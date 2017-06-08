Восьмого июня в историческом центре Лондона открылась новая автомобильная выставка City Concours. На ней представлено более сотни спортивных автомобилей и мотоциклов прошлого и настоящего в 10 тематических разделах. Экспонаты можно не только посмотреть, но и купить: продавцами выступают именитые реставрационные мастерские JD Classics, Nicholas Mee, Romans International и Fiskens.
Раритеты и суперкары на выставке City Concours в Лондоне
16:5008.06.2017
(обновлено: 16:51 08.06.2017)
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© Фото : Tim ScottОрудия на заднем плане неслучайны: выставка City Concours проходит на территории Почетной артиллерийской роты — старейшего действующего полка Британской армии.
© Фото : Tim Scott
Орудия на заднем плане неслучайны: выставка City Concours проходит на территории Почетной артиллерийской роты — старейшего действующего полка Британской армии.
© Фото : City ConcoursИтальянский суперкар с немецким сердцем. За спиной водителя Pagani Huayra размещен огромный 6,0-литровый двигатель Mercedes-AMG V12 с двумя турбонагнетателями. Его мощность достигает 800 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 383 км/ч. Засматриваться на него можно только в том случае, если у вас есть лишний миллион евро.
© Фото : City Concours
Итальянский суперкар с немецким сердцем. За спиной водителя Pagani Huayra размещен огромный 6,0-литровый двигатель Mercedes-AMG V12 с двумя турбонагнетателями. Его мощность достигает 800 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 383 км/ч. Засматриваться на него можно только в том случае, если у вас есть лишний миллион евро.
© Фото : City ConcoursВторая версия британского родстера AC Cobra Mk2 производилась недолго - с 1963-го по 1965-й. Всего было выпущено 528 машин с 4,7-литровым двигателем Ford V8. Несмотря на большой объем мотора, масса автомобиля едва превышала тонну, поэтому он был быстрым и маневренным. Своим появлением модель обязана американскому гонщику и конструктору Кэрроллу Шелби.
© Фото : City Concours
Вторая версия британского родстера AC Cobra Mk2 производилась недолго - с 1963-го по 1965-й. Всего было выпущено 528 машин с 4,7-литровым двигателем Ford V8. Несмотря на большой объем мотора, масса автомобиля едва превышала тонну, поэтому он был быстрым и маневренным. Своим появлением модель обязана американскому гонщику и конструктору Кэрроллу Шелби.
© Фото : City ConcoursС этого Bentley 3 Litre в 1919 году началась история знаменитой британской марки. Трехлитровый рядный мотор, давший название спорткару, развивал всего 70 л.с., что для тех времен считалось выдающимся показателем. Британская пресса нахваливала конструктора Уолтера Оуэна Бентли за машину, которая "легко управлялась в городе и показывала высокие скорости на гоночных трассах".
© Фото : City Concours
С этого Bentley 3 Litre в 1919 году началась история знаменитой британской марки. Трехлитровый рядный мотор, давший название спорткару, развивал всего 70 л.с., что для тех времен считалось выдающимся показателем. Британская пресса нахваливала конструктора Уолтера Оуэна Бентли за машину, которая "легко управлялась в городе и показывала высокие скорости на гоночных трассах".
© Фото : City ConcoursDodge Challenger T/A производится до сих пор, но перед нами маслкар второго поколения, выпускавшийся в самом начале 1970-х. У американских купе и кабриолетов было много вариаций бензиновых двигателей от компактного 3,2-литрового до исполинского V8 объемом 7,2 литра. Модификация Challenger T/A (Trans Am) - самая мощная и считается трековой версией, на которой можно ездить по дорогам общего пользования.
© Фото : City Concours
Dodge Challenger T/A производится до сих пор, но перед нами маслкар второго поколения, выпускавшийся в самом начале 1970-х. У американских купе и кабриолетов было много вариаций бензиновых двигателей от компактного 3,2-литрового до исполинского V8 объемом 7,2 литра. Модификация Challenger T/A (Trans Am) - самая мощная и считается трековой версией, на которой можно ездить по дорогам общего пользования.
© Фото : City ConcoursБританский Brough Superior SS 100 в 1920-х называли Rolls-Royce среди мотоциклов: каждый экземпляр супербайка создавался по индивидуальным заказам клиентов. На его счету семь мировых рекордов скорости, а на аукционе Bonhams в 2008 году один из экземпляров был продан за 286 тысяч фунтов стерлингов, установив тем самым еще один мировой рекорд.
© Фото : City Concours
Британский Brough Superior SS 100 в 1920-х называли Rolls-Royce среди мотоциклов: каждый экземпляр супербайка создавался по индивидуальным заказам клиентов. На его счету семь мировых рекордов скорости, а на аукционе Bonhams в 2008 году один из экземпляров был продан за 286 тысяч фунтов стерлингов, установив тем самым еще один мировой рекорд.
© Фото : City ConcoursFerrari LaFerrari — первый гибридный автомобиль итальянской компании, двигатель и электромоторы которого выдают максимальные 963 л.с. Полгода назад, в декабре 2016 года, на одном из аукционов один из таких продали за семь миллионов долларов США. Странный поступок, ведь эта модель до сих пор выпускается в версии со съемной крышей и продается примерно за полтора миллиона долларов.
© Фото : City Concours
Ferrari LaFerrari — первый гибридный автомобиль итальянской компании, двигатель и электромоторы которого выдают максимальные 963 л.с. Полгода назад, в декабре 2016 года, на одном из аукционов один из таких продали за семь миллионов долларов США. Странный поступок, ведь эта модель до сих пор выпускается в версии со съемной крышей и продается примерно за полтора миллиона долларов.
© Фото : City ConcoursКогда в 1961 году первый Jaguar E-Type выехал за ворота конвейера британского завода в Ковентри, Энцо Феррари назвал его самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Тогда планировалось выпустить 18 родстеров, но произвели лишь дюжину. В 2014 году Jaguar объявил о намерении выпустить недостающие шесть экземпляров в оригинальной комплектации. Обещанного три года ждали: весной 2017-го дебютировала первая из недостающих моделей.
© Фото : City Concours
Когда в 1961 году первый Jaguar E-Type выехал за ворота конвейера британского завода в Ковентри, Энцо Феррари назвал его самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Тогда планировалось выпустить 18 родстеров, но произвели лишь дюжину. В 2014 году Jaguar объявил о намерении выпустить недостающие шесть экземпляров в оригинальной комплектации. Обещанного три года ждали: весной 2017-го дебютировала первая из недостающих моделей.
© Фото : City ConcoursЭто трековая версия суперкара Ferrari 458 Italia для гоночной серии GT2. На ее счету две победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане в 2012 и 2014 годах и одна в 12-часовых в Себринге.
© Фото : City Concours
Это трековая версия суперкара Ferrari 458 Italia для гоночной серии GT2. На ее счету две победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане в 2012 и 2014 годах и одна в 12-часовых в Себринге.
© Фото : City ConcoursС 1964 по 1968 год было выпущено 970 экземпляров Ferrari 275 GTB. Все они оснащались 3,3-литровым мотором V12 мощностью около 300 л.с. Объем каждого цилиндра составлял 275 кубических сантиметров, что и отражено в названии модели.
© Фото : City Concours
С 1964 по 1968 год было выпущено 970 экземпляров Ferrari 275 GTB. Все они оснащались 3,3-литровым мотором V12 мощностью около 300 л.с. Объем каждого цилиндра составлял 275 кубических сантиметров, что и отражено в названии модели.
© Фото : City ConcoursВ 1906 году Rolls-Royce выпустил автомобиль со скучным названием "40/50 hp", которое отражало мощность его 7,0-литрового мотора. Однако позже один из автомобилей был собран исключительно для рекламных целей, его окрасили в серебристый цвет и нарекли Silver Ghost. Имя пришлось по вкусу клиентам, и все последующие "40/50 hp" переименовали в "Серебряных призраков".
© Фото : City Concours
В 1906 году Rolls-Royce выпустил автомобиль со скучным названием "40/50 hp", которое отражало мощность его 7,0-литрового мотора. Однако позже один из автомобилей был собран исключительно для рекламных целей, его окрасили в серебристый цвет и нарекли Silver Ghost. Имя пришлось по вкусу клиентам, и все последующие "40/50 hp" переименовали в "Серебряных призраков".
© Фото : City ConcoursMaserati 200S был создан исключительно для участия в гоночных соревнованиях. Всего было построено 28 спорткаров, которые соперничали с Ferrari на европейских треках.
© Фото : City Concours
Maserati 200S был создан исключительно для участия в гоночных соревнованиях. Всего было построено 28 спорткаров, которые соперничали с Ferrari на европейских треках.
© Фото : City ConcoursPorsche 356 является отцом знаменитого спорткара 911. Автомобиль начали выпускать почти сразу после Второй мировой войны и произвели на свет около 76 тысяч экземпляров. Почти половина из них до сих пор сохранилась. Перед нами экземпляр с открытым кузовом - спидстер.
© Фото : City Concours
Porsche 356 является отцом знаменитого спорткара 911. Автомобиль начали выпускать почти сразу после Второй мировой войны и произвели на свет около 76 тысяч экземпляров. Почти половина из них до сих пор сохранилась. Перед нами экземпляр с открытым кузовом - спидстер.
© Фото : City ConcoursВ конце 1980-х планировалось, что двери Jaguar XJ220 будут открываться вверх, машина получит полный привод и сможет составить конкуренцию Porsche 959. Однако из-за нехватки денег британцы отказались от этих идей, а также от усилителя руля и даже ABS, и в 1991 году выпустили не очень удачный спорткар с прожорливым двигателем V6. Он был быстрый, но неудобный в управлении. Теперь же машина, выпущенная в количестве 281 экземпляр, считается классикой.
© Фото : City Concours
В конце 1980-х планировалось, что двери Jaguar XJ220 будут открываться вверх, машина получит полный привод и сможет составить конкуренцию Porsche 959. Однако из-за нехватки денег британцы отказались от этих идей, а также от усилителя руля и даже ABS, и в 1991 году выпустили не очень удачный спорткар с прожорливым двигателем V6. Он был быстрый, но неудобный в управлении. Теперь же машина, выпущенная в количестве 281 экземпляр, считается классикой.
© Фото : City ConcoursВ середине 1950-х Jaguar разработал новую модель для участия в гонках - D-Type. Однако через пару лет компания на время покинула спортивные соревнования. На складах еще остались новенькие спорткары, поэтому их решено было адаптировать для дорог общего пользования и продать. В результате модель получила второе сиденье в салоне, пассажирскую дверь, боковые стекла, лобовое стекло и новое имя XKSS.
© Фото : City Concours
В середине 1950-х Jaguar разработал новую модель для участия в гонках - D-Type. Однако через пару лет компания на время покинула спортивные соревнования. На складах еще остались новенькие спорткары, поэтому их решено было адаптировать для дорог общего пользования и продать. В результате модель получила второе сиденье в салоне, пассажирскую дверь, боковые стекла, лобовое стекло и новое имя XKSS.
© Фото : City ConcoursПервый серийный суперкар Maserati 3500GT для дорог общего пользования открыл двери для молодой компании перед богатыми клиентам. Спустя несколько лет покупатели захотели получить и открытую версию автомобиля. Ее производством занялось кузовное ателье Vignale, а новая модификация получила название Maserati 3500GTI Vignale Spyder.
© Фото : City Concours
Первый серийный суперкар Maserati 3500GT для дорог общего пользования открыл двери для молодой компании перед богатыми клиентам. Спустя несколько лет покупатели захотели получить и открытую версию автомобиля. Ее производством занялось кузовное ателье Vignale, а новая модификация получила название Maserati 3500GTI Vignale Spyder.
© Фото : City ConcoursВ середине 1990-х Jaguar XJ220 был самым быстрым автомобилем британской марки. Его спортивная версия участвовала в "24 часах Ле-Мана" в классе GT в составе команды Tom Walkinshaw Racing (TWR) и была еще быстрее. Jaguar XJ220 TWR стал воплощением идеи по созданию дорожной версии гоночного болида. Всего было выпущено шесть экземпляров модели с облегченным кузовом из композитных материалов и двигателем увеличенной до 690 л.с. мощности.
© Фото : City Concours
В середине 1990-х Jaguar XJ220 был самым быстрым автомобилем британской марки. Его спортивная версия участвовала в "24 часах Ле-Мана" в классе GT в составе команды Tom Walkinshaw Racing (TWR) и была еще быстрее. Jaguar XJ220 TWR стал воплощением идеи по созданию дорожной версии гоночного болида. Всего было выпущено шесть экземпляров модели с облегченным кузовом из композитных материалов и двигателем увеличенной до 690 л.с. мощности.
© Фото : City ConcoursMercedes-Benz 300 SL вошел в историю под названием "Крыло чайки" (Gullwing). Первый спорткар немецкой марки, созданный после Второй мировой войны, получил уникальные двери, которые распахивались вверх подобно крылу птицы.
© Фото : City Concours
Mercedes-Benz 300 SL вошел в историю под названием "Крыло чайки" (Gullwing). Первый спорткар немецкой марки, созданный после Второй мировой войны, получил уникальные двери, которые распахивались вверх подобно крылу птицы.
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