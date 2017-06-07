В столице Армении прошел финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017". Самые красивые девушки бывшего СССР — в фотоленте Ria.ru
В Ереване выбрали самую красивую девушку бывшего СССР
14:4007.06.2017
(обновлено: 14:55 07.06.2017)
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© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" стала представительница Армении, модель и актриса Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" стала представительница Армении, модель и актриса Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur YesayantsФинал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" прошел 6 июня в развлекательном комплексе "Фараон" в Ереване.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" прошел 6 июня в развлекательном комплексе "Фараон" в Ереване.
© Sputnik / Asatur YesayantsВ заключительном этапе конкурса приняли участие 24 девушки, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.
© Sputnik / Asatur Yesayants
В заключительном этапе конкурса приняли участие 24 девушки, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Ксения Рясик.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Ксения Рясик.
© Sputnik / Asatur YesayantsОбязательное условие участия в шоу - девушкам должно быть от 18 до 25 лет.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Обязательное условие участия в шоу - девушкам должно быть от 18 до 25 лет.
© Sputnik / Asatur YesayantsНа конкурсе выступил участник российского проекта "Голос" Майкл Блэйз из Нигерии.
© Sputnik / Asatur Yesayants
На конкурсе выступил участник российского проекта "Голос" Майкл Блэйз из Нигерии.
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" в национальных костюмах.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" в национальных костюмах.
© Sputnik / Asatur YesayantsПризовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов).
© Sputnik / Asatur Yesayants
Призовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов).
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса, представлявшая Россию, Софья Албаева.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса, представлявшая Россию, Софья Албаева.
© Sputnik / Asatur YesayantsСпециальным гостем конкурса стала российская певица Юлия Самойлова, которая исполнила композицию Flame Is Burning, с которой она должна была выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Специальным гостем конкурса стала российская певица Юлия Самойлова, которая исполнила композицию Flame Is Burning, с которой она должна была выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Украины Елена Вакуленко.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Украины Елена Вакуленко.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Казахстана Эльназ Нурсеитова в национальном костюме.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Казахстана Эльназ Нурсеитова в национальном костюме.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Республики Беларусь на конкурсе Анастасия Кузнецова.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Республики Беларусь на конкурсе Анастасия Кузнецова.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Казахстана Беркинова Альбина.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Казахстана Беркинова Альбина.
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле в национальных костюмах на конкурсе "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле в национальных костюмах на конкурсе "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительницу конкурса выбирало жюри из одиннадцати человек, которое возглавил замминистра спорта и по делам молодежи Армении Габриэл Казарян.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительницу конкурса выбирало жюри из одиннадцати человек, которое возглавил замминистра спорта и по делам молодежи Армении Габриэл Казарян.
© Sputnik / Asatur YesayantsНаряды для участниц конкурса "Мисс СНГ-2017" шили армянские дизайнеры.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Наряды для участниц конкурса "Мисс СНГ-2017" шили армянские дизайнеры.
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017", представлявшая Киргизию, Айсылу Абдибакас.
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017", представлявшая Киргизию, Айсылу Абдибакас.
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