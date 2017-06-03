Обладательница 28 рекордов Елена Исинбаева

В 2012 году спортсменка выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, проходивший в Стамбуле, но стала третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх 2012 года в Лондоне. 23 июля 2013 года Исинбаева стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике, а спустя месяц выиграла и чемпионат мира в Москве. На фото: Исинбаева выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.