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Закрытие юбилейного Каннского кинофестиваля

11:4029.05.2017
(обновлено: 11:41 29.05.2017)
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Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Председатель жюри программы Особый взгляд американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американские актеры Уилл Смит (слева) и Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд (главный приз - Золотая пальмовая ветвь) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля
Модель из Танзании Мириам Одемба на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Моника Беллуччи целует режиссера Педро Альмодовара на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Режиссер Рубен Эстлунд на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Французская актриса Жюльет Бинош на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Дайан Крюгер на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Сандрин Киберлэн, Леонора Серраила и Летиция Дош на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Члены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПредседатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.Председатель жюри программы Особый взгляд американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Председатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкРежиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл.Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.Американские актеры Уилл Смит (слева) и Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Члены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.Шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд (главный приз - Золотая пальмовая ветвь) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Обладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.Модель из Танзании Мириам Одемба на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Модель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.
© REUTERS / Stephane MaheВедущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.Актриса Моника Беллуччи целует режиссера Педро Альмодовара на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Ведущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.
© REUTERS / Stephane MaheФильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.Режиссер Рубен Эстлунд на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Фильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкФранцузская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.Французская актриса Жюльет Бинош на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Французская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВладелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.
© REUTERS / Stephane MaheЗа фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
За фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".Актриса Дайан Крюгер на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".
© REUTERS / Regis DuvignauФранцуженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.Сандрин Киберлэн, Леонора Серраила и Летиция Дош на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
Француженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.Члены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Члены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.
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В Канне объявили победителей семидесятого кинофестиваля. Лучшие кадры с церемонии закрытия киносмотра — в фотоленте Ria.ru.

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