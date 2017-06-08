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Мэй против Корбина: британцы голосуют на досрочных парламентских выборах

15:5008.06.2017
(обновлено: 15:51 08.06.2017)
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017
Люди голосуют на досрочных парламентских выборах на избирательном участке в боксерском зале в Ливерпуле, Великобритания. 8 июня 2017
Полицейский возле избирательного участка в Тауэр-Хамлетс, Великобритания. 8 июня 2017
Монахини после голосования на избирательном участке в Гайд-парке, Лондон. 8 июня 2017
Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго, Шотландия. 8 июня 2017
Лидер партии Шинн Фейн Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне, Великобритания. 8 июня 2017
Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017
Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
Полицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВнеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisПосле того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлавным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.Люди голосуют на досрочных парламентских выборах на избирательном участке в боксерском зале в Ливерпуле, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.
© REUTERS / Hannah McKayПосле теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.Полицейский возле избирательного участка в Тауэр-Хамлетс, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУчастки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).Монахини после голосования на избирательном участке в Гайд-парке, Лондон. 8 июня 2017
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).
© REUTERS / Hannah McKayБольшая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Большая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.
© AFP 2017 / Andy BuchananПервый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго, Шотландия. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.
© AFP 2017 / Paul FaithЛидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.Лидер партии Шинн Фейн Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Paul Faith
Лидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisГолосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Голосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).
© REUTERS / Neil HallСразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.
© AFP 2017 / Glyn KirkОкончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Glyn Kirk
Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.
© AP Photo / Markus SchreiberПо итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber
По итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
© REUTERS / Toby MelvilleПосле выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.Полицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Toby Melville
После выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.
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В Великобритании в четверг проходят внеочередные всеобщие выборы в парламент страны. Основные действующие лица этой предвыборной кампании и голосование простых британцев — в фотоленте Ria.ru.

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