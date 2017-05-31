Звезды, перекрасившиеся в блондинок

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Американская певица Эшли Симпсон в начале карьеры красила волосы в черный цвет, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от своей известной сестры-блондинки Джессики. Однако в 2010 году певица кардинально сменила образ, сделав короткую стрижку и покрасив волосы в платиновый цвет. Локоны с тех пор отрасли, но цвет волос певица менять пока не собирается.