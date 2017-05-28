Ежегодно 28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет "Об учреждении пограничной охраны". Будни стражей госграницы — в фотоленте Ria.ru.
Служба стражей госграницы
10:0028.05.2017
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© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкРоссия имеет самые протяженные границы в мире — более 60 тысяч километров. Ежедневно на охрану госграницы выходит 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. На фото: пограничный наряд с собакой преследует нарушителя. 1968 год.
Россия имеет самые протяженные границы в мире — более 60 тысяч километров. Ежедневно на охрану госграницы выходит 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. На фото: пограничный наряд с собакой преследует нарушителя. 1968 год.
© РИА Новости / РатушенкоПерейти в фотобанкДень пограничника был установлен в 1958 году Советом Министров СССР. В современной России этот профессиональный праздник был возвращен указом президента в 1994 году. На фото: одиннадцатая погранзастава Московского района в Таджикистане. 1994 год.
День пограничника был установлен в 1958 году Советом Министров СССР. В современной России этот профессиональный праздник был возвращен указом президента в 1994 году. На фото: одиннадцатая погранзастава Московского района в Таджикистане. 1994 год.
© РИА Новости / Лев ГаркавыйПерейти в фотобанкПервое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев. На фото: пограничники на Камчате. 1970 год.
Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев. На фото: пограничники на Камчате. 1970 год.
© РИА Новости / Э. ВильчинскийПерейти в фотобанкВ 1571 году появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. На фото: пограничники в горах Тянь-Шаня, Узбекистан. 1967 год.
В 1571 году появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. На фото: пограничники в горах Тянь-Шаня, Узбекистан. 1967 год.
© РИА Новости / А. ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ 1754 году в Российской империи были созданы пограничные таможни, а границу охраняли драгунские полки. На фото: отряд российских пограничников на построении в городе Себеже Псковской области. 1992 год.
В 1754 году в Российской империи были созданы пограничные таможни, а границу охраняли драгунские полки. На фото: отряд российских пограничников на построении в городе Себеже Псковской области. 1992 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкС 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаёмных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. На фото: служба пограничников на Камчатке. 1969 год.
С 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаёмных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. На фото: служба пограничников на Камчатке. 1969 год.
© РИА Новости / Юрий КуйдинПерейти в фотобанкВ 1827 году была создана пограничная стража, которая подчинялась департаменту внешней таможни и управлению таможенных округов. На фото: пограничники на посту в Казахстане. 1970 год.
В 1827 году была создана пограничная стража, которая подчинялась департаменту внешней таможни и управлению таможенных округов. На фото: пограничники на посту в Казахстане. 1970 год.
© РИА Новости / СемирягаПерейти в фотобанкВ отдельный погранкорпус ведомство выделилось в 1893 году. В это время были созданы пограничные округа. На фото: бойцы Пянджского погранотряда на таджикско-афганской границе. 1998 год.
В отдельный погранкорпус ведомство выделилось в 1893 году. В это время были созданы пограничные округа. На фото: бойцы Пянджского погранотряда на таджикско-афганской границе. 1998 год.
© РИА Новости / Лев ГаркавыйПерейти в фотобанкПосле распада Российской империи декретом СНК РСФСР была учреждена пограничная охрана, вскоре переименованная в Пограничные войска. На фото: художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника. 1969 год.
После распада Российской империи декретом СНК РСФСР была учреждена пограничная охрана, вскоре переименованная в Пограничные войска. На фото: художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника. 1969 год.
© РИА Новости / Руслан ВахаевПерейти в фотобанкВ 1934 году был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), в рамках которого было создано Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД. На фото: пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы. 2011 год.
В 1934 году был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), в рамках которого было создано Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД. На фото: пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы. 2011 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкВ августе 1937 года ГУПВО преобразовано в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого времени соединения и части пограничной и внутренней охраны стали называться войсками. На фото: пограничники на лошадях преследуют нарушителя. 1966 год.
В августе 1937 года ГУПВО преобразовано в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого времени соединения и части пограничной и внутренней охраны стали называться войсками. На фото: пограничники на лошадях преследуют нарушителя. 1966 год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ Великую Отечественную войну Пограничные войска охраняли тыл действующей армии и государственную границу СССР, в том числе и после изгнания фашистов. На фото: пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море. 2012 год.
В Великую Отечественную войну Пограничные войска охраняли тыл действующей армии и государственную границу СССР, в том числе и после изгнания фашистов. На фото: пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море. 2012 год.
© РИА Новости / В. НикулинПерейти в фотобанкС февраля 1946 года Пограничные войска стали подчиняться министерству внутренних дел, а в 1957 году переданы Комитету государственной безопасности. На фото: советские пограничники на горной тропе у водопада. 1963 год.
С февраля 1946 года Пограничные войска стали подчиняться министерству внутренних дел, а в 1957 году переданы Комитету государственной безопасности. На фото: советские пограничники на горной тропе у водопада. 1963 год.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПосле распада СССР для охраны госграницы президент России 12 июня 1992 года подписал указ "Об образовании Пограничных войск Российской Федерации". На фото: пограничная вышка в селе Акташ в Республике Алтай. 2013 год.
После распада СССР для охраны госграницы президент России 12 июня 1992 года подписал указ "Об образовании Пограничных войск Российской Федерации". На фото: пограничная вышка в селе Акташ в Республике Алтай. 2013 год.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанк30 декабря 1993 года была образована Федеральная пограничная служба. В марте 2003 года ФПС была упразднена, а ее функции переданы Федеральной службе безопасности. На фото: показательные выступления пограничного наряда по задержанию нарушителя госграницы в Крыму. 2016 год.
30 декабря 1993 года была образована Федеральная пограничная служба. В марте 2003 года ФПС была упразднена, а ее функции переданы Федеральной службе безопасности. На фото: показательные выступления пограничного наряда по задержанию нарушителя госграницы в Крыму. 2016 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанк27 мая 2004 года президент России согласился с предложением директора ФСБ об исключении из федерального законодательства термина "пограничные войска". На фото: рапорт пограничного наряда. 1970 год.
27 мая 2004 года президент России согласился с предложением директора ФСБ об исключении из федерального законодательства термина "пограничные войска". На фото: рапорт пограничного наряда. 1970 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкОхрана госграницы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа теперь осуществляют пограничные органы ФСБ, которые комплектуются военнослужащими, проходящими службу по контракту. На фото: пограничник у берегового прожектора на заставе. 1968 год.
Охрана госграницы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа теперь осуществляют пограничные органы ФСБ, которые комплектуются военнослужащими, проходящими службу по контракту. На фото: пограничник у берегового прожектора на заставе. 1968 год.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", которая позволит создать современную пограничную инфраструктуру. На фото: пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор. 2013 год.
В 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", которая позволит создать современную пограничную инфраструктуру. На фото: пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор. 2013 год.
© РИА Новости / Владимир БарановПерейти в фотобанкНа данный момент ведется активное строительство пограничной инфраструктуры в Арктике. Погранслужба рассчитывает выстроить единую систему охраны госграницы от Мурманска до Берингова пролива. На фото: пограничник на территории заставы "Нагурское", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 год.
На данный момент ведется активное строительство пограничной инфраструктуры в Арктике. Погранслужба рассчитывает выстроить единую систему охраны госграницы от Мурманска до Берингова пролива. На фото: пограничник на территории заставы "Нагурское", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 год.
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