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Гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу"

11:5805.06.2017
(обновлено: 11:59 05.06.2017)
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Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участники тракторного многоборья Бизон-Трек-Шоу 2017 на трассе соревнования в Ростовской области
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участник соревнований, перевернувшийся во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПятнадцатые гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" прошли на четвертом километре трассы Ростов – Таганрог.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Пятнадцатые гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" прошли на четвертом километре трассы Ростов – Таганрог.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ этом году турнир был посвящен 80-летию Ростовской области.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В этом году турнир был посвящен 80-летию Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗа победу в соревнованиях боролись 28 механизаторов различных сельскохозяйственных предприятий страны.Участники тракторного многоборья Бизон-Трек-Шоу 2017 на трассе соревнования в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
За победу в соревнованиях боролись 28 механизаторов различных сельскохозяйственных предприятий страны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок прошли шесть отборочных и два финальных этапа, демонстрируя виртуозное мастерство управления сельхозтехникой.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участники гонок прошли шесть отборочных и два финальных этапа, демонстрируя виртуозное мастерство управления сельхозтехникой.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ этом году гоночная трасса была оснащена трамплинами, крутыми спусками и водными преградами.Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В этом году гоночная трасса была оснащена трамплинами, крутыми спусками и водными преградами.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкК соревнованиям были допущены машины с объемом двигателя до пяти литров.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
К соревнованиям были допущены машины с объемом двигателя до пяти литров.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ гонках этого года впервые одновременно стартовали три и пять машин.Участник соревнований, перевернувшийся во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В гонках этого года впервые одновременно стартовали три и пять машин.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники гонок, занявшие первые три места, получили по новому трактору.Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участники гонок, занявшие первые три места, получили по новому трактору.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкОрганизаторы соревнований предусмотрели и приз за четвертое место. Трактористу вручили борону.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Организаторы соревнований предусмотрели и приз за четвертое место. Трактористу вручили борону.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа соревнования в этом году приехали посмотреть больше 30 тысяч человек.Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
На соревнования в этом году приехали посмотреть больше 30 тысяч человек.
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Единственные в России гонки на тракторах прошли в воскресенье в Ростовской области. Соревнования механизаторов — в фотоленте Ria.ru.

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