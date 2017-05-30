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Выставка ретро-автомобилей в Люцерне

12:1430.05.2017
(обновлено: 12:31 30.05.2017)
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Выставка классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Микроавтобус FIAT на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Aston Martin DB3S на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Gullwing на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Игрушечные машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобили Porsche 911 S и Porsche 911 RS 3.6 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Aston Martin DB 6 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Выставка классических автомобилей в швейцарском Люцерне
Автомобиль Chevrolet Corvette на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd WiegmannВыставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.Выставка классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Выставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 1958 года на выставке можно было приобрести за 147 тысяч долларов.Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 1958 года на выставке можно было приобрести за 147 тысяч долларов.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet 1960 года предлагали купить за 190 тысяч американских долларов.Автомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Автомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet 1960 года предлагали купить за 190 тысяч американских долларов.
© REUTERS / Arnd WiegmannМикроавтобус Fiat 1995 года выпуска, который использовался для продажи мороженного.Микроавтобус FIAT на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Микроавтобус Fiat 1995 года выпуска, который использовался для продажи мороженного.
© REUTERS / Arnd WiegmannМодель гоночного автомобиля Aston Martin DB3S производилась в Великобритании с 1953 по 1956 годы.Автомобиль Aston Martin DB3S на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Модель гоночного автомобиля Aston Martin DB3S производилась в Великобритании с 1953 по 1956 годы.
© REUTERS / Arnd WiegmannАвтомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.Автомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Автомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
© REUTERS / Arnd WiegmannСпорт-кар Mercedes-Benz 300 SL с дверями системы "Gullwing" ("Крыло чайки") 1955 года.Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Gullwing на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Спорт-кар Mercedes-Benz 300 SL с дверями системы "Gullwing" ("Крыло чайки") 1955 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannИгрушечные ретро-машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.Игрушечные машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Игрушечные ретро-машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.
© REUTERS / Arnd WiegmannКлассические автомобили Porsche 911 S (L) 1976 года и Porsche Carrera 911 RS 3.6 (2ndL) 1972 года.Автомобили Porsche 911 S и Porsche 911 RS 3.6 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Классические автомобили Porsche 911 S (L) 1976 года и Porsche Carrera 911 RS 3.6 (2ndL) 1972 года.
© REUTERS / Arnd WiegmannСпортивный британский автомобиль Aston Martin DB 6 Vantage выпускался в середине 60-х годов.Автомобиль Aston Martin DB 6 на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Спортивный британский автомобиль Aston Martin DB 6 Vantage выпускался в середине 60-х годов.
© REUTERS / Arnd WiegmannАмериканские ретро-автомобили на выставке в Люцерне.Выставка классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Американские ретро-автомобили на выставке в Люцерне.
© REUTERS / Arnd WiegmannКабриолет Chevrolet Corvette C1 1960 года.Автомобиль Chevrolet Corvette на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Кабриолет Chevrolet Corvette C1 1960 года.
Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 на выставке классических автомобилей в швейцарском ЛюцернеВыставка ретро-автомобилей в Люцерне12:1430.05.2017
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Выставка классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошла в кантоне Люцерн в Швейцарии. Самые яркие модели ретро-автомобилей — в фотоленте Ria.ru.

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