга Forbes.