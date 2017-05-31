Во Всемирный день без табака РИА Новости решили вспомнить российских звезд, отказавшихся от вредной привычки. Артисты, порвавшие с никотиновой зависимостью, — в фотоленте Ria.ru.
Звезды, которые бросили курить
11:0431.05.2017
(обновлено: 11:13 31.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктер Данила Козловский бросил курить, когда начал сниматься в фильме "Легенда №17". Одной из причин отказа от этой привычки было замечание Татьяны Борисовны Харламовой, констатировавшей: "Валерка не курил".
Актер Данила Козловский бросил курить, когда начал сниматься в фильме "Легенда №17". Одной из причин отказа от этой привычки было замечание Татьяны Борисовны Харламовой, констатировавшей: "Валерка не курил".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Машков бросил курить еще в 2001 году. Актера тогда пригласили в Голливуд сниматься в фильме "15 минут славы" вместе с Робертом Де Ниро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки.
Владимир Машков бросил курить еще в 2001 году. Актера тогда пригласили в Голливуд сниматься в фильме "15 минут славы" вместе с Робертом Де Ниро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭвелина Бледанс бросила курить, потому что решила, что сигареты угрожают ее здоровью, красоте и долголетию. Телеведущая уверена, что никакие заговоры, пластыри или книжки для этого не нужны: главное - принять это решение в своей собственной голове.
Эвелина Бледанс бросила курить, потому что решила, что сигареты угрожают ее здоровью, красоте и долголетию. Телеведущая уверена, что никакие заговоры, пластыри или книжки для этого не нужны: главное - принять это решение в своей собственной голове.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАктер Андрей Мерзликин уверен, что курить начинают от безделья или от невежества. Он бросил курить за один день и считает, что ему в этом плане по-настоящему повезло.
Актер Андрей Мерзликин уверен, что курить начинают от безделья или от невежества. Он бросил курить за один день и считает, что ему в этом плане по-настоящему повезло.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНародный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой отказался от вредной привычки во время съемок фильма "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в роль хирурга, он сходил на настоящую операцию и увидел, как выглядят легкие курильщика. Больше он не курил.
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой отказался от вредной привычки во время съемок фильма "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в роль хирурга, он сходил на настоящую операцию и увидел, как выглядят легкие курильщика. Больше он не курил.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПевец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 40 лет. Он признался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. "Курить в резервации мне показалось унизительным", - рассказал артист в одном из интервью.
Певец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 40 лет. Он признался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. "Курить в резервации мне показалось унизительным", - рассказал артист в одном из интервью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМузыканту Андрею Макаревичу в один прекрасный день просто расхотелось курить регулярно. Но артист признается, что иногда в курящей компании он позволяет себе сигарету.
Музыканту Андрею Макаревичу в один прекрасный день просто расхотелось курить регулярно. Но артист признается, что иногда в курящей компании он позволяет себе сигарету.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян бросил курить в 42 года. По его словам, к этому поступку его подтолкнул собственный организм. Затяжная депрессия и проблемы с сосудами привели к тому, что организм просто послал "импульс в головной мозг, что хватит".
Актер Дмитрий Харатьян бросил курить в 42 года. По его словам, к этому поступку его подтолкнул собственный организм. Затяжная депрессия и проблемы с сосудами привели к тому, что организм просто послал "импульс в головной мозг, что хватит".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАртист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.
Артист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.
© AP Photo / Markus SchreiberАктриса Дина Корзун могла выкурить до десяти сигарет натощак. Расстаться же с вредной привычкой ей помогла иглотерапия.
© AP Photo / Markus Schreiber
Актриса Дина Корзун могла выкурить до десяти сигарет натощак. Расстаться же с вредной привычкой ей помогла иглотерапия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПевец Иосиф Кобзон курил в течение 52 лет, но бросил после того, как ему удалили раковую опухоль. Врачи предупредили певца, что если он не расстанется с этой вредной привычкой, наверняка появятся метастазы.
Певец Иосиф Кобзон курил в течение 52 лет, но бросил после того, как ему удалили раковую опухоль. Врачи предупредили певца, что если он не расстанется с этой вредной привычкой, наверняка появятся метастазы.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАктер Ефим Шифрин признался, что бросил курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь. А кроме того, по его словам, в определенном возрасте начинаешь понимать, что "нельзя безнаказанно свет божий отравлять".
Актер Ефим Шифрин признался, что бросил курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь. А кроме того, по его словам, в определенном возрасте начинаешь понимать, что "нельзя безнаказанно свет божий отравлять".
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