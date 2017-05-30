Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить все последствия смерча, обрушившегося накануне на столичный регион. Ликвидация последствий разгула стихии — в фотоленте Ria.ru.
Ликвидация последствий смерча в Москве
13:0630.05.2017
(обновлено: 13:09 30.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧасть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСмерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПо данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБольше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСтроители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДля обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
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