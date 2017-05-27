Актриса Мария Шукшина отмечает юбилей

Мария Шукшина родилась в актерской семье 27 мая 1967 и впервые появилась на экране, когда ей было всего полтора года. На фото актриса Лидия Федосеева с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки, 1974 год.