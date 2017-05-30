Выставка классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошла в кантоне Люцерн в Швейцарии. Самые яркие модели ретро-автомобилей — в фотоленте Ria.ru.
Выставка ретро-автомобилей в Люцерне
12:1430.05.2017
(обновлено: 12:31 30.05.2017)
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© REUTERS / Arnd WiegmannВыставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.
Выставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 1958 года на выставке можно было приобрести за 147 тысяч долларов.
Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 1958 года на выставке можно было приобрести за 147 тысяч долларов.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet 1960 года предлагали купить за 190 тысяч американских долларов.
Автомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet 1960 года предлагали купить за 190 тысяч американских долларов.
© REUTERS / Arnd WiegmannМикроавтобус Fiat 1995 года выпуска, который использовался для продажи мороженного.
Микроавтобус Fiat 1995 года выпуска, который использовался для продажи мороженного.
© REUTERS / Arnd WiegmannМодель гоночного автомобиля Aston Martin DB3S производилась в Великобритании с 1953 по 1956 годы.
Модель гоночного автомобиля Aston Martin DB3S производилась в Великобритании с 1953 по 1956 годы.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
Автомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
© REUTERS / Arnd WiegmannСпорт-кар Mercedes-Benz 300 SL с дверями системы "Gullwing" ("Крыло чайки") 1955 года.
Спорт-кар Mercedes-Benz 300 SL с дверями системы "Gullwing" ("Крыло чайки") 1955 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannИгрушечные ретро-машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
Игрушечные ретро-машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
© REUTERS / Arnd WiegmannКлассические автомобили Porsche 911 S (L) 1976 года и Porsche Carrera 911 RS 3.6 (2ndL) 1972 года.
Классические автомобили Porsche 911 S (L) 1976 года и Porsche Carrera 911 RS 3.6 (2ndL) 1972 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannСпортивный британский автомобиль Aston Martin DB 6 Vantage выпускался в середине 60-х годов.
Спортивный британский автомобиль Aston Martin DB 6 Vantage выпускался в середине 60-х годов.
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