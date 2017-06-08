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Балетный "выпускной": конец учебного года в хореографическом училище

13:3008.06.2017
(обновлено: 15:19 08.06.2017)
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Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в учебном театре
Студентки Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
чащиеся Новосибирского государственного хореографического училища в гримерной перед началом выпускного концерта
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища в коридоре перед началом урока
Учащаяся Новосибирского государственного хореографического училища в коридоре перед началом урока
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыпускной спектакль Новосибирского государственного хореографического училища прошел 5 июня на сцене Новосибирского театра оперы и балета.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выпускной спектакль Новосибирского государственного хореографического училища прошел 5 июня на сцене Новосибирского театра оперы и балета.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ ежегодном выпускном спектакле принимали участие ученики 2-5 классов и студенты 1 и 2 курсов Новосибирского государственного хореографического училища.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В ежегодном выпускном спектакле принимали участие ученики 2-5 классов и студенты 1 и 2 курсов Новосибирского государственного хореографического училища.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГотовясь к "выпускному", учащиеся репетировали сцены из балетов "Жизель", "Корсар", "Пламя Парижа" и "Дон Кихот".Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в учебном театре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Готовясь к "выпускному", учащиеся репетировали сцены из балетов "Жизель", "Корсар", "Пламя Парижа" и "Дон Кихот".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтудентки выпускного курса Новосибирского хореографического училища репетируют партии к спектаклю.Студентки Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Студентки выпускного курса Новосибирского хореографического училища репетируют партии к спектаклю.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гримерной перед началом выпускного концерта.чащиеся Новосибирского государственного хореографического училища в гримерной перед началом выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В гримерной перед началом выпускного концерта.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЮные балерины в коридоре перед началом урока.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища в коридоре перед началом урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Юные балерины в коридоре перед началом урока.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа репетиции перед выпускным спектаклем.Учащаяся Новосибирского государственного хореографического училища в коридоре перед началом урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На репетиции перед выпускным спектаклем.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГенеральная репетиция выпускного концерта прошла на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция выпускного концерта прошла на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся НГХУ во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского театра оперы и балета.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учащиеся НГХУ во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского театра оперы и балета.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗа кулисами Новосибирского академического театра оперы и балета во время выпускного спектакля.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
За кулисами Новосибирского академического театра оперы и балета во время выпускного спектакля.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУрок в балетном классе.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время урока в балетном классе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Урок в балетном классе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища за кулисами во время ежегодного выпускного концерта.Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища за кулисами во время ежегодного выпускного концерта.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концертаБалетный "выпускной": конец учебного года в хореографическом училище13:3008.06.2017
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На сцене Большого зала Новосибирского театра оперы и балета прошел выпускной спектакль студентов Новосибирского государственного хореографического училища. Подготовка выпускников к спектаклю — в фотоленте Ria.ru.

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