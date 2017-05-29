Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 в воскресенье совершил свой первый полет. Новый лайнер — в фотоленте Ria.ru.
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
13:0829.05.2017
(обновлено: 13:12 29.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВо время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРазработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЭто первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИнновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗа счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДоля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПроизводство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОжидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГруппа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкС 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.
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