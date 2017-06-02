Неоновые огни на фестивале света в Сиднее

Один из участников инсталляции под названием "Что скрывает ложь" пытается привлечь внимание посетителей фестиваля к тем вещам, которые обычно скрыты от поверхностного взгляда обывателя, и задуматься над ними, точно так же как это делают исследователи морских глубин, изучая то, что скрыто на дне океана.