Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину 2017 года. Ей стала дочь известного актера Стивена Болдуина. Двадцатилетняя модель Хейли Болдуин — в фотоленте Ria.ru.
Самая сексуальная женщина года по версии журнала Maxim
17:5324.05.2017
(обновлено: 17:54 24.05.2017)
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© AP Photo / Alastair GrantНовый рейтинг самых сексуальных женщин года журнала Maxim возглавила представительница известной голливудской династии, модель Хейли Болдуин.
© AP Photo / Alastair Grant
Новый рейтинг самых сексуальных женщин года журнала Maxim возглавила представительница известной голливудской династии, модель Хейли Болдуин.
© AFP 2017 / Yann CoatsaliouРедакция журнала пояснила свой выбор тем, что Хейли не просто красива, она провокатор в хорошем смысле этого слова: она всегда готова подшутить над публикой, распуская сплетни о своем романе с Джастином Бибером или заявляя, что беременна от Кендалл Дженнер.
Редакция журнала пояснила свой выбор тем, что Хейли не просто красива, она провокатор в хорошем смысле этого слова: она всегда готова подшутить над публикой, распуская сплетни о своем романе с Джастином Бибером или заявляя, что беременна от Кендалл Дженнер.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniДвадцатилетняя Хейли является дочерью актера Стивена Болдуина, самого младшего из звездных братьев, и графического дизайнера из Бразилии Кении Деонато.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Двадцатилетняя Хейли является дочерью актера Стивена Болдуина, самого младшего из звездных братьев, и графического дизайнера из Бразилии Кении Деонато.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБлагодаря родителям, в генах модели течет английская, ирландская, шотландская, французская, немецкая, итальянская и португальская кровь.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Благодаря родителям, в генах модели течет английская, ирландская, шотландская, французская, немецкая, итальянская и португальская кровь.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaХейли получила домашнее образование, так как, по словам модели, ей было довольно сложно общаться с одноклассниками из-за того количества вопросов, которые они пытались задавать о ее семье.
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Хейли получила домашнее образование, так как, по словам модели, ей было довольно сложно общаться с одноклассниками из-за того количества вопросов, которые они пытались задавать о ее семье.
© AFP 2017 / Angela WeissС пяти лет будущая модель занималась танцами. Ее увлечение было настолько серьезным, что она даже мечтала о карьере балерины. Однако ей пришлось прекратить обучение из-за травмы ноги.
С пяти лет будущая модель занималась танцами. Ее увлечение было настолько серьезным, что она даже мечтала о карьере балерины. Однако ей пришлось прекратить обучение из-за травмы ноги.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloМодельную карьеру Болдуин начала в 15 лет. Она снималась для журналов Tatler, LOVE и V, принимала участие в рекламной компании бренда French Connection.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Модельную карьеру Болдуин начала в 15 лет. Она снималась для журналов Tatler, LOVE и V, принимала участие в рекламной компании бренда French Connection.
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace На подиуме модель дебютировала в сентябре 2014 года в Лондоне, приняв участие в показе коллекции Topshop, после чего стала лицом рекламной кампании этого же бренда.
На подиуме модель дебютировала в сентябре 2014 года в Лондоне, приняв участие в показе коллекции Topshop, после чего стала лицом рекламной кампании этого же бренда.
© AP Photo / Invision/Willy SanjuanВ 2015 году модель уже активно снималась для таких крупнейших модных изданий, как Vogue, L'Officiel, Elle, Jalouse, Wonderland.
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
В 2015 году модель уже активно снималась для таких крупнейших модных изданий, как Vogue, L'Officiel, Elle, Jalouse, Wonderland.
© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix Хейли Болдуин приглашали принимать участие в своих показах, такие бренды, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Moschino, Jeremy Scott, Elie Saab.
Хейли Болдуин приглашали принимать участие в своих показах, такие бренды, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Moschino, Jeremy Scott, Elie Saab.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодель становилась лицом коллекций Карла Лагерфельда, Guess и H&M.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель становилась лицом коллекций Карла Лагерфельда, Guess и H&M.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloХейли Болдуин ведет свою страницу в Instagram (@haileybaldwin), где у нее более десяти миллионов подписчиков.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Хейли Болдуин ведет свою страницу в Instagram (@haileybaldwin), где у нее более десяти миллионов подписчиков.
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