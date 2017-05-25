Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы обыграл голландский "Аякс". Первая в истории победа "красных дьяволов" в турнире — в фотоленте Ria.ru.
Триумф "красных дьяволов"
15:2225.05.2017
(обновлено: 15:29 25.05.2017)
03510
© REUTERS / Michael Dalder LivepicФутболисты английского "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы выиграли у амстердамского клуба "Аякс" со счетом 2:0.
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы выиграли у амстердамского клуба "Аякс" со счетом 2:0.
© REUTERS / TT News Agency/Pontus LundahlФинальный матч турнира прошел на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме.
Финальный матч турнира прошел на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicЕще до начала матча фаворитом букмекеров был английский клуб: на победу МЮ ставили в два раза чаще, чем на выигрыш голландцев.
Еще до начала матча фаворитом букмекеров был английский клуб: на победу МЮ ставили в два раза чаще, чем на выигрыш голландцев.
© AFP 2017 / Soren AnderssonФинальный матч Лиги Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Манчестере. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.
Финальный матч Лиги Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Манчестере. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicПервый гол в ворота голландской команды на 18 минуте матча забил полузащитник Поль Погба.
Первый гол в ворота голландской команды на 18 минуте матча забил полузащитник Поль Погба.
© REUTERS / Lee Smith LivepicВ начале второго тайма отличился Генрих Мхитарян. Полузащитник англичан установил окончательный счет матча на 48-ой минуте встречи.
В начале второго тайма отличился Генрих Мхитарян. Полузащитник англичан установил окончательный счет матча на 48-ой минуте встречи.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicИгрок "Аякса" Маттейс де Лигт во время финального матча Лиги Европы УЕФА.
Игрок "Аякса" Маттейс де Лигт во время финального матча Лиги Европы УЕФА.
© REUTERS / Michael DalderПосле окончания матча главный тренер "Аякса" Петер Бос назвал игру скучной. Он надеется, что эта встреча позволит его команде научиться играть лучше.
После окончания матча главный тренер "Аякса" Петер Бос назвал игру скучной. Он надеется, что эта встреча позволит его команде научиться играть лучше.
© REUTERS / Andrew Couldridge LivepicТренер же "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его подопечные просто честно выполнили свою работу и заслуженно победили.
Тренер же "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его подопечные просто честно выполнили свою работу и заслуженно победили.
© AFP 2017 / Soren Andersson"Манчестер Юнайтед" впервые стал обладателем кубка Лиги Европы. Благодаря этой победе в следующем сезоне клуб сыграет в Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" впервые стал обладателем кубка Лиги Европы. Благодаря этой победе в следующем сезоне клуб сыграет в Лиги чемпионов.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- Инженеры для будущего
- РИА Рейтинг
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+