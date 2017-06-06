Ровно 80 лет назад сотрудники первой в мире дрейфующей научной станции подняли флаг СССР над Северным полюсом. Покорение Арктики — в фотоленте Ria.ru.
Покорение Арктики: первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс"
11:4006.06.2017
(обновлено: 11:43 06.06.2017)
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© Public domain Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
© Public domain
Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
На станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкНачальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
Начальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкВ персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
В персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
© Public domainТранспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
© Public domain
Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
© Public domainИз-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
© Public domain
Из-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
На льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУчастник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
Участник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкОтто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
Отто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкЛедокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
Ледокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкСтанция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкЗа успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.
За успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.
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