В Ставропольском крае в результате сильных и продолжительных дождей оказались подтоплены более полутора тысяч жилых домов. Последствия паводка — в фотоленте Ria.ru.
Последствия паводка на Ставрополье
14:0829.05.2017
(обновлено: 14:09 29.05.2017)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОколо тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкНа данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧасть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВсего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкИз района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.
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