США
8.068 июня16:56МСК
USD56.99+0.40
EUR64.15+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Раритеты и суперкары на выставке City Concours в Лондоне

16:5008.06.2017
(обновлено: 16:51 08.06.2017)
0380
Автомобили на выставке City Concours в Лондоне
Автомобиль Pagani Huayra
Автомобиль AC Cobra 289 MK 2
Автомобиль Bentley 3 Litre
Автомобиль Dodge Challenger T/A
Мотоцикл Brough Superior SS100
Автомобиль Ferrari LaFerrari
Автомобиль Jaguar E-type
Автомобиль Ferrari 458 GT2
Автомобиль Ferrari 275 GTB Short Nose
Автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost
Автомобиль Maserati 200S
Автомобиль Porsche 356 Speedster Super
Автомобиль Jaguar XJ220C
Автомобиль Jaguar D-Type
Автомобиль Maserati 3500 GTI Vignale Spyder
Автомобиль Jaguar XJ220 TWR
Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
© Фото : Tim ScottОрудия на заднем плане неслучайны: выставка City Concours проходит на территории Почетной артиллерийской роты — старейшего действующего полка Британской армии.Автомобили на выставке City Concours в Лондоне
© Фото : Tim Scott
Орудия на заднем плане неслучайны: выставка City Concours проходит на территории Почетной артиллерийской роты — старейшего действующего полка Британской армии.
© Фото : City ConcoursИтальянский суперкар с немецким сердцем. За спиной водителя Pagani Huayra размещен огромный 6,0-литровый двигатель Mercedes-AMG V12 с двумя турбонагнетателями. Его мощность достигает 800 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 383 км/ч. Засматриваться на него можно только в том случае, если у вас есть лишний миллион евро.Автомобиль Pagani Huayra
© Фото : City Concours
Итальянский суперкар с немецким сердцем. За спиной водителя Pagani Huayra размещен огромный 6,0-литровый двигатель Mercedes-AMG V12 с двумя турбонагнетателями. Его мощность достигает 800 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 383 км/ч. Засматриваться на него можно только в том случае, если у вас есть лишний миллион евро.
© Фото : City ConcoursВторая версия британского родстера AC Cobra Mk2 производилась недолго - с 1963-го по 1965-й. Всего было выпущено 528 машин с 4,7-литровым двигателем Ford V8. Несмотря на большой объем мотора, масса автомобиля едва превышала тонну, поэтому он был быстрым и маневренным. Своим появлением модель обязана американскому гонщику и конструктору Кэрроллу Шелби.Автомобиль AC Cobra 289 MK 2
© Фото : City Concours
Вторая версия британского родстера AC Cobra Mk2 производилась недолго - с 1963-го по 1965-й. Всего было выпущено 528 машин с 4,7-литровым двигателем Ford V8. Несмотря на большой объем мотора, масса автомобиля едва превышала тонну, поэтому он был быстрым и маневренным. Своим появлением модель обязана американскому гонщику и конструктору Кэрроллу Шелби.
© Фото : City ConcoursС этого Bentley 3 Litre в 1919 году началась история знаменитой британской марки. Трехлитровый рядный мотор, давший название спорткару, развивал всего 70 л.с., что для тех времен считалось выдающимся показателем. Британская пресса нахваливала конструктора Уолтера Оуэна Бентли за машину, которая "легко управлялась в городе и показывала высокие скорости на гоночных трассах".Автомобиль Bentley 3 Litre
© Фото : City Concours
С этого Bentley 3 Litre в 1919 году началась история знаменитой британской марки. Трехлитровый рядный мотор, давший название спорткару, развивал всего 70 л.с., что для тех времен считалось выдающимся показателем. Британская пресса нахваливала конструктора Уолтера Оуэна Бентли за машину, которая "легко управлялась в городе и показывала высокие скорости на гоночных трассах".
© Фото : City ConcoursDodge Challenger T/A производится до сих пор, но перед нами маслкар второго поколения, выпускавшийся в самом начале 1970-х. У американских купе и кабриолетов было много вариаций бензиновых двигателей от компактного 3,2-литрового до исполинского V8 объемом 7,2 литра. Модификация Challenger T/A (Trans Am) - самая мощная и считается трековой версией, на которой можно ездить по дорогам общего пользования.Автомобиль Dodge Challenger T/A
© Фото : City Concours
Dodge Challenger T/A производится до сих пор, но перед нами маслкар второго поколения, выпускавшийся в самом начале 1970-х. У американских купе и кабриолетов было много вариаций бензиновых двигателей от компактного 3,2-литрового до исполинского V8 объемом 7,2 литра. Модификация Challenger T/A (Trans Am) - самая мощная и считается трековой версией, на которой можно ездить по дорогам общего пользования.
© Фото : City ConcoursБританский Brough Superior SS 100 в 1920-х называли Rolls-Royce среди мотоциклов: каждый экземпляр супербайка создавался по индивидуальным заказам клиентов. На его счету семь мировых рекордов скорости, а на аукционе Bonhams в 2008 году один из экземпляров был продан за 286 тысяч фунтов стерлингов, установив тем самым еще один мировой рекорд.Мотоцикл Brough Superior SS100
© Фото : City Concours
Британский Brough Superior SS 100 в 1920-х называли Rolls-Royce среди мотоциклов: каждый экземпляр супербайка создавался по индивидуальным заказам клиентов. На его счету семь мировых рекордов скорости, а на аукционе Bonhams в 2008 году один из экземпляров был продан за 286 тысяч фунтов стерлингов, установив тем самым еще один мировой рекорд.
© Фото : City ConcoursFerrari LaFerrari — первый гибридный автомобиль итальянской компании, двигатель и электромоторы которого выдают максимальные 963 л.с. Полгода назад, в декабре 2016 года, на одном из аукционов один из таких продали за семь миллионов долларов США. Странный поступок, ведь эта модель до сих пор выпускается в версии со съемной крышей и продается примерно за полтора миллиона долларов.Автомобиль Ferrari LaFerrari
© Фото : City Concours
Ferrari LaFerrari — первый гибридный автомобиль итальянской компании, двигатель и электромоторы которого выдают максимальные 963 л.с. Полгода назад, в декабре 2016 года, на одном из аукционов один из таких продали за семь миллионов долларов США. Странный поступок, ведь эта модель до сих пор выпускается в версии со съемной крышей и продается примерно за полтора миллиона долларов.
© Фото : City ConcoursКогда в 1961 году первый Jaguar E-Type выехал за ворота конвейера британского завода в Ковентри, Энцо Феррари назвал его самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Тогда планировалось выпустить 18 родстеров, но произвели лишь дюжину. В 2014 году Jaguar объявил о намерении выпустить недостающие шесть экземпляров в оригинальной комплектации. Обещанного три года ждали: весной 2017-го дебютировала первая из недостающих моделей.Автомобиль Jaguar E-type
© Фото : City Concours
Когда в 1961 году первый Jaguar E-Type выехал за ворота конвейера британского завода в Ковентри, Энцо Феррари назвал его самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Тогда планировалось выпустить 18 родстеров, но произвели лишь дюжину. В 2014 году Jaguar объявил о намерении выпустить недостающие шесть экземпляров в оригинальной комплектации. Обещанного три года ждали: весной 2017-го дебютировала первая из недостающих моделей.
© Фото : City ConcoursЭто трековая версия суперкара Ferrari 458 Italia для гоночной серии GT2. На ее счету две победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане в 2012 и 2014 годах и одна в 12-часовых в Себринге.Автомобиль Ferrari 458 GT2
© Фото : City Concours
Это трековая версия суперкара Ferrari 458 Italia для гоночной серии GT2. На ее счету две победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане в 2012 и 2014 годах и одна в 12-часовых в Себринге.
© Фото : City ConcoursС 1964 по 1968 год было выпущено 970 экземпляров Ferrari 275 GTB. Все они оснащались 3,3-литровым мотором V12 мощностью около 300 л.с. Объем каждого цилиндра составлял 275 кубических сантиметров, что и отражено в названии модели.Автомобиль Ferrari 275 GTB Short Nose
© Фото : City Concours
С 1964 по 1968 год было выпущено 970 экземпляров Ferrari 275 GTB. Все они оснащались 3,3-литровым мотором V12 мощностью около 300 л.с. Объем каждого цилиндра составлял 275 кубических сантиметров, что и отражено в названии модели.
© Фото : City ConcoursВ 1906 году Rolls-Royce выпустил автомобиль со скучным названием "40/50 hp", которое отражало мощность его 7,0-литрового мотора. Однако позже один из автомобилей был собран исключительно для рекламных целей, его окрасили в серебристый цвет и нарекли Silver Ghost. Имя пришлось по вкусу клиентам, и все последующие "40/50 hp" переименовали в "Серебряных призраков".Автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost
© Фото : City Concours
В 1906 году Rolls-Royce выпустил автомобиль со скучным названием "40/50 hp", которое отражало мощность его 7,0-литрового мотора. Однако позже один из автомобилей был собран исключительно для рекламных целей, его окрасили в серебристый цвет и нарекли Silver Ghost. Имя пришлось по вкусу клиентам, и все последующие "40/50 hp" переименовали в "Серебряных призраков".
© Фото : City ConcoursMaserati 200S был создан исключительно для участия в гоночных соревнованиях. Всего было построено 28 спорткаров, которые соперничали с Ferrari на европейских треках.Автомобиль Maserati 200S
© Фото : City Concours
Maserati 200S был создан исключительно для участия в гоночных соревнованиях. Всего было построено 28 спорткаров, которые соперничали с Ferrari на европейских треках.
© Фото : City ConcoursPorsche 356 является отцом знаменитого спорткара 911. Автомобиль начали выпускать почти сразу после Второй мировой войны и произвели на свет около 76 тысяч экземпляров. Почти половина из них до сих пор сохранилась. Перед нами экземпляр с открытым кузовом - спидстер.Автомобиль Porsche 356 Speedster Super
© Фото : City Concours
Porsche 356 является отцом знаменитого спорткара 911. Автомобиль начали выпускать почти сразу после Второй мировой войны и произвели на свет около 76 тысяч экземпляров. Почти половина из них до сих пор сохранилась. Перед нами экземпляр с открытым кузовом - спидстер.
© Фото : City ConcoursВ конце 1980-х планировалось, что двери Jaguar XJ220 будут открываться вверх, машина получит полный привод и сможет составить конкуренцию Porsche 959. Однако из-за нехватки денег британцы отказались от этих идей, а также от усилителя руля и даже ABS, и в 1991 году выпустили не очень удачный спорткар с прожорливым двигателем V6. Он был быстрый, но неудобный в управлении. Теперь же машина, выпущенная в количестве 281 экземпляр, считается классикой.Автомобиль Jaguar XJ220C
© Фото : City Concours
В конце 1980-х планировалось, что двери Jaguar XJ220 будут открываться вверх, машина получит полный привод и сможет составить конкуренцию Porsche 959. Однако из-за нехватки денег британцы отказались от этих идей, а также от усилителя руля и даже ABS, и в 1991 году выпустили не очень удачный спорткар с прожорливым двигателем V6. Он был быстрый, но неудобный в управлении. Теперь же машина, выпущенная в количестве 281 экземпляр, считается классикой.
© Фото : City ConcoursВ середине 1950-х Jaguar разработал новую модель для участия в гонках - D-Type. Однако через пару лет компания на время покинула спортивные соревнования. На складах еще остались новенькие спорткары, поэтому их решено было адаптировать для дорог общего пользования и продать. В результате модель получила второе сиденье в салоне, пассажирскую дверь, боковые стекла, лобовое стекло и новое имя XKSS.Автомобиль Jaguar D-Type
© Фото : City Concours
В середине 1950-х Jaguar разработал новую модель для участия в гонках - D-Type. Однако через пару лет компания на время покинула спортивные соревнования. На складах еще остались новенькие спорткары, поэтому их решено было адаптировать для дорог общего пользования и продать. В результате модель получила второе сиденье в салоне, пассажирскую дверь, боковые стекла, лобовое стекло и новое имя XKSS.
© Фото : City ConcoursПервый серийный суперкар Maserati 3500GT для дорог общего пользования открыл двери для молодой компании перед богатыми клиентам. Спустя несколько лет покупатели захотели получить и открытую версию автомобиля. Ее производством занялось кузовное ателье Vignale, а новая модификация получила название Maserati 3500GTI Vignale Spyder.Автомобиль Maserati 3500 GTI Vignale Spyder
© Фото : City Concours
Первый серийный суперкар Maserati 3500GT для дорог общего пользования открыл двери для молодой компании перед богатыми клиентам. Спустя несколько лет покупатели захотели получить и открытую версию автомобиля. Ее производством занялось кузовное ателье Vignale, а новая модификация получила название Maserati 3500GTI Vignale Spyder.
© Фото : City ConcoursВ середине 1990-х Jaguar XJ220 был самым быстрым автомобилем британской марки. Его спортивная версия участвовала в "24 часах Ле-Мана" в классе GT в составе команды Tom Walkinshaw Racing (TWR) и была еще быстрее. Jaguar XJ220 TWR стал воплощением идеи по созданию дорожной версии гоночного болида. Всего было выпущено шесть экземпляров модели с облегченным кузовом из композитных материалов и двигателем увеличенной до 690 л.с. мощности.Автомобиль Jaguar XJ220 TWR
© Фото : City Concours
В середине 1990-х Jaguar XJ220 был самым быстрым автомобилем британской марки. Его спортивная версия участвовала в "24 часах Ле-Мана" в классе GT в составе команды Tom Walkinshaw Racing (TWR) и была еще быстрее. Jaguar XJ220 TWR стал воплощением идеи по созданию дорожной версии гоночного болида. Всего было выпущено шесть экземпляров модели с облегченным кузовом из композитных материалов и двигателем увеличенной до 690 л.с. мощности.
© Фото : City ConcoursMercedes-Benz 300 SL вошел в историю под названием "Крыло чайки" (Gullwing). Первый спорткар немецкой марки, созданный после Второй мировой войны, получил уникальные двери, которые распахивались вверх подобно крылу птицы.Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
© Фото : City Concours
Mercedes-Benz 300 SL вошел в историю под названием "Крыло чайки" (Gullwing). Первый спорткар немецкой марки, созданный после Второй мировой войны, получил уникальные двери, которые распахивались вверх подобно крылу птицы.
Автомобиль Pagani HuayraРаритеты и суперкары на выставке City Concours в Лондоне16:5008.06.2017
Полицейский возле избирательного участка в Тауэр-Хамлетс, Великобритания. 8 июня 2017Мэй против Корбина: британцы голосуют на досрочных парламентских выборах15:5008.06.2017
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время репетиции выпускного концертаБалетный "выпускной": конец учебного года в хореографическом училище13:3008.06.2017
Зенитные ракетные комплексы С-300 ФаворитС-300 вышли на учения13:0508.06.2017
Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в СочиОткрытие "Кинотавра" в Сочи12:0508.06.2017
Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017В Ереване выбрали самую красивую девушку бывшего СССР14:4007.06.2017
Иранский полицейский у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017Первые кадры с места террористической атаки в Тегеране13:3007.06.2017
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города ХамаКак производят патроны на военном заводе в Сирии12:4407.06.2017
Советская полярная экспедиция Северный полюс-1Покорение Арктики: первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс"11:4006.06.2017
Ведущая перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в СевастополеКруизные коллекции на Crimean Fashion Week13:1705.06.2017
Все фотоленты

Восьмого июня в историческом центре Лондона открылась новая автомобильная выставка City Concours. На ней представлено более сотни спортивных автомобилей и мотоциклов прошлого и настоящего в 10 тематических разделах. Экспонаты можно не только посмотреть, но и купить: продавцами выступают именитые реставрационные мастерские JD Classics, Nicholas Mee, Romans International и Fiskens.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена