Раритеты и суперкары на выставке City Concours в Лондоне

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В конце 1980-х планировалось, что двери Jaguar XJ220 будут открываться вверх, машина получит полный привод и сможет составить конкуренцию Porsche 959. Однако из-за нехватки денег британцы отказались от этих идей, а также от усилителя руля и даже ABS, и в 1991 году выпустили не очень удачный спорткар с прожорливым двигателем V6. Он был быстрый, но неудобный в управлении. Теперь же машина, выпущенная в количестве 281 экземпляр, считается классикой.