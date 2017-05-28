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Служба стражей госграницы

10:0028.05.2017
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Пограничный наряд с собакой преследует нарушителя
Пограничники. Одиннадцатая погранзастава Московского района
Пограничники стоят на страже границ СССР
Пограничники в горах Тянь-Шаня
Отряд российских пограничников на построении. Город Себеж
Солдат-пограничник спускается с вертолета по подвесной лестнице
Пограничники на посту
Отряд пограничников Пянджского погранотряда Пограничной группы ФПС России. Таджикско-афганская граница
Художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника
Пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы
Пограничники на лошадях преследуют нарушителя
Пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море
Советские пограничники на горной тропе у водопада
Пограничная вышка в селе Акташ Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай
Показательные выступления пограничного наряда по задержанию условного нарушителя государственной границы с привлечением бронированной техники в Крыму
Рапорт пограничного наряда
Пограничник у берегового прожектора на заставе
Пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор
Пограничник на территории погранзаставы Нагурское пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкРоссия имеет самые протяженные границы в мире — более 60 тысяч километров. Ежедневно на охрану госграницы выходит 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. На фото: пограничный наряд с собакой преследует нарушителя. 1968 год.Пограничный наряд с собакой преследует нарушителя
© РИА Новости / Г. Бибик
Перейти в фотобанк
Россия имеет самые протяженные границы в мире — более 60 тысяч километров. Ежедневно на охрану госграницы выходит 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. На фото: пограничный наряд с собакой преследует нарушителя. 1968 год.
© РИА Новости / РатушенкоПерейти в фотобанкДень пограничника был установлен в 1958 году Советом Министров СССР. В современной России этот профессиональный праздник был возвращен указом президента в 1994 году. На фото: одиннадцатая погранзастава Московского района в Таджикистане. 1994 год.Пограничники. Одиннадцатая погранзастава Московского района
© РИА Новости / Ратушенко
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День пограничника был установлен в 1958 году Советом Министров СССР. В современной России этот профессиональный праздник был возвращен указом президента в 1994 году. На фото: одиннадцатая погранзастава Московского района в Таджикистане. 1994 год.
© РИА Новости / Лев ГаркавыйПерейти в фотобанкПервое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев. На фото: пограничники на Камчате. 1970 год.Пограничники стоят на страже границ СССР
© РИА Новости / Лев Гаркавый
Перейти в фотобанк
Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев. На фото: пограничники на Камчате. 1970 год.
© РИА Новости / Э. ВильчинскийПерейти в фотобанкВ 1571 году появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. На фото: пограничники в горах Тянь-Шаня, Узбекистан. 1967 год.Пограничники в горах Тянь-Шаня
© РИА Новости / Э. Вильчинский
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В 1571 году появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. На фото: пограничники в горах Тянь-Шаня, Узбекистан. 1967 год.
© РИА Новости / А. ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ 1754 году в Российской империи были созданы пограничные таможни, а границу охраняли драгунские полки. На фото: отряд российских пограничников на построении в городе Себеже Псковской области. 1992 год.Отряд российских пограничников на построении. Город Себеж
© РИА Новости / А. Варфоломеев
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В 1754 году в Российской империи были созданы пограничные таможни, а границу охраняли драгунские полки. На фото: отряд российских пограничников на построении в городе Себеже Псковской области. 1992 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкС 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаёмных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. На фото: служба пограничников на Камчатке. 1969 год.Солдат-пограничник спускается с вертолета по подвесной лестнице
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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С 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаёмных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. На фото: служба пограничников на Камчатке. 1969 год.
© РИА Новости / Юрий КуйдинПерейти в фотобанкВ 1827 году была создана пограничная стража, которая подчинялась департаменту внешней таможни и управлению таможенных округов. На фото: пограничники на посту в Казахстане. 1970 год.Пограничники на посту
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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В 1827 году была создана пограничная стража, которая подчинялась департаменту внешней таможни и управлению таможенных округов. На фото: пограничники на посту в Казахстане. 1970 год.
© РИА Новости / СемирягаПерейти в фотобанкВ отдельный погранкорпус ведомство выделилось в 1893 году. В это время были созданы пограничные округа. На фото: бойцы Пянджского погранотряда на таджикско-афганской границе. 1998 год.Отряд пограничников Пянджского погранотряда Пограничной группы ФПС России. Таджикско-афганская граница
© РИА Новости / Семиряга
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В отдельный погранкорпус ведомство выделилось в 1893 году. В это время были созданы пограничные округа. На фото: бойцы Пянджского погранотряда на таджикско-афганской границе. 1998 год.
© РИА Новости / Лев ГаркавыйПерейти в фотобанкПосле распада Российской империи декретом СНК РСФСР была учреждена пограничная охрана, вскоре переименованная в Пограничные войска. На фото: художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника. 1969 год.Художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника
© РИА Новости / Лев Гаркавый
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После распада Российской империи декретом СНК РСФСР была учреждена пограничная охрана, вскоре переименованная в Пограничные войска. На фото: художник Евгений Дутнов пишет портрет пограничника. 1969 год.
© РИА Новости / Руслан ВахаевПерейти в фотобанкВ 1934 году был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), в рамках которого было создано Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД. На фото: пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы. 2011 год.Пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы
© РИА Новости / Руслан Вахаев
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В 1934 году был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), в рамках которого было создано Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД. На фото: пограничник занимается со штангой на одном из участков российско-грузинской границы. 2011 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкВ августе 1937 года ГУПВО преобразовано в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого времени соединения и части пограничной и внутренней охраны стали называться войсками. На фото: пограничники на лошадях преследуют нарушителя. 1966 год.Пограничники на лошадях преследуют нарушителя
© РИА Новости / Г. Бибик
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В августе 1937 года ГУПВО преобразовано в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого времени соединения и части пограничной и внутренней охраны стали называться войсками. На фото: пограничники на лошадях преследуют нарушителя. 1966 год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ Великую Отечественную войну Пограничные войска охраняли тыл действующей армии и государственную границу СССР, в том числе и после изгнания фашистов. На фото: пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море. 2012 год.Пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Великую Отечественную войну Пограничные войска охраняли тыл действующей армии и государственную границу СССР, в том числе и после изгнания фашистов. На фото: пограничник проверяет исправность палубного пулемета во время рейда по борьбе с браконьерством осетровых в Каспийском море. 2012 год.
© РИА Новости / В. НикулинПерейти в фотобанкС февраля 1946 года Пограничные войска стали подчиняться министерству внутренних дел, а в 1957 году переданы Комитету государственной безопасности. На фото: советские пограничники на горной тропе у водопада. 1963 год.Советские пограничники на горной тропе у водопада
© РИА Новости / В. Никулин
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С февраля 1946 года Пограничные войска стали подчиняться министерству внутренних дел, а в 1957 году переданы Комитету государственной безопасности. На фото: советские пограничники на горной тропе у водопада. 1963 год.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПосле распада СССР для охраны госграницы президент России 12 июня 1992 года подписал указ "Об образовании Пограничных войск Российской Федерации". На фото: пограничная вышка в селе Акташ в Республике Алтай. 2013 год.Пограничная вышка в селе Акташ Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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После распада СССР для охраны госграницы президент России 12 июня 1992 года подписал указ "Об образовании Пограничных войск Российской Федерации". На фото: пограничная вышка в селе Акташ в Республике Алтай. 2013 год.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанк30 декабря 1993 года была образована Федеральная пограничная служба. В марте 2003 года ФПС была упразднена, а ее функции переданы Федеральной службе безопасности. На фото: показательные выступления пограничного наряда по задержанию нарушителя госграницы в Крыму. 2016 год.Показательные выступления пограничного наряда по задержанию условного нарушителя государственной границы с привлечением бронированной техники в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
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30 декабря 1993 года была образована Федеральная пограничная служба. В марте 2003 года ФПС была упразднена, а ее функции переданы Федеральной службе безопасности. На фото: показательные выступления пограничного наряда по задержанию нарушителя госграницы в Крыму. 2016 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанк27 мая 2004 года президент России согласился с предложением директора ФСБ об исключении из федерального законодательства термина "пограничные войска". На фото: рапорт пограничного наряда. 1970 год.Рапорт пограничного наряда
© РИА Новости / Г. Бибик
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27 мая 2004 года президент России согласился с предложением директора ФСБ об исключении из федерального законодательства термина "пограничные войска". На фото: рапорт пограничного наряда. 1970 год.
© РИА Новости / Г. БибикПерейти в фотобанкОхрана госграницы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа теперь осуществляют пограничные органы ФСБ, которые комплектуются военнослужащими, проходящими службу по контракту. На фото: пограничник у берегового прожектора на заставе. 1968 год.Пограничник у берегового прожектора на заставе
© РИА Новости / Г. Бибик
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Охрана госграницы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа теперь осуществляют пограничные органы ФСБ, которые комплектуются военнослужащими, проходящими службу по контракту. На фото: пограничник у берегового прожектора на заставе. 1968 год.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", которая позволит создать современную пограничную инфраструктуру. На фото: пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор. 2013 год.Пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В 2012 году была принята Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", которая позволит создать современную пограничную инфраструктуру. На фото: пограничник отделения в селе Беляши (Джазатор) патрулирует участок границы с Монголией в долине реки Джазатор. 2013 год.
© РИА Новости / Владимир БарановПерейти в фотобанкНа данный момент ведется активное строительство пограничной инфраструктуры в Арктике. Погранслужба рассчитывает выстроить единую систему охраны госграницы от Мурманска до Берингова пролива. На фото: пограничник на территории заставы "Нагурское", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 год.Пограничник на территории погранзаставы Нагурское пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
На данный момент ведется активное строительство пограничной инфраструктуры в Арктике. Погранслужба рассчитывает выстроить единую систему охраны госграницы от Мурманска до Берингова пролива. На фото: пограничник на территории заставы "Нагурское", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 год.
Пограничник на территории погранзаставы Нагурское пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-ИосифаСлужба стражей госграницы10:0028.05.2017
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Ежегодно 28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет "Об учреждении пограничной охраны". Будни стражей госграницы — в фотоленте Ria.ru.

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