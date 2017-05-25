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Звездные красотки: черно-белый взгляд на Каннский кинофестиваль

13:0325.05.2017
(обновлено: 13:04 25.05.2017)
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Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Испанская актриса Пас Вега на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Ума Турман и члены жюри
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на красной дорожке премьеры фильма Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Малика Шерават на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская модель, актриса Молли Симс на красной дорожке премьеры фильма Окча (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцФотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЧешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцИспанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).Испанская актриса Пас Вега на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПредседатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".Американская актриса Ума Турман и члены жюри
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).Актриса Николь Кидман на красной дорожке премьеры фильма Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Актриса Малика Шерават на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).Американская модель, актриса Молли Симс на красной дорожке премьеры фильма Окча (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.Супермодель Адриана Лима на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаРоссийская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.Российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.
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Крупнейший в мире кинофестиваль проходит в Канне с 17 по 28 мая. Черно-белый взгляд на звезд красной ковровой дорожки юбилейного фестиваля — в фотоленте Ria.ru.

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