В Великобритании в четверг проходят внеочередные всеобщие выборы в парламент страны. Основные действующие лица этой предвыборной кампании и голосование простых британцев — в фотоленте Ria.ru.
Мэй против Корбина: британцы голосуют на досрочных парламентских выборах
15:5008.06.2017
(обновлено: 15:51 08.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВнеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.
Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisПосле того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлавным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).
Главным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.
© REUTERS / Hannah McKayПосле теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.
После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУчастки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).
© REUTERS / Hannah McKayБольшая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.
Большая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.
© AFP 2017 / Andy BuchananПервый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.
© REUTERS / Neil HallСразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.
Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.
© AP Photo / Markus SchreiberПо итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
© AP Photo / Markus Schreiber
По итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
© REUTERS / Toby MelvilleПосле выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.
После выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.
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