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Лучшие фото недели: карнавал культур в Берлине и новая мисс СНГ

12:4609.06.2017
(обновлено: 12:47 09.06.2017)
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Ежегодный Карнавал культур в Берлине
Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
Симона Халеп в матче женского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Элины Свитолиной
Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
Пары принимают участие в конкурсе во время массовой свадьбы в Китае
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в Гонконге. 5 июня 2017
Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе
Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина Сайга KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи
Игрок Реала Серхио Рамос с кубком Лиги Чемпионов. 3 июня 2017
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
Свадебная фотосессия в городе Латакия, Сирия
Болельщики Ювентуса на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017
Луна
Торжественное построение военнослужащих на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-й армии ВВС и ПВО РФ
Зрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже
Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама
Сожженная полицейская машина во время столкновений в Кфар-Касеме, Израиль. 6 июня 2017
Японка Аоки Тика и Каролин Кьероли во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию Московская сабля - 2017
Человек передает ребенка охраннику из окна здания парламента Ирана в Тегеране. 7 июня 2017 года
Участники ралли-рейда Великая степь - Дон 2017 в Волгоградской области на старте
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками Конгресса Союза детей Кореи в Пхеньяне
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
Победительница финала конкурса красоты Мисс СНГ Шушан Ерицян
Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 7 июня 2017
Поклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия
Игрок сборной Испании и игрок сборной Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7
© REUTERS / Christian MangУчастники ежегодного Карнавала культур в Берлине.Ежегодный Карнавал культур в Берлине
© REUTERS / Christian Mang
Участники ежегодного Карнавала культур в Берлине.
© AFP 2017 / Glyn KirkОткрытие участка для голосования на досрочных парламентских выборах в пригороде Брайтона, Великобритания.Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Glyn Kirk
Открытие участка для голосования на досрочных парламентских выборах в пригороде Брайтона, Великобритания.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРумынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Открытого Чемпионата Франции по теннису.Симона Халеп в матче женского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Элины Свитолиной
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Открытого Чемпионата Франции по теннису.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума дал интервью телеведущей NBC News Меган Келли.Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума дал интервью телеведущей NBC News Меган Келли.
© REUTERS / StringerКонкурс молодоженов во время бракосочетания 64 студенческих пар в Харбинском политехническом университете, Китай.Пары принимают участие в конкурсе во время массовой свадьбы в Китае
© REUTERS / Stringer
Конкурс молодоженов во время бракосочетания 64 студенческих пар в Харбинском политехническом университете, Китай.
© AP Photo / Vincent YuФлагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Гонконга.Гвардейский ракетный крейсер Варяг в Гонконге. 5 июня 2017
© AP Photo / Vincent Yu
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Гонконга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи.Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМодели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина "Сайга" KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина Сайга KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина "Сайга" KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФутболист Серхио Рамос держит кубок, выигранный "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.Игрок Реала Серхио Рамос с кубком Лиги Чемпионов. 3 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Футболист Серхио Рамос держит кубок, выигранный "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта, произошедшего в ночь на 4 июня.Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта, произошедшего в ночь на 4 июня.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСвадебная фотосессия в городе Латакия, Сирия.Свадебная фотосессия в городе Латакия, Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Свадебная фотосессия в городе Латакия, Сирия.
© AFP 2017 / Massimo PincaМассовый просмотр финального матча Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине завершился давкой среди болельщиков "Ювентуса", в которой пострадали более полутора тысяч человек.Болельщики Ювентуса на площади Сан-Карло в Турине. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Massimo Pinca
Массовый просмотр финального матча Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине завершился давкой среди болельщиков "Ювентуса", в которой пострадали более полутора тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонденсационный след от самолета на фоне луны в небе над Будапештом.Луна
© РИА Новости / Александр Вильф
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Конденсационный след от самолета на фоне луны в небе над Будапештом.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТоржественное построение военнослужащих на мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-ой армии ВВС и ПВО России.Торжественное построение военнослужащих на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-й армии ВВС и ПВО РФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Торжественное построение военнослужащих на мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-ой армии ВВС и ПВО России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже, где проходит открытый Чемпионат Франции по теннису.Зрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже, где проходит открытый Чемпионат Франции по теннису.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОдин из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Один из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
© REUTERS / Tomer AppelbaumПолицейский автомобиль, сгоревший во время столкновений жителей арабского города Кафр-Касем с израильской полицией.Сожженная полицейская машина во время столкновений в Кфар-Касеме, Израиль. 6 июня 2017
© REUTERS / Tomer Appelbaum
Полицейский автомобиль, сгоревший во время столкновений жителей арабского города Кафр-Касем с израильской полицией.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЯпонка Аоки Тика и француженка Каролин Кьероли во время соревнований на международном турнире по фехтованию "Московская сабля-2017".Японка Аоки Тика и Каролин Кьероли во время соревнований личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию Московская сабля - 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Японка Аоки Тика и француженка Каролин Кьероли во время соревнований на международном турнире по фехтованию "Московская сабля-2017".
© AP Photo / Fars News Agency, Omid VahabzadehМужчина из окна передает ребенка охраннику во время нападения террористов на здание иранского парламента в Тегеране.Человек передает ребенка охраннику из окна здания парламента Ирана в Тегеране. 7 июня 2017 года
© AP Photo / Fars News Agency, Omid Vahabzadeh
Мужчина из окна передает ребенка охраннику во время нападения террористов на здание иранского парламента в Тегеране.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСтарт ралли-рейда "Великая степь-Дон 2017" в Волгоградской области.Участники ралли-рейда Великая степь - Дон 2017 в Волгоградской области на старте
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Старт ралли-рейда "Великая степь-Дон 2017" в Волгоградской области.
© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками восьмого съезда Союза детей Кореи.Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками Конгресса Союза детей Кореи в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками восьмого съезда Союза детей Кореи.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" принимают участие в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" принимают участие в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПобедительница финала конкурса красоты "Мисс СНГ", модель и актриса из Армении Шушан Ерицян.Победительница финала конкурса красоты Мисс СНГ Шушан Ерицян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Победительница финала конкурса красоты "Мисс СНГ", модель и актриса из Армении Шушан Ерицян.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротестующие подожгли сотрудников полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 7 июня 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протестующие подожгли сотрудников полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
© AFP 2017 / DPA/ Thomas FreyПоклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия.Поклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия
© AFP 2017 / DPA/ Thomas Frey
Поклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгроки сборной Испании и Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7.Игрок сборной Испании и игрок сборной Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Игроки сборной Испании и Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7.
Победительница финала конкурса красоты Мисс СНГ Шушан ЕрицянЛучшие фото недели: карнавал культур в Берлине и новая мисс СНГ12:4609.06.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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