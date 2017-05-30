Выставка ретро-автомобилей в Люцерне

Выставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.