США
2.062 июня17:53МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Неоновые огни на фестивале света в Сиднее

17:1202.06.2017
(обновлено: 17:30 02.06.2017)
01030
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven SaphoreЕжегодный фестиваль света и музыки "Яркий Сидней" в этом году проходит с 26 мая по 17 июня.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Ежегодный фестиваль света и музыки "Яркий Сидней" в этом году проходит с 26 мая по 17 июня.
© REUTERS / Steven SaphoreВ рамках фестиваля светооформители со всего мира съезжаются в город, чтобы создать уникальные инсталляции и световые проекции на самых знаменитых зданиях города.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
В рамках фестиваля светооформители со всего мира съезжаются в город, чтобы создать уникальные инсталляции и световые проекции на самых знаменитых зданиях города.
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via ReutersУчастники фестиваля с моста Харбор-Бридж наблюдают за красочным шоу, которое демонстрируют на здании Сиднейского оперного театра.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via Reuters
Участники фестиваля с моста Харбор-Бридж наблюдают за красочным шоу, которое демонстрируют на здании Сиднейского оперного театра.
© REUTERS / Steven SaphoreУ каждой из 98 инсталляций фестиваля есть музыкальное сопровождение, которое создает звуковое "оформление" световому шоу.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
У каждой из 98 инсталляций фестиваля есть музыкальное сопровождение, которое создает звуковое "оформление" световому шоу.
© REUTERS / Jason ReedНа протяжении всего фестиваля проводятся форумы, круглые столы и публичные дискуссии, во время которых специалисты могут обменяться опытом проведения световых шоу.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Jason Reed
На протяжении всего фестиваля проводятся форумы, круглые столы и публичные дискуссии, во время которых специалисты могут обменяться опытом проведения световых шоу.
© REUTERS / Steven SaphoreМозаичная инсталляция, созданная австралийскими дизайнерами, меняет свои яркие очертания, постепенно превращаясь из ковра разбросанных цветовых пятен в пару крыльев.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Мозаичная инсталляция, созданная австралийскими дизайнерами, меняет свои яркие очертания, постепенно превращаясь из ковра разбросанных цветовых пятен в пару крыльев.
© REUTERS / David GrayИнсталляция зоопарка Таронга, изображающая семью горилл, призвана привлечь внимание участников фестиваля к проблеме защиты животных, находящихся под угрозой исчезновения.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / David Gray
Инсталляция зоопарка Таронга, изображающая семью горилл, призвана привлечь внимание участников фестиваля к проблеме защиты животных, находящихся под угрозой исчезновения.
© REUTERS / Steven SaphoreРабочие заканчивают установку световой инсталляции "Подсолнухи" Королевского ботанического сада, который также принимает участие в фестивале. Подсолнухи призваны рассказать посетителям шоу о пользе солнечной энергии.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Рабочие заканчивают установку световой инсталляции "Подсолнухи" Королевского ботанического сада, который также принимает участие в фестивале. Подсолнухи призваны рассказать посетителям шоу о пользе солнечной энергии.
© REUTERS / David GrayСоздателям инсталляции "Освещение парусов: аудио-существа" удалось на здании оперы вызвать к жизни загадочных морских существ, экзотических птиц и растения.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / David Gray
Создателям инсталляции "Освещение парусов: аудио-существа" удалось на здании оперы вызвать к жизни загадочных морских существ, экзотических птиц и растения.
© REUTERS / Steven SaphoreУчастники фестиваля из группы AcroJam демонстрируют позы йоги на фоне подсвеченного фасада музея современного искусства.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Участники фестиваля из группы AcroJam демонстрируют позы йоги на фоне подсвеченного фасада музея современного искусства.
© REUTERS / Steven SaphoreОдин из участников инсталляции под названием "Что скрывает ложь" пытается привлечь внимание посетителей фестиваля к тем вещам, которые обычно скрыты от поверхностного взгляда обывателя, и задуматься над ними, точно так же как это делают исследователи морских глубин, изучая то, что скрыто на дне океана.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Один из участников инсталляции под названием "Что скрывает ложь" пытается привлечь внимание посетителей фестиваля к тем вещам, которые обычно скрыты от поверхностного взгляда обывателя, и задуматься над ними, точно так же как это делают исследователи морских глубин, изучая то, что скрыто на дне океана.
© REUTERS / Steven SaphoreИнсталляция "Водный мир стимпанка", устроенная в заполненном зеркалами бассейне, посвящена творчеству Жюль Верна.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Инсталляция "Водный мир стимпанка", устроенная в заполненном зеркалами бассейне, посвящена творчеству Жюль Верна.
© REUTERS / Steven SaphoreИнсталляция "Соединения" визуализирует те радиоволны, которые исходят от мобильных устройств посетителей фестиваля. Чем интенсивнее трафик, тем более яркими цветами горят колонны.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Steven Saphore
Инсталляция "Соединения" визуализирует те радиоволны, которые исходят от мобильных устройств посетителей фестиваля. Чем интенсивнее трафик, тем более яркими цветами горят колонны.
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via ReutersГлавными экспериментальными площадками для светооформителей в этом году стали Центральный деловой район Сиднея, здание Оперного театра и мост Харбор-Бридж. В прошлом году таким же метаморфозам подверглись Центральный парк города, Сиднейский университет, районы Частвуд, Дарлинг Харбор и Рокс.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Bridgeclimb Sydney/Handout via Reuters
Главными экспериментальными площадками для светооформителей в этом году стали Центральный деловой район Сиднея, здание Оперного театра и мост Харбор-Бридж. В прошлом году таким же метаморфозам подверглись Центральный парк города, Сиднейский университет, районы Частвуд, Дарлинг Харбор и Рокс.
© REUTERS / Jason ReedСоздатели инсталляции "Свобода передвижения" черпали вдохновение в образе Генри Форда, который призывал двигаться дальше, за пределы воображения.Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в Австралии
© REUTERS / Jason Reed
Создатели инсталляции "Свобода передвижения" черпали вдохновение в образе Генри Форда, который призывал двигаться дальше, за пределы воображения.
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney в АвстралииНеоновые огни на фестивале света в Сиднее17:1202.06.2017
Основатель Фонда Обнаженные сердца, посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова на панельной сессии Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Второй день ПМЭФ: экономика спорта, энергетика и "длинные деньги"14:4202.06.2017
Грид-герлз во время Гран-при МонакоЛучшие фото недели: открытие ПМЭФ и закрытие Каннского кинофестиваля12:4002.06.2017
Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери во время панельной сессии Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Первый день работы Петербургского международного экономического форума19:0901.06.2017
Государственная швейная фабрика в городе МлехаТелевизоры, вино и таблетки: что производят в Сирии15:5201.06.2017
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и председатель государственной корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков во время подписания соглашения о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Открытие Петербургского международного экономического форума14:2601.06.2017
Кольца Сатурна, покрытые его теньюКосмические новости мая в фотографиях12:2501.06.2017
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваляЛучшие фотографии мая11:5701.06.2017
Учебная высадка десанта с большого десантного корабля Митрофан МоскаленкоБудни моряков Северного флота11:1801.06.2017
В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017Подготовка к открытию Петербургского экономического форума18:0331.05.2017
Все фотоленты

В крупнейшем городе Австралии открылся ежегодный световой фестиваль "Яркий Сидней". Неоновые огни и сюрреалистичные инсталляции мегаполиса — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена