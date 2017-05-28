Служба стражей госграницы

В 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", которая позволит создать современную пограничную инфраструктуру. На фото: пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор. 2013 год.