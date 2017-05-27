Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года. Первая десятка участников рейтинга — в фотоленте Ria.ru.
Самые высокооплачиваемые футболисты мира по версии Forbes
12:0627.05.2017
(обновлено: 16:16 27.05.2017)
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© AFP 2017 / CURTO DE LA TORREНападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.
© AFP 2017 / Atta KenareНа втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.
На втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.
© AFP 2017 / Luka GonzalesБразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.
Бразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaНа четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
На четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.
© AFP 2017 / Oli ScarffКапитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.
Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.
© AP Photo / Andre PennerУругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.
© AP Photo / Andre Penner
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
© AFP 2017 / Gerard Julien Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДесятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.
Десятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.
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