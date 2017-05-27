Финал шоу "Ты супер!"

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У конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.