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Самые высокооплачиваемые футболисты мира по версии Forbes

12:0627.05.2017
(обновлено: 16:16 27.05.2017)
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Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
Игрок сборной Бразилии Неймар
Валлийский футболист Гарет Бэйл
Игрок ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Игрок ФК Манчестер Юнайтед Уэйн Руни
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба Барселона Луис Суарес
Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба Реал Мадрид Хамес Родригес
Игрок сборной Франции Поль Погба
© AFP 2017 / CURTO DE LA TORREНападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
© AFP 2017 / CURTO DE LA TORRE
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.
© AFP 2017 / Atta KenareНа втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AFP 2017 / Atta Kenare
На втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.
© AFP 2017 / Luka GonzalesБразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.Игрок сборной Бразилии Неймар
© AFP 2017 / Luka Gonzales
Бразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaНа четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.Валлийский футболист Гарет Бэйл
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
На четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.Игрок ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.
© AFP 2017 / Oli ScarffКапитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.Игрок ФК Манчестер Юнайтед Уэйн Руни
© AFP 2017 / Oli Scarff
Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.
© AP Photo / Andre PennerУругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба Барселона Луис Суарес
© AP Photo / Andre Penner
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
© AFP 2017 / Gerard Julien Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба Реал Мадрид Хамес Родригес
© AFP 2017 / Gerard Julien
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДесятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.Игрок сборной Франции Поль Погба
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Десятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года. Первая десятка участников рейтинга — в фотоленте Ria.ru.

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