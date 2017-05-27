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Актриса Мария Шукшина отмечает юбилей

10:0027.05.2017
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Актриса Лидия Федосеева с мужем Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 1974 год
Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы Белый слон за 2009 год, которая прошла в Центральном Доме кино
Мария Шукшина на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Мария Шукшина в фильме Индиго (2008)
Мария Шукшина в фильме Похороните меня за плинтусом (2009)
Актриса Мария Шукшина, сыгравшая роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина Похороните меня за плинтусом, удостоена премии за лучшую женскую роль второго плана. Церемония вручения XXIII Национальной кинематографической премии Ника прошла в московском Театре оперетты
Сергей Шакуров и Мария Шукшина в фильме Брежнев (2005)
Актриса Мария Шукшина с сыном на премьере фильма Елки 5 режиссера Тимура Бекмамбетова в кинотеатре Формула Кино на Кутузовском в Москве
Актеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма Елки 3 в кинотеатре Каро Фильм Октябрь в Москве
Актриса Мария Шукшина с сыном Макаром
Президент России Дмитрий Медведев и актриса Мария Шукшина, удостоенная звания Заслуженного артиста РФ, во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля
Телеведущая и актриса Мария Шукшина (справа) в ресторане Маруся на вручении премии Beauty Cinema Awards в рамках 32-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / А. КовтунПерейти в фотобанкМария Шукшина родилась в актерской семье 27 мая 1967 и впервые появилась на экране, когда ей было всего полтора года. На фото актриса Лидия Федосеева с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки, 1974 год.Актриса Лидия Федосеева с мужем Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 1974 год
© РИА Новости / А. Ковтун
Перейти в фотобанк
Мария Шукшина родилась в актерской семье 27 мая 1967 и впервые появилась на экране, когда ей было всего полтора года. На фото актриса Лидия Федосеева с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки, 1974 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКроме актерского таланта Мария унаследовала от матери эффектную внешность. Яркая блондинка выделяется модельным ростом - 180 см.Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы Белый слон за 2009 год, которая прошла в Центральном Доме кино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кроме актерского таланта Мария унаследовала от матери эффектную внешность. Яркая блондинка выделяется модельным ростом - 180 см.
© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкПоявившись в нескольких фильмах отца, Мария Шукшина, однако, последовала совету матери и не стала поступать в актерский вуз. По образованию Мария переводчик, владеет испанским и украинским языками.Мария Шукшина на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Появившись в нескольких фильмах отца, Мария Шукшина, однако, последовала совету матери и не стала поступать в актерский вуз. По образованию Мария переводчик, владеет испанским и украинским языками.
© Фото : "Интерфест", Vox Film, "Реал-Дакота", 2008Разочаровавшись в работе по профессии, Мария Шукшина вернулась на экраны в 1990-х гг.Мария Шукшина в фильме Индиго (2008)
© Фото : "Интерфест", Vox Film, "Реал-Дакота", 2008
Разочаровавшись в работе по профессии, Мария Шукшина вернулась на экраны в 1990-х гг.
© Фото : Студия "Глобус", 2009Актриса снялась в более, чем сорока картинах у лучших режиссеров страны: Карена Шахназарова, Петра Тодоровского, Владимира Бортко, Никиты Михалкова.Мария Шукшина в фильме Похороните меня за плинтусом (2009)
© Фото : Студия "Глобус", 2009
Актриса снялась в более, чем сорока картинах у лучших режиссеров страны: Карена Шахназарова, Петра Тодоровского, Владимира Бортко, Никиты Михалкова.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЗа роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина "Похороните меня за плинтусом" Мария Шукшина была удостоена премии "Ника".Актриса Мария Шукшина, сыгравшая роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина Похороните меня за плинтусом, удостоена премии за лучшую женскую роль второго плана. Церемония вручения XXIII Национальной кинематографической премии Ника прошла в московском Театре оперетты
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
За роль матери главного героя в фильме Сергея Снежкина "Похороните меня за плинтусом" Мария Шукшина была удостоена премии "Ника".
© Фото : Первый канал, 2005Телезрителям актриса знакома по ролям в популярных отечественных сериалах и программе "Жди меня", которую Шукшина 15 лет вела на "Первом канале".Сергей Шакуров и Мария Шукшина в фильме Брежнев (2005)
© Фото : Первый канал, 2005
Телезрителям актриса знакома по ролям в популярных отечественных сериалах и программе "Жди меня", которую Шукшина 15 лет вела на "Первом канале".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТворческий диапазон актрисы делает её востребованной как в авторском кино, так и в кассовых хитах.Актриса Мария Шукшина с сыном на премьере фильма Елки 5 режиссера Тимура Бекмамбетова в кинотеатре Формула Кино на Кутузовском в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Творческий диапазон актрисы делает её востребованной как в авторском кино, так и в кассовых хитах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШукшину можно увидеть в двух частях комедийной киноэпопеи Тимура Бекмамбетова "Елки".Актеры Гоша Куценко и Мария Шукшина перед премьерой фильма Елки 3 в кинотеатре Каро Фильм Октябрь в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Шукшину можно увидеть в двух частях комедийной киноэпопеи Тимура Бекмамбетова "Елки".
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкПомимо работы в жизни актрисы большое место занимает семья. У Марии Шукиной четверо детей от трех браков: дочь Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока.Актриса Мария Шукшина с сыном Макаром
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Помимо работы в жизни актрисы большое место занимает семья. У Марии Шукиной четверо детей от трех браков: дочь Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ 2008 году Мария Шукшина была удостоена звания Заслуженного артиста РФ, торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.Президент России Дмитрий Медведев и актриса Мария Шукшина, удостоенная звания Заслуженного артиста РФ, во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В 2008 году Мария Шукшина была удостоена звания Заслуженного артиста РФ, торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАктриса также регулярно попадает в списки самых красивых и стильных звезд отечественного кинематографа.Телеведущая и актриса Мария Шукшина (справа) в ресторане Маруся на вручении премии Beauty Cinema Awards в рамках 32-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Актриса также регулярно попадает в списки самых красивых и стильных звезд отечественного кинематографа.
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Заслуженной артистке России Марие Шукшиной исполняется 50 лет. Самые яркие роли и моменты биографии актрисы — в фотоленте Ria.ru.

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