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Великорецкий крестный ход – самое массовое в России шествие верующих

18:1408.06.2017
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Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиИстория Великорецкого крестного хода ведется с XVI века, когда, по преданию, на берегу реки Великой был явлен образ святителя Николая Чудотворца.Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
История Великорецкого крестного хода ведется с XVI века, когда, по преданию, на берегу реки Великой был явлен образ святителя Николая Чудотворца.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПо приказу царя Ивана Грозного в 1555 году икону доставили в Москву, где от нее совершились многочисленные исцеления. Один из приделов храма Василия Блаженного на Красной площади освящен в честь этой иконы.Великорецкий крестный ход
© РИА Новости / Антон Скрипунов
По приказу царя Ивана Грозного в 1555 году икону доставили в Москву, где от нее совершились многочисленные исцеления. Один из приделов храма Василия Блаженного на Красной площади освящен в честь этой иконы.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВ 1557 году икона вернулась в город Хлынов - современный Киров. А уже с XVII века верующие совершают крестный ход из города до часовни на берегу реки Великой, где был обретен образ.Великорецкий крестный ход
© РИА Новости / Антон Скрипунов
В 1557 году икона вернулась в город Хлынов - современный Киров. А уже с XVII века верующие совершают крестный ход из города до часовни на берегу реки Великой, где был обретен образ.
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВеликорецкий крестный ход описан в рассказе Михаила Салтыкова-Щедрина "Общая картина".Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Великорецкий крестный ход описан в рассказе Михаила Салтыкова-Щедрина "Общая картина".
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВ годы советской власти верующим запретили совершать ход. Однако паломничество все равно продолжалось. Великорецкий крестный ход официально был возобновлен в 90-е годы. В 2005 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II придал шествию статус всероссийского.Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
В годы советской власти верующим запретили совершать ход. Однако паломничество все равно продолжалось. Великорецкий крестный ход официально был возобновлен в 90-е годы. В 2005 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II придал шествию статус всероссийского.
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВпервые в истории в шествии участвовал патриарх Московский и всея Руси.Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Впервые в истории в шествии участвовал патриарх Московский и всея Руси.
© РИА Новости / Антон СкрипуновКульминация хода происходит на берегу реки Великой.Великорецкий крестный ход
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Кульминация хода происходит на берегу реки Великой.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие преодолевают путь длиною 150 километров, несмотря на дожди и бездорожье.Великорецкий крестный ход
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие преодолевают путь длиною 150 километров, несмотря на дожди и бездорожье.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПредстоятель Русской православной церкви назвал Великорецкий крестный ход демонстрацией силы веры русского народа.Великорецкий крестный ход
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Предстоятель Русской православной церкви назвал Великорецкий крестный ход демонстрацией силы веры русского народа.
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВ этом году из Кирова вышли 28 тысяч паломников. Всего в шествии участвовали 75 тысяч человек.Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
В этом году из Кирова вышли 28 тысяч паломников. Всего в шествии участвовали 75 тысяч человек.
Великорецкий крестный ходВеликорецкий крестный ход – самое массовое в России шествие верующих18:1408.06.2017
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С 3 по 8 июня в Кировской области прошел Великорецкий крестный ход — самое древнее, массовое и продолжительное шествие верующих в России. О крестном ходе — в фотоленте ria.ru

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