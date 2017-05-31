Звезды, которые бросили курить

Артист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.