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Лучшие фото недели: карнавал культур в Берлине и новая мисс СНГ
12:4609.06.2017
(обновлено: 12:47 09.06.2017)
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© AFP 2017 / Glyn KirkОткрытие участка для голосования на досрочных парламентских выборах в пригороде Брайтона, Великобритания.
Открытие участка для голосования на досрочных парламентских выборах в пригороде Брайтона, Великобритания.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРумынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Открытого Чемпионата Франции по теннису.
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Открытого Чемпионата Франции по теннису.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума дал интервью телеведущей NBC News Меган Келли.
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума дал интервью телеведущей NBC News Меган Келли.
© REUTERS / StringerКонкурс молодоженов во время бракосочетания 64 студенческих пар в Харбинском политехническом университете, Китай.
Конкурс молодоженов во время бракосочетания 64 студенческих пар в Харбинском политехническом университете, Китай.
© AP Photo / Vincent YuФлагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Гонконга.
© AP Photo / Vincent Yu
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Гонконга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Участники гонок на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМодели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина "Сайга" KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин стреляет из помпового карабина "Сайга" KSZ 223 на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина на территории парка "Патриот".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на церемонии открытия первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФутболист Серхио Рамос держит кубок, выигранный "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.
Футболист Серхио Рамос держит кубок, выигранный "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта, произошедшего в ночь на 4 июня.
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта, произошедшего в ночь на 4 июня.
© AFP 2017 / Massimo PincaМассовый просмотр финального матча Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине завершился давкой среди болельщиков "Ювентуса", в которой пострадали более полутора тысяч человек.
Массовый просмотр финального матча Лиги чемпионов на площади Сан-Карло в Турине завершился давкой среди болельщиков "Ювентуса", в которой пострадали более полутора тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКонденсационный след от самолета на фоне луны в небе над Будапештом.
Конденсационный след от самолета на фоне луны в небе над Будапештом.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТоржественное построение военнослужащих на мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-ой армии ВВС и ПВО России.
Торжественное построение военнослужащих на мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования 6-ой армии ВВС и ПВО России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже, где проходит открытый Чемпионат Франции по теннису.
Зрители выходят с корта Сюзанн Ленглен в Париже, где проходит открытый Чемпионат Франции по теннису.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОдин из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
Один из цехов завода по производству керамических изделий в сирийском городе Хама.
© REUTERS / Tomer AppelbaumПолицейский автомобиль, сгоревший во время столкновений жителей арабского города Кафр-Касем с израильской полицией.
Полицейский автомобиль, сгоревший во время столкновений жителей арабского города Кафр-Касем с израильской полицией.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЯпонка Аоки Тика и француженка Каролин Кьероли во время соревнований на международном турнире по фехтованию "Московская сабля-2017".
Японка Аоки Тика и француженка Каролин Кьероли во время соревнований на международном турнире по фехтованию "Московская сабля-2017".
© AP Photo / Fars News Agency, Omid VahabzadehМужчина из окна передает ребенка охраннику во время нападения террористов на здание иранского парламента в Тегеране.
© AP Photo / Fars News Agency, Omid Vahabzadeh
Мужчина из окна передает ребенка охраннику во время нападения террористов на здание иранского парламента в Тегеране.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСтарт ралли-рейда "Великая степь-Дон 2017" в Волгоградской области.
Старт ралли-рейда "Великая степь-Дон 2017" в Волгоградской области.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" принимают участие в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" принимают участие в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПобедительница финала конкурса красоты "Мисс СНГ", модель и актриса из Армении Шушан Ерицян.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Победительница финала конкурса красоты "Мисс СНГ", модель и актриса из Армении Шушан Ерицян.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротестующие подожгли сотрудников полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
Протестующие подожгли сотрудников полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
© AFP 2017 / DPA/ Thomas FreyПоклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия.
Поклонники группы Broilers на музыкальном фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгроки сборной Испании и Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7.
Игроки сборной Испании и Германии в матче 1/4 финала первого этапа чемпионата Европы по регби-7.
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