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Триумф "красных дьяволов"

15:2225.05.2017
(обновлено: 15:29 25.05.2017)
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Команда Манчестер Юнайтед празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА
Футбольные команды Манчестер Юнайтед и Аякс перед началом финального матча Лиги Европы УЕФА
Игроки Аякса и Манчестер Юнайтед в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Болельщики Манчестер Юнайтед перед началом финального матча Лиги Европы УЕФА
Игроки Аякса и Манчестер Юнайтед в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Игроки Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян и Поль Погба радуются второму забитому мячу в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Игрок Аякса Маттейс де Лигт в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Игрок Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян забивает второй гол в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью празднует победу в финальном матче Лиги Европы УЕФА
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба целует трофей после победы в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder LivepicФутболисты английского "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы выиграли у амстердамского клуба "Аякс" со счетом 2:0.Команда Манчестер Юнайтед празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder Livepic
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы выиграли у амстердамского клуба "Аякс" со счетом 2:0.
© REUTERS / TT News Agency/Pontus LundahlФинальный матч турнира прошел на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме.Футбольные команды Манчестер Юнайтед и Аякс перед началом финального матча Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / TT News Agency/Pontus Lundahl
Финальный матч турнира прошел на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicЕще до начала матча фаворитом букмекеров был английский клуб: на победу МЮ ставили в два раза чаще, чем на выигрыш голландцев.Игроки Аякса и Манчестер Юнайтед в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder Livepic
Еще до начала матча фаворитом букмекеров был английский клуб: на победу МЮ ставили в два раза чаще, чем на выигрыш голландцев.
© AFP 2017 / Soren AnderssonФинальный матч Лиги Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Манчестере. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.Болельщики Манчестер Юнайтед перед началом финального матча Лиги Европы УЕФА
© AFP 2017 / Soren Andersson
Финальный матч Лиги Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Манчестере. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicПервый гол в ворота голландской команды на 18 минуте матча забил полузащитник Поль Погба.Игроки Аякса и Манчестер Юнайтед в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder Livepic
Первый гол в ворота голландской команды на 18 минуте матча забил полузащитник Поль Погба.
© REUTERS / Lee Smith LivepicВ начале второго тайма отличился Генрих Мхитарян. Полузащитник англичан установил окончательный счет матча на 48-ой минуте встречи.Игроки Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян и Поль Погба радуются второму забитому мячу в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Lee Smith Livepic
В начале второго тайма отличился Генрих Мхитарян. Полузащитник англичан установил окончательный счет матча на 48-ой минуте встречи.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicИгрок "Аякса" Маттейс де Лигт во время финального матча Лиги Европы УЕФА.Игрок Аякса Маттейс де Лигт в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder Livepic
Игрок "Аякса" Маттейс де Лигт во время финального матча Лиги Европы УЕФА.
© REUTERS / Michael DalderПосле окончания матча главный тренер "Аякса" Петер Бос назвал игру скучной. Он надеется, что эта встреча позволит его команде научиться играть лучше.Игрок Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян забивает второй гол в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder
После окончания матча главный тренер "Аякса" Петер Бос назвал игру скучной. Он надеется, что эта встреча позволит его команде научиться играть лучше.
© REUTERS / Andrew Couldridge LivepicТренер же "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его подопечные просто честно выполнили свою работу и заслуженно победили.Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью празднует победу в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Andrew Couldridge Livepic
Тренер же "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его подопечные просто честно выполнили свою работу и заслуженно победили.
© AFP 2017 / Soren Andersson"Манчестер Юнайтед" впервые стал обладателем кубка Лиги Европы. Благодаря этой победе в следующем сезоне клуб сыграет в Лиги чемпионов.Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба целует трофей после победы в финальном матче Лиги Европы УЕФА
© AFP 2017 / Soren Andersson
"Манчестер Юнайтед" впервые стал обладателем кубка Лиги Европы. Благодаря этой победе в следующем сезоне клуб сыграет в Лиги чемпионов.
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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы обыграл голландский "Аякс". Первая в истории победа "красных дьяволов" в турнире — в фотоленте Ria.ru.

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