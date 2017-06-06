Покорение Арктики: первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс"

© Public domain

Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков