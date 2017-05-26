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Танцы, шарики и слезы: в городах России прошли последние звонки

11:5626.05.2017
(обновлено: 11:57 26.05.2017)
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Выпускницы во время празднования последнего звонка в Москве
Выпускники во время празднования последнего звонка в Москве
Выпускник с мамой во время последнего звонка в школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса
Последний звонок в пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Москве
Выпускницы во время последнего звонка в пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Москве
Школьники во время последнего звонка в гимназии № 9 Екатеринбурга
Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
Школьники во время последнего звонка в читинской школе №9
Выпускницы средней вечерней общеобразовательной школы во время концерта, посвященного последнему звонку в женской исправительной колонии №9 ГУФСИН России в Новосибирской области
Школьницы во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи
Школьники танцуют во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи
Выпускники средней общеобразовательной школы № 1 Челябинска во время последнего звонка
Выпускники во время последнего звонка в школе Гармония в Великом Новгороде
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на последнем звонке в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном
Школьники во время последнего звонка в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном
Выпускники запускают воздушные шары во время празднования последнего звонка в средней школе № 222 Петришуле в Санкт-Петербурге
Школьники делают селфи во время последнего звонка в гимназии № 9 в Омске
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПоследние звонки традиционно проводят в российских школах 25 мая. Скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в вузы.Выпускницы во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Последние звонки традиционно проводят в российских школах 25 мая. Скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в вузы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники во время празднования последнего звонка в Москве.Выпускники во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выпускники во время празднования последнего звонка в Москве.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыпускник с мамой во время последнего звонка в московской школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса.Выпускник с мамой во время последнего звонка в школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Выпускник с мамой во время последнего звонка в московской школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПоследний звонок в пансионе воспитанниц Минобороны РФ.Последний звонок в пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Последний звонок в пансионе воспитанниц Минобороны РФ.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускницы в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве.Выпускницы во время последнего звонка в пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускницы в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПоследний звонок в гимназии № 9 Екатеринбурга.Школьники во время последнего звонка в гимназии № 9 Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Последний звонок в гимназии № 9 Екатеринбурга.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 отмечают последний звонок в Чите.Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускники школы № 21 отмечают последний звонок в Чите.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 во время арт-моба "Под звуки школьного вальса" на площади имени В.И. Ленина в Чите.Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускники школы № 21 во время арт-моба "Под звуки школьного вальса" на площади имени В.И. Ленина в Чите.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПоследний звонок в читинской школе №9.Школьники во время последнего звонка в читинской школе №9
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Последний звонок в читинской школе №9.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыпускницы средней вечерней общеобразовательной школы во время концерта, посвященного последнему звонку в женской исправительной колонии №9 ГУФСИН России в Новосибирской области .Выпускницы средней вечерней общеобразовательной школы во время концерта, посвященного последнему звонку в женской исправительной колонии №9 ГУФСИН России в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выпускницы средней вечерней общеобразовательной школы во время концерта, посвященного последнему звонку в женской исправительной колонии №9 ГУФСИН России в Новосибирской области .
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкШкольницы во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи.Школьницы во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Школьницы во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоследний звонок в гимназии № 8 города Сочи.Школьники танцуют во время последнего звонка в гимназии № 8 города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Последний звонок в гимназии № 8 города Сочи.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВыпускница средней общеобразовательной школы № 1 Челябинска.Выпускники средней общеобразовательной школы № 1 Челябинска во время последнего звонка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Выпускница средней общеобразовательной школы № 1 Челябинска.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПоследний звонок в школе "Гармония" в Великом Новгороде.Выпускники во время последнего звонка в школе Гармония в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Последний звонок в школе "Гармония" в Великом Новгороде.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на последнем звонке в гимназии № 1 в Грозном.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на последнем звонке в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на последнем звонке в гимназии № 1 в Грозном.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкШкольницы в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.Школьники во время последнего звонка в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Школьницы в гимназии № 1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПразднование последнего звонка в средней школе № 222 "Петришуле" в Санкт-Петербурге.Выпускники запускают воздушные шары во время празднования последнего звонка в средней школе № 222 Петришуле в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Празднование последнего звонка в средней школе № 222 "Петришуле" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкШкольники во время последнего звонка в гимназии № 9 в Омске.Школьники делают селфи во время последнего звонка в гимназии № 9 в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Школьники во время последнего звонка в гимназии № 9 в Омске.
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В российских школах на этой недели прошли последние звонки. Традиционные танцы, шарики и слезы бывших школьников — в фотоленте Ria.ru.

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