Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 3 июня отмечает 35-летний юбилей. Яркие моменты из жизни выдающейся спортсменки — в фотоленте Ria.ru.
Обладательница 28 рекордов Елена Исинбаева
09:4503.06.2017
058820
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДвукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева родилась 35 лет назад в Волгограде. На фото: Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль, на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева родилась 35 лет назад в Волгограде. На фото: Елена Исинбаева, завоевавшая бронзовую медаль, на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСпортивная карьера Елены Исинбаевой началась в 1987 году с занятий художественной гимнастикой, в 1997 году она получила звание мастера спорта. На фото: выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
Спортивная карьера Елены Исинбаевой началась в 1987 году с занятий художественной гимнастикой, в 1997 году она получила звание мастера спорта. На фото: выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрыжками с шестом Исинбаева начала заниматься в ноябре 1997 года. Через год она уже дебютировала на чемпионате мира среди юниоров. На фото: Елена Исинбаева на церемонии открытия Олимпийской деревни в Сочи.
Прыжками с шестом Исинбаева начала заниматься в ноябре 1997 года. Через год она уже дебютировала на чемпионате мира среди юниоров. На фото: Елена Исинбаева на церемонии открытия Олимпийской деревни в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервую золотую медаль Исинбаевой принес прыжок на высоту 4,10 метра на Всемирных юношеских играх в 1999 году. На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
Первую золотую медаль Исинбаевой принес прыжок на высоту 4,10 метра на Всемирных юношеских играх в 1999 году. На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 2003 году спортсменка, покорив отметку на высоте 4,65 метра, выиграла чемпионат Европы. 13 июля того же года на соревнованиях в Гейтсхеде (Англия) Исинбаева установила новый мировой рекорд — 4,82 метра. На фото: финальные соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
В 2003 году спортсменка, покорив отметку на высоте 4,65 метра, выиграла чемпионат Европы. 13 июля того же года на соревнованиях в Гейтсхеде (Англия) Исинбаева установила новый мировой рекорд — 4,82 метра. На фото: финальные соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2004 году Исинбаева установила сразу шесть мировых рекордов в прыжках с шестом и выиграла золото на Олимпиаде в Афинах, покорив отметку в 4,91 метра. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
В 2004 году Исинбаева установила сразу шесть мировых рекордов в прыжках с шестом и выиграла золото на Олимпиаде в Афинах, покорив отметку в 4,91 метра. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ июле 2005 года на соревнованиях категории "Супер Гран-при IAAF" в Лондоне Елена Исинбаева впервые в истории прыжков с шестом среди женщин взяла высоту 5 метров. В этом году Исинбаевой покорились девять мировых рекордов. На фото: Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра) на Олимпиаде в Пекине.
В июле 2005 года на соревнованиях категории "Супер Гран-при IAAF" в Лондоне Елена Исинбаева впервые в истории прыжков с шестом среди женщин взяла высоту 5 метров. В этом году Исинбаевой покорились девять мировых рекордов. На фото: Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра) на Олимпиаде в Пекине.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк2006 год принес Исинбаевой еще один мировой рекорд и золото чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В 2007-ом спортсменка выигрывает еще один чемпионат и устанавливает новый рекорд 4,93 метра в закрытом помещении. На фото: финальные соревнованиях на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
2006 год принес Исинбаевой еще один мировой рекорд и золото чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В 2007-ом спортсменка выигрывает еще один чемпионат и устанавливает новый рекорд 4,93 метра в закрытом помещении. На фото: финальные соревнованиях на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ 2008 году Исинбаева трижды обновляет мировой рекорд, выигрывает на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении и берет золото Олимпиады в Пекине. На фото: Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде.
В 2008 году Исинбаева трижды обновляет мировой рекорд, выигрывает на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении и берет золото Олимпиады в Пекине. На фото: Елена Исинбаева во время благотворительного красочного забега в Волгограде.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2009 году Исинбаева устанавливает еще три мировых рекорда. На соревнованиях "Золотой лиги" в Цюрихе спортсменка с первой попытки взяла высоту 5,06 метра. Этот рекорд стал 27-м в карьере Исинбаевой. На фото: Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций-2017.
В 2009 году Исинбаева устанавливает еще три мировых рекорда. На соревнованиях "Золотой лиги" в Цюрихе спортсменка с первой попытки взяла высоту 5,06 метра. Этот рекорд стал 27-м в карьере Исинбаевой. На фото: Елена Исинбаева на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк23 февраля 2012 года Елена Исинбаева одержала победу на коммерческом турнире в Стокгольме, установив новый рекорд мира в прыжках с шестом в помещениях. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
23 февраля 2012 года Елена Исинбаева одержала победу на коммерческом турнире в Стокгольме, установив новый рекорд мира в прыжках с шестом в помещениях. На фото: финальные соревнования по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ 2012 году спортсменка выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, проходивший в Стамбуле, но стала третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх 2012 года в Лондоне. 23 июля 2013 года Исинбаева стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике, а спустя месяц выиграла и чемпионат мира в Москве. На фото: Исинбаева выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.
В 2012 году спортсменка выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, проходивший в Стамбуле, но стала третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх 2012 года в Лондоне. 23 июля 2013 года Исинбаева стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике, а спустя месяц выиграла и чемпионат мира в Москве. На фото: Исинбаева выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах.
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииПерейти в фотобанкВ феврале 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила Исинбаевой участвовать в международных соревнованиях в связи с приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF. Как и все легкоатлеты, Исинбаева не была допущена к участию в Олимпиаде-2016. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры. На фото: Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Тимур Сафин на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
В феврале 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила Исинбаевой участвовать в международных соревнованиях в связи с приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF. Как и все легкоатлеты, Исинбаева не была допущена к участию в Олимпиаде-2016. После этого спортсменка заявила о завершении карьеры. На фото: Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Тимур Сафин на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ декабре 2016 года Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, а 9 марта 2017 года была переизбрана на эту должность, однако из-за требований WADA Исинбаева была вынуждена подать в отставку. На фото: Исинбаева на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
В декабре 2016 года Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, а 9 марта 2017 года была переизбрана на эту должность, однако из-за требований WADA Исинбаева была вынуждена подать в отставку. На фото: Исинбаева на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЕлена Исинбаева награждена Орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012). На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады.
Елена Исинбаева награждена Орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012). На фото: Елена Исинбаева завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на летних Играх XXVIII Олимпиады.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+