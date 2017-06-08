В Сочи открылся 28-ой российский кинофестиваль "Кинотавр". Члены жюри и участники конкурса, а также почетные гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
Открытие "Кинотавра" в Сочи
12:0508.06.2017
(обновлено: 12:08 08.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЖюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИсполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗвезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧлен жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.
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