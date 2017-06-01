Международный экономический форум начал свою работу в четверг в Санкт-Петербурге. Первые встречи и выступления форума — в фотоленте Ria.ru.
Открытие Петербургского международного экономического форума
Сюжет:
14:2601.06.2017
(обновлено: 14:27 01.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
Главной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
В первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
Дискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРобот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
Робот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
Фонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВедущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
Ведущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
Заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
На форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКомпании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.
Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.
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