Самая сексуальная женщина года по версии журнала Maxim

Редакция журнала пояснила свой выбор тем, что Хейли не просто красива, она провокатор в хорошем смысле этого слова: она всегда готова подшутить над публикой, распуская сплетни о своем романе с Джастином Бибером или заявляя, что беременна от Кендалл Дженнер.