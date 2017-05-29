В Канне объявили победителей семидесятого кинофестиваля. Лучшие кадры с церемонии закрытия киносмотра — в фотоленте Ria.ru.
Закрытие юбилейного Каннского кинофестиваля
11:4029.05.2017
(обновлено: 11:41 29.05.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.
Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПредседатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.
Председатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.
Члены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.
Обладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.
Модель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.
© REUTERS / Stephane MaheВедущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.
Ведущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.
© REUTERS / Stephane MaheФильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.
Фильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкФранцузская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.
Французская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВладелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.
Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.
© REUTERS / Stephane MaheЗа фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.
За фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".
Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".
© REUTERS / Regis DuvignauФранцуженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.
Француженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.
Члены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.
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