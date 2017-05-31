Ко Всемирному дню блондинок РИА Новости вспомнили звезд, которые, находясь на пике популярности, решились кардинально сменить свой имидж. Метаморфозы шатенок и брюнеток — в фотоленте Ria.ru.
Звезды, перекрасившиеся в блондинок
14:4331.05.2017
(обновлено: 14:46 31.05.2017)
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© AP Photo/Seth Wenig, AFP Photo/Robyn BeckОбладательница Оскара за лучшую женскую роль второго плана, новозеландская актриса Анна Пэкуин сменила образ ради роли в сериале "Настоящая кровь". И не зря. За эту работу актриса получила "Золотой глобус".
© AP Photo/Seth Wenig, AFP Photo/Robyn Beck
Обладательница Оскара за лучшую женскую роль второго плана, новозеландская актриса Анна Пэкуин сменила образ ради роли в сериале "Настоящая кровь". И не зря. За эту работу актриса получила "Золотой глобус".
© AFP Photo/Robyn Beck, Ferderic J. BrownАмериканская актриса и певица Майли Сайрус, известная по ролям в фильмах "Последняя песня" и "Лето. Одноклассники. Любовь", в 2012 году отстригла свои длинные каштановые локоны и стала платиновой блондинкой.
© AFP Photo/Robyn Beck, Ferderic J. Brown
Американская актриса и певица Майли Сайрус, известная по ролям в фильмах "Последняя песня" и "Лето. Одноклассники. Любовь", в 2012 году отстригла свои длинные каштановые локоны и стала платиновой блондинкой.
© AP Photo/Alan Diaz, AFP Photo/Robyn BeckАмериканская певица Эшли Симпсон в начале карьеры красила волосы в черный цвет, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от своей известной сестры-блондинки Джессики. Однако в 2010 году певица кардинально сменила образ, сделав короткую стрижку и покрасив волосы в платиновый цвет. Локоны с тех пор отрасли, но цвет волос певица менять пока не собирается.
© AP Photo/Alan Diaz, AFP Photo/Robyn Beck
Американская певица Эшли Симпсон в начале карьеры красила волосы в черный цвет, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от своей известной сестры-блондинки Джессики. Однако в 2010 году певица кардинально сменила образ, сделав короткую стрижку и покрасив волосы в платиновый цвет. Локоны с тех пор отрасли, но цвет волос певица менять пока не собирается.
© AFP Photo/Rafa Rivas, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаАктриса Джулия Робертс впервые появилась перед публикой в образе платиновой блондинки на церемонии вручения Оскара в 2014 году. С тех пор цвет волос легендарной красотки чуть порыжел, но все еще гораздо светлее, чем был на протяжении долгих лет.
© AFP Photo/Rafa Rivas, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса Джулия Робертс впервые появилась перед публикой в образе платиновой блондинки на церемонии вручения Оскара в 2014 году. С тех пор цвет волос легендарной красотки чуть порыжел, но все еще гораздо светлее, чем был на протяжении долгих лет.
© AFP Photo/Adrian Sanchez-Gonzalez, Jean-Baptiste LacroixДочь известного музыканта Ленни Кравица, актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Дивергент" и "Безумный Макс: Дорога ярости", Зои Кравиц осветлила волосы в октябре 2016 года.
© AFP Photo/Adrian Sanchez-Gonzalez, Jean-Baptiste Lacroix
Дочь известного музыканта Ленни Кравица, актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Дивергент" и "Безумный Макс: Дорога ярости", Зои Кравиц осветлила волосы в октябре 2016 года.
© AFP Photo/Anne-Christine Poujoulat, Valery HacheЗвезда саги "Сумерки" и ленты "Светская жизнь" актриса Кристен Стюарт продемонстрировала свой новый имидж на премьере фильма "Персональный покупатель" в Нью-Йорке. Актриса не только побрилась почти на лысо, но и выкрасила "ежик" в белый цвет. Волосы девушка отстригла ради роли в фильме режиссера Уильяма Ойбанка "Под водой".
© AFP Photo/Anne-Christine Poujoulat, Valery Hache
Звезда саги "Сумерки" и ленты "Светская жизнь" актриса Кристен Стюарт продемонстрировала свой новый имидж на премьере фильма "Персональный покупатель" в Нью-Йорке. Актриса не только побрилась почти на лысо, но и выкрасила "ежик" в белый цвет. Волосы девушка отстригла ради роли в фильме режиссера Уильяма Ойбанка "Под водой".
© AP Photo/Invision/Rich Fury, Evan AgostiniУчастница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер довольно часто меняет имидж. В последний раз платиновой блондинкой она стала в январе этого года.
© AP Photo/Invision/Rich Fury, Evan Agostini
Участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер довольно часто меняет имидж. В последний раз платиновой блондинкой она стала в январе этого года.
© РИА Новости/Михаил Фомичев, Екатерина ЧесноковаРоссийская певица Полина Гагарина кардинально сменила имидж после рождения сына Андрея. Артистка не столько поменяла цвет волос, но и скинула 40 килограммов, набранных во время беременности.
© РИА Новости/Михаил Фомичев, Екатерина Чеснокова
Российская певица Полина Гагарина кардинально сменила имидж после рождения сына Андрея. Артистка не столько поменяла цвет волос, но и скинула 40 килограммов, набранных во время беременности.
© AFP Photo/Mark Ralston, AP Photo/Invision/Jordan StraussАмериканская певица Кэти Перри решила сменить имидж в начале этого года. Впервые в новом образе она предстала перед публикой на открытии выставки картин Шама Ибрагима.
© AFP Photo/Mark Ralston, AP Photo/Invision/Jordan Strauss
Американская певица Кэти Перри решила сменить имидж в начале этого года. Впервые в новом образе она предстала перед публикой на открытии выставки картин Шама Ибрагима.
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