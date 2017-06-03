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Обладательница 28 рекордов Елена Исинбаева

09:4503.06.2017
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Российская спортсменка Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
Президент Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и исполнительный директор МОК Жильберт Фелли
Елена Исинбаева, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях в прыжках с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, на церемонии награждения
Россиянка Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
Российская спортсменка Елена Исинбаева во время финальных соревнований по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Август 2012 года
Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде в Пекине
Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде
Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций - 2017
Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
Елена Исинбаева во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах
Елена Исинбаева и Тимур Сафин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии
Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
Россиянка Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады. 2004 год
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДвукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева родилась 35 лет назад в Волгограде. На фото: Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль, на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.Российская спортсменка Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева родилась 35 лет назад в Волгограде. На фото: Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль, на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСпортивная карьера Елены Исинбаевой началась в 1987 году с занятий художественной гимнастикой, в 1997 году она получила звание мастера спорта. На фото: выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Спортивная карьера Елены Исинбаевой началась в 1987 году с занятий художественной гимнастикой, в 1997 году она получила звание мастера спорта. На фото: выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрыжками с шестом Исинбаева начала заниматься в ноябре 1997 года. Через год она уже дебютировала на чемпионате мира среди юниоров. На фото: Елена Исинбаева на церемонии открытия Олимпийской деревни в Сочи.Президент Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и исполнительный директор МОК Жильберт Фелли
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Прыжками с шестом Исинбаева начала заниматься в ноябре 1997 года. Через год она уже дебютировала на чемпионате мира среди юниоров. На фото: Елена Исинбаева на церемонии открытия Олимпийской деревни в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервую золотую медаль Исинбаевой принес прыжок на высоту 4,10 метра на Всемирных юношеских играх в 1999 году. На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Елена Исинбаева, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях в прыжках с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, на церемонии награждения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первую золотую медаль Исинбаевой принес прыжок на высоту 4,10 метра на Всемирных юношеских играх в 1999 году. На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 2003 году спортсменка, покорив отметку на высоте 4,65 метра, выиграла чемпионат Европы. 13 июля того же года на соревнованиях в Гейтсхеде (Англия) Исинбаева установила новый мировой рекорд — 4,82 метра. На фото: финальные соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Россиянка Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В 2003 году спортсменка, покорив отметку на высоте 4,65 метра, выиграла чемпионат Европы. 13 июля того же года на соревнованиях в Гейтсхеде (Англия) Исинбаева установила новый мировой рекорд — 4,82 метра. На фото: финальные соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2004 году Исинбаева установила сразу шесть мировых рекордов в прыжках с шестом и выиграла золото на Олимпиаде в Афинах, покорив отметку в 4,91 метра. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.Российская спортсменка Елена Исинбаева во время финальных соревнований по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Август 2012 года
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2004 году Исинбаева установила сразу шесть мировых рекордов в прыжках с шестом и выиграла золото на Олимпиаде в Афинах, покорив отметку в 4,91 метра. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ июле 2005 года на соревнованиях категории "Супер Гран-при IAAF" в Лондоне Елена Исинбаева впервые в истории прыжков с шестом среди женщин взяла высоту 5 метров. В этом году Исинбаевой покорились девять мировых рекордов. На фото: Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра) на Олимпиаде в Пекине.Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде в Пекине
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В июле 2005 года на соревнованиях категории "Супер Гран-при IAAF" в Лондоне Елена Исинбаева впервые в истории прыжков с шестом среди женщин взяла высоту 5 метров. В этом году Исинбаевой покорились девять мировых рекордов. На фото: Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра) на Олимпиаде в Пекине.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк2006 год принес Исинбаевой еще один мировой рекорд и золото чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В 2007-ом спортсменка выигрывает еще один чемпионат и устанавливает новый рекорд 4,93 метра в закрытом помещении. На фото: финальные соревнованиях на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2006 год принес Исинбаевой еще один мировой рекорд и золото чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В 2007-ом спортсменка выигрывает еще один чемпионат и устанавливает новый рекорд 4,93 метра в закрытом помещении. На фото: финальные соревнованиях на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ 2008 году Исинбаева трижды обновляет мировой рекорд, выигрывает на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении и берет золото Олимпиады в Пекине. На фото: Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде.Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В 2008 году Исинбаева трижды обновляет мировой рекорд, выигрывает на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении и берет золото Олимпиады в Пекине. На фото: Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2009 году Исинбаева устанавливает еще три мировых рекорда. На соревнованиях "Золотой лиги" в Цюрихе спортсменка с первой попытки взяла высоту 5,06 метра. Этот рекорд стал 27-м в карьере Исинбаевой. На фото: Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций-2017.Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций - 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В 2009 году Исинбаева устанавливает еще три мировых рекорда. На соревнованиях "Золотой лиги" в Цюрихе спортсменка с первой попытки взяла высоту 5,06 метра. Этот рекорд стал 27-м в карьере Исинбаевой. На фото: Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк23 февраля 2012 года Елена Исинбаева одержала победу на коммерческом турнире в Стокгольме, установив новый рекорд мира в прыжках с шестом в помещениях. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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23 февраля 2012 года Елена Исинбаева одержала победу на коммерческом турнире в Стокгольме, установив новый рекорд мира в прыжках с шестом в помещениях. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ 2012 году спортсменка выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, проходивший в Стамбуле, но стала третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх 2012 года в Лондоне. 23 июля 2013 года Исинбаева стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике, а спустя месяц выиграла и чемпионат мира в Москве. На фото: Исинбаева выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.Елена Исинбаева во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В 2012 году спортсменка выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, проходивший в Стамбуле, но стала третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх 2012 года в Лондоне. 23 июля 2013 года Исинбаева стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике, а спустя месяц выиграла и чемпионат мира в Москве. На фото: Исинбаева выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииПерейти в фотобанкВ феврале 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила Исинбаевой участвовать в международных соревнованиях в связи с приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF. Как и все легкоатлеты, Исинбаева не была допущена к участию в Олимпиаде-2016. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры. На фото: Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Тимур Сафин на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.Елена Исинбаева и Тимур Сафин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Перейти в фотобанк
В феврале 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила Исинбаевой участвовать в международных соревнованиях в связи с приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF. Как и все легкоатлеты, Исинбаева не была допущена к участию в Олимпиаде-2016. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры. На фото: Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Тимур Сафин на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ декабре 2016 года Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, а 9 марта 2017 года была переизбрана на эту должность, однако из-за требований WADA Исинбаева была вынуждена подать в отставку. На фото: Исинбаева на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.Елена Исинбаева в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В декабре 2016 года Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, а 9 марта 2017 года была переизбрана на эту должность, однако из-за требований WADA Исинбаева была вынуждена подать в отставку. На фото: Исинбаева на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЕлена Исинбаева награждена Орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012). На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады.Россиянка Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады. 2004 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Елена Исинбаева награждена Орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012). На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады.
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 3 июня отмечает 35-летний юбилей. Яркие моменты из жизни выдающейся спортсменки — в фотоленте Ria.ru.

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