Девятого июня в Москве в спорткомлексе "ВТБ Ледовый дворец" состоялась церемония открытия турнира Epicenter: Moscow 2017 по Dota 2. В плей-офф принимают участие шесть команд, призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов, из которых 250 тысяч получит победитель.