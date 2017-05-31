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Звезды, перекрасившиеся в блондинок

14:4331.05.2017
(обновлено: 14:46 31.05.2017)
02760
Новозеландская актриса Анна Пэкуин
Американская актриса и певица Майли Сайрус
Американская актриса Эшли Симпсон
Американская актриса Джулия Робертс
Американская актриса Зои Кравиц
Американская актриса Кристен Стюарт
Американская модель Кайли Дженнер
Российская певица Полина Гагарина
Американская певица Кэти Перри
© AP Photo/Seth Wenig, AFP Photo/Robyn BeckОбладательница Оскара за лучшую женскую роль второго плана, новозеландская актриса Анна Пэкуин сменила образ ради роли в сериале "Настоящая кровь". И не зря. За эту работу актриса получила "Золотой глобус".Новозеландская актриса Анна Пэкуин
© AP Photo/Seth Wenig, AFP Photo/Robyn Beck
Обладательница Оскара за лучшую женскую роль второго плана, новозеландская актриса Анна Пэкуин сменила образ ради роли в сериале "Настоящая кровь". И не зря. За эту работу актриса получила "Золотой глобус".
© AFP Photo/Robyn Beck, Ferderic J. BrownАмериканская актриса и певица Майли Сайрус, известная по ролям в фильмах "Последняя песня" и "Лето. Одноклассники. Любовь", в 2012 году отстригла свои длинные каштановые локоны и стала платиновой блондинкой.Американская актриса и певица Майли Сайрус
© AFP Photo/Robyn Beck, Ferderic J. Brown
Американская актриса и певица Майли Сайрус, известная по ролям в фильмах "Последняя песня" и "Лето. Одноклассники. Любовь", в 2012 году отстригла свои длинные каштановые локоны и стала платиновой блондинкой.
© AP Photo/Alan Diaz, AFP Photo/Robyn BeckАмериканская певица Эшли Симпсон в начале карьеры красила волосы в черный цвет, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от своей известной сестры-блондинки Джессики. Однако в 2010 году певица кардинально сменила образ, сделав короткую стрижку и покрасив волосы в платиновый цвет. Локоны с тех пор отрасли, но цвет волос певица менять пока не собирается.Американская актриса Эшли Симпсон
© AP Photo/Alan Diaz, AFP Photo/Robyn Beck
Американская певица Эшли Симпсон в начале карьеры красила волосы в черный цвет, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от своей известной сестры-блондинки Джессики. Однако в 2010 году певица кардинально сменила образ, сделав короткую стрижку и покрасив волосы в платиновый цвет. Локоны с тех пор отрасли, но цвет волос певица менять пока не собирается.
© AFP Photo/Rafa Rivas, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаАктриса Джулия Робертс впервые появилась перед публикой в образе платиновой блондинки на церемонии вручения Оскара в 2014 году. С тех пор цвет волос легендарной красотки чуть порыжел, но все еще гораздо светлее, чем был на протяжении долгих лет.Американская актриса Джулия Робертс
© AFP Photo/Rafa Rivas, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса Джулия Робертс впервые появилась перед публикой в образе платиновой блондинки на церемонии вручения Оскара в 2014 году. С тех пор цвет волос легендарной красотки чуть порыжел, но все еще гораздо светлее, чем был на протяжении долгих лет.
© AFP Photo/Adrian Sanchez-Gonzalez, Jean-Baptiste LacroixДочь известного музыканта Ленни Кравица, актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Дивергент" и "Безумный Макс: Дорога ярости", Зои Кравиц осветлила волосы в октябре 2016 года.Американская актриса Зои Кравиц
© AFP Photo/Adrian Sanchez-Gonzalez, Jean-Baptiste Lacroix
Дочь известного музыканта Ленни Кравица, актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Дивергент" и "Безумный Макс: Дорога ярости", Зои Кравиц осветлила волосы в октябре 2016 года.
© AFP Photo/Anne-Christine Poujoulat, Valery HacheЗвезда саги "Сумерки" и ленты "Светская жизнь" актриса Кристен Стюарт продемонстрировала свой новый имидж на премьере фильма "Персональный покупатель" в Нью-Йорке. Актриса не только побрилась почти на лысо, но и выкрасила "ежик" в белый цвет. Волосы девушка отстригла ради роли в фильме режиссера Уильяма Ойбанка "Под водой".Американская актриса Кристен Стюарт
© AFP Photo/Anne-Christine Poujoulat, Valery Hache
Звезда саги "Сумерки" и ленты "Светская жизнь" актриса Кристен Стюарт продемонстрировала свой новый имидж на премьере фильма "Персональный покупатель" в Нью-Йорке. Актриса не только побрилась почти на лысо, но и выкрасила "ежик" в белый цвет. Волосы девушка отстригла ради роли в фильме режиссера Уильяма Ойбанка "Под водой".
© AP Photo/Invision/Rich Fury, Evan AgostiniУчастница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер довольно часто меняет имидж. В последний раз платиновой блондинкой она стала в январе этого года.Американская модель Кайли Дженнер
© AP Photo/Invision/Rich Fury, Evan Agostini
Участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер довольно часто меняет имидж. В последний раз платиновой блондинкой она стала в январе этого года.
© РИА Новости/Михаил Фомичев, Екатерина ЧесноковаРоссийская певица Полина Гагарина кардинально сменила имидж после рождения сына Андрея. Артистка не столько поменяла цвет волос, но и скинула 40 килограммов, набранных во время беременности.Российская певица Полина Гагарина
© РИА Новости/Михаил Фомичев, Екатерина Чеснокова
Российская певица Полина Гагарина кардинально сменила имидж после рождения сына Андрея. Артистка не столько поменяла цвет волос, но и скинула 40 килограммов, набранных во время беременности.
© AFP Photo/Mark Ralston, AP Photo/Invision/Jordan StraussАмериканская певица Кэти Перри решила сменить имидж в начале этого года. Впервые в новом образе она предстала перед публикой на открытии выставки картин Шама Ибрагима.Американская певица Кэти Перри
© AFP Photo/Mark Ralston, AP Photo/Invision/Jordan Strauss
Американская певица Кэти Перри решила сменить имидж в начале этого года. Впервые в новом образе она предстала перед публикой на открытии выставки картин Шама Ибрагима.
Американская актриса Джулия РобертсЗвезды, перекрасившиеся в блондинок14:4331.05.2017
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Ко Всемирному дню блондинок РИА Новости вспомнили звезд, которые, находясь на пике популярности, решились кардинально сменить свой имидж. Метаморфозы шатенок и брюнеток — в фотоленте Ria.ru.

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