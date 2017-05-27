Заслуженной артистке России Марие Шукшиной исполняется 50 лет. Самые яркие роли и моменты биографии актрисы — в фотоленте Ria.ru.
Актриса Мария Шукшина отмечает юбилей
10:0027.05.2017
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© РИА Новости / А. КовтунПерейти в фотобанкМария Шукшина родилась в актерской семье 27 мая 1967 и впервые появилась на экране, когда ей было всего полтора года. На фото актриса Лидия Федосеева с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки, 1974 год.
Мария Шукшина родилась в актерской семье 27 мая 1967 и впервые появилась на экране, когда ей было всего полтора года. На фото актриса Лидия Федосеева с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки, 1974 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКроме актерского таланта Мария унаследовала от матери эффектную внешность. Яркая блондинка выделяется модельным ростом - 180 см.
Кроме актерского таланта Мария унаследовала от матери эффектную внешность. Яркая блондинка выделяется модельным ростом - 180 см.
© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкПоявившись в нескольких фильмах отца, Мария Шукшина, однако, последовала совету матери и не стала поступать в актерский вуз. По образованию Мария переводчик, владеет испанским и украинским языками.
Появившись в нескольких фильмах отца, Мария Шукшина, однако, последовала совету матери и не стала поступать в актерский вуз. По образованию Мария переводчик, владеет испанским и украинским языками.
© Фото : "Интерфест", Vox Film, "Реал-Дакота", 2008Разочаровавшись в работе по профессии, Мария Шукшина вернулась на экраны в 1990-х гг.
© Фото : "Интерфест", Vox Film, "Реал-Дакота", 2008
Разочаровавшись в работе по профессии, Мария Шукшина вернулась на экраны в 1990-х гг.
© Фото : Студия "Глобус", 2009Актриса снялась в более, чем сорока картинах у лучших режиссеров страны: Карена Шахназарова, Петра Тодоровского, Владимира Бортко, Никиты Михалкова.
© Фото : Студия "Глобус", 2009
Актриса снялась в более, чем сорока картинах у лучших режиссеров страны: Карена Шахназарова, Петра Тодоровского, Владимира Бортко, Никиты Михалкова.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЗа роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина "Похороните меня за плинтусом" Мария Шукшина была удостоена премии "Ника".
За роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина "Похороните меня за плинтусом" Мария Шукшина была удостоена премии "Ника".
© Фото : Первый канал, 2005Телезрителям актриса знакома по ролям в популярных отечественных сериалах и программе "Жди меня", которую Шукшина 15 лет вела на "Первом канале".
© Фото : Первый канал, 2005
Телезрителям актриса знакома по ролям в популярных отечественных сериалах и программе "Жди меня", которую Шукшина 15 лет вела на "Первом канале".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТворческий диапазон актрисы делает её востребованной как в авторском кино, так и в кассовых хитах.
Творческий диапазон актрисы делает её востребованной как в авторском кино, так и в кассовых хитах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШукшину можно увидеть в двух частях комедийной киноэпопеи Тимура Бекмамбетова "Елки".
Шукшину можно увидеть в двух частях комедийной киноэпопеи Тимура Бекмамбетова "Елки".
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкПомимо работы в жизни актрисы большое место занимает семья. У Марии Шукиной четверо детей от трех браков: дочь Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока.
Помимо работы в жизни актрисы большое место занимает семья. У Марии Шукиной четверо детей от трех браков: дочь Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ 2008 году Мария Шукшина была удостоена звания Заслуженного артиста РФ, торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
В 2008 году Мария Шукшина была удостоена звания Заслуженного артиста РФ, торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАктриса также регулярно попадает в списки самых красивых и стильных звезд отечественного кинематографа.
Актриса также регулярно попадает в списки самых красивых и стильных звезд отечественного кинематографа.
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