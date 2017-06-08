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С-300 вышли на учения

13:0508.06.2017
(обновлено: 13:10 08.06.2017)
01730
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Радиолокационная станция (РЛС) “Всевысотный обнаружитель” во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРасчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
© Министерство обороны РФ
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Расчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Дивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".Радиолокационная станция (РЛС) “Всевысотный обнаружитель” во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Во время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Кроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Во время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАвиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Авиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Всего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Кроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУчения в Воронежской области продлятся до 9 июня.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учения в Воронежской области продлятся до 9 июня.
Зенитные ракетные комплексы С-300 ФаворитС-300 вышли на учения13:0508.06.2017
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Двусторонние командно-штабные учения ПВО и авиации Западного военного округа проходят в Воронежской области. Кадры с места учений — в фотоленте Ria.ru.

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