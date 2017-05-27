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Финал шоу "Ты супер!"

23:4027.05.2017
(обновлено: 23:42 27.05.2017)
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Победитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия Адлейба
Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу Ты супер!
Участница детского вокального конкурса Ты супер! Софья Волошаненко
Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу Ты супер!
Зрители на финале шоу Ты супер!
Финал шоу Ты супер!
Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу Ты супер!
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу Ты супер!
Бурановские бабушки и финалистка детского вокального конкурса Ты супер!
Финал шоу Ты супер! в Государственном Кремлевском дворце
© Sputnik / Евгения НовоженинаПроект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.Победитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия Адлейба
© Sputnik / Евгения Новоженина
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.
© Sputnik / Евгения НовоженинаИнформационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу Ты супер!
© Sputnik / Евгения Новоженина
Информационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевШоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.Участница детского вокального конкурса Ты супер! Софья Волошаненко
© Sputnik / Илья Питалев
Шоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.
© Sputnik / Илья ПиталевВ финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
В финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевЗрители на финале шоу "Ты супер!"Зрители на финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Зрители на финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевВсе до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.Финал шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Все до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.
© Sputnik / Илья ПиталевВиталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевУполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья Питалев"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"Бурановские бабушки и финалистка детского вокального конкурса Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевУ конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.Финал шоу Ты супер! в Государственном Кремлевском дворце
© Sputnik / Илья Питалев
У конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.
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Финал конкурса "Ты супер!", прошедший в Государственном Кремлевском дворце в Москве, — в фотоленте Ria.ru.

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