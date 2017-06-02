В крупнейшем городе Австралии открылся ежегодный световой фестиваль "Яркий Сидней". Неоновые огни и сюрреалистичные инсталляции мегаполиса — в фотоленте Ria.ru.
Неоновые огни на фестивале света в Сиднее
17:1202.06.2017
(обновлено: 17:30 02.06.2017)
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© REUTERS / Steven SaphoreЕжегодный фестиваль света и музыки "Яркий Сидней" в этом году проходит с 26 мая по 17 июня.
Ежегодный фестиваль света и музыки "Яркий Сидней" в этом году проходит с 26 мая по 17 июня.
© REUTERS / Steven SaphoreВ рамках фестиваля светооформители со всего мира съезжаются в город, чтобы создать уникальные инсталляции и световые проекции на самых знаменитых зданиях города.
В рамках фестиваля светооформители со всего мира съезжаются в город, чтобы создать уникальные инсталляции и световые проекции на самых знаменитых зданиях города.
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via ReutersУчастники фестиваля с моста Харбор-Бридж наблюдают за красочным шоу, которое демонстрируют на здании Сиднейского оперного театра.
Участники фестиваля с моста Харбор-Бридж наблюдают за красочным шоу, которое демонстрируют на здании Сиднейского оперного театра.
© REUTERS / Steven SaphoreУ каждой из 98 инсталляций фестиваля есть музыкальное сопровождение, которое создает звуковое "оформление" световому шоу.
У каждой из 98 инсталляций фестиваля есть музыкальное сопровождение, которое создает звуковое "оформление" световому шоу.
© REUTERS / Jason ReedНа протяжении всего фестиваля проводятся форумы, круглые столы и публичные дискуссии, во время которых специалисты могут обменяться опытом проведения световых шоу.
На протяжении всего фестиваля проводятся форумы, круглые столы и публичные дискуссии, во время которых специалисты могут обменяться опытом проведения световых шоу.
© REUTERS / Steven SaphoreМозаичная инсталляция, созданная австралийскими дизайнерами, меняет свои яркие очертания, постепенно превращаясь из ковра разбросанных цветовых пятен в пару крыльев.
Мозаичная инсталляция, созданная австралийскими дизайнерами, меняет свои яркие очертания, постепенно превращаясь из ковра разбросанных цветовых пятен в пару крыльев.
© REUTERS / David GrayИнсталляция зоопарка Таронга, изображающая семью горилл, призвана привлечь внимание участников фестиваля к проблеме защиты животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Инсталляция зоопарка Таронга, изображающая семью горилл, призвана привлечь внимание участников фестиваля к проблеме защиты животных, находящихся под угрозой исчезновения.
© REUTERS / Steven SaphoreРабочие заканчивают установку световой инсталляции "Подсолнухи" Королевского ботанического сада, который также принимает участие в фестивале. Подсолнухи призваны рассказать посетителям шоу о пользе солнечной энергии.
Рабочие заканчивают установку световой инсталляции "Подсолнухи" Королевского ботанического сада, который также принимает участие в фестивале. Подсолнухи призваны рассказать посетителям шоу о пользе солнечной энергии.
© REUTERS / David GrayСоздателям инсталляции "Освещение парусов: аудио-существа" удалось на здании оперы вызвать к жизни загадочных морских существ, экзотических птиц и растения.
Создателям инсталляции "Освещение парусов: аудио-существа" удалось на здании оперы вызвать к жизни загадочных морских существ, экзотических птиц и растения.
© REUTERS / Steven SaphoreУчастники фестиваля из группы AcroJam демонстрируют позы йоги на фоне подсвеченного фасада музея современного искусства.
Участники фестиваля из группы AcroJam демонстрируют позы йоги на фоне подсвеченного фасада музея современного искусства.
© REUTERS / Steven SaphoreОдин из участников инсталляции под названием "Что скрывает ложь" пытается привлечь внимание посетителей фестиваля к тем вещам, которые обычно скрыты от поверхностного взгляда обывателя, и задуматься над ними, точно так же как это делают исследователи морских глубин, изучая то, что скрыто на дне океана.
Один из участников инсталляции под названием "Что скрывает ложь" пытается привлечь внимание посетителей фестиваля к тем вещам, которые обычно скрыты от поверхностного взгляда обывателя, и задуматься над ними, точно так же как это делают исследователи морских глубин, изучая то, что скрыто на дне океана.
© REUTERS / Steven SaphoreИнсталляция "Водный мир стимпанка", устроенная в заполненном зеркалами бассейне, посвящена творчеству Жюль Верна.
Инсталляция "Водный мир стимпанка", устроенная в заполненном зеркалами бассейне, посвящена творчеству Жюль Верна.
© REUTERS / Steven SaphoreИнсталляция "Соединения" визуализирует те радиоволны, которые исходят от мобильных устройств посетителей фестиваля. Чем интенсивнее трафик, тем более яркими цветами горят колонны.
Инсталляция "Соединения" визуализирует те радиоволны, которые исходят от мобильных устройств посетителей фестиваля. Чем интенсивнее трафик, тем более яркими цветами горят колонны.
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via ReutersГлавными экспериментальными площадками для светооформителей в этом году стали Центральный деловой район Сиднея, здание Оперного театра и мост Харбор-Бридж. В прошлом году таким же метаморфозам подверглись Центральный парк города, Сиднейский университет, районы Частвуд, Дарлинг Харбор и Рокс.
Главными экспериментальными площадками для светооформителей в этом году стали Центральный деловой район Сиднея, здание Оперного театра и мост Харбор-Бридж. В прошлом году таким же метаморфозам подверглись Центральный парк города, Сиднейский университет, районы Частвуд, Дарлинг Харбор и Рокс.
© REUTERS / Jason ReedСоздатели инсталляции "Свобода передвижения" черпали вдохновение в образе Генри Форда, который призывал двигаться дальше, за пределы воображения.
Создатели инсталляции "Свобода передвижения" черпали вдохновение в образе Генри Форда, который призывал двигаться дальше, за пределы воображения.
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