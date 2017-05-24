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Самая сексуальная женщина года по версии журнала Maxim

17:5324.05.2017
(обновлено: 17:54 24.05.2017)
0219610
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Alastair GrantНовый рейтинг самых сексуальных женщин года журнала Maxim возглавила представительница известной голливудской династии, модель Хейли Болдуин.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Alastair Grant
Новый рейтинг самых сексуальных женщин года журнала Maxim возглавила представительница известной голливудской династии, модель Хейли Болдуин.
© AFP 2017 / Yann CoatsaliouРедакция журнала пояснила свой выбор тем, что Хейли не просто красива, она провокатор в хорошем смысле этого слова: она всегда готова подшутить над публикой, распуская сплетни о своем романе с Джастином Бибером или заявляя, что беременна от Кендалл Дженнер.Американская модель Хейли Болдуин
© AFP 2017 / Yann Coatsaliou
Редакция журнала пояснила свой выбор тем, что Хейли не просто красива, она провокатор в хорошем смысле этого слова: она всегда готова подшутить над публикой, распуская сплетни о своем романе с Джастином Бибером или заявляя, что беременна от Кендалл Дженнер.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniДвадцатилетняя Хейли является дочерью актера Стивена Болдуина, самого младшего из звездных братьев, и графического дизайнера из Бразилии Кении Деонато.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Двадцатилетняя Хейли является дочерью актера Стивена Болдуина, самого младшего из звездных братьев, и графического дизайнера из Бразилии Кении Деонато.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБлагодаря родителям, в генах модели течет английская, ирландская, шотландская, французская, немецкая, итальянская и португальская кровь.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Благодаря родителям, в генах модели течет английская, ирландская, шотландская, французская, немецкая, итальянская и португальская кровь.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaХейли получила домашнее образование, так как, по словам модели, ей было довольно сложно общаться с одноклассниками из-за того количества вопросов, которые они пытались задавать о ее семье.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Хейли получила домашнее образование, так как, по словам модели, ей было довольно сложно общаться с одноклассниками из-за того количества вопросов, которые они пытались задавать о ее семье.
© AFP 2017 / Angela WeissС пяти лет будущая модель занималась танцами. Ее увлечение было настолько серьезным, что она даже мечтала о карьере балерины. Однако ей пришлось прекратить обучение из-за травмы ноги.Американская модель Хейли Болдуин
© AFP 2017 / Angela Weiss
С пяти лет будущая модель занималась танцами. Ее увлечение было настолько серьезным, что она даже мечтала о карьере балерины. Однако ей пришлось прекратить обучение из-за травмы ноги.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloМодельную карьеру Болдуин начала в 15 лет. Она снималась для журналов Tatler, LOVE и V, принимала участие в рекламной компании бренда French Connection.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Модельную карьеру Болдуин начала в 15 лет. Она снималась для журналов Tatler, LOVE и V, принимала участие в рекламной компании бренда French Connection.
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace На подиуме модель дебютировала в сентябре 2014 года в Лондоне, приняв участие в показе коллекции Topshop, после чего стала лицом рекламной кампании этого же бренда.Американская модель Хейли Болдуин
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace 
На подиуме модель дебютировала в сентябре 2014 года в Лондоне, приняв участие в показе коллекции Topshop, после чего стала лицом рекламной кампании этого же бренда.
© AP Photo / Invision/Willy SanjuanВ 2015 году модель уже активно снималась для таких крупнейших модных изданий, как Vogue, L'Officiel, Elle, Jalouse, Wonderland.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
В 2015 году модель уже активно снималась для таких крупнейших модных изданий, как Vogue, L'Officiel, Elle, Jalouse, Wonderland.
© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix Хейли Болдуин приглашали принимать участие в своих показах, такие бренды, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Moschino, Jeremy Scott, Elie Saab.Американская модель Хейли Болдуин
© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix
Хейли Болдуин приглашали принимать участие в своих показах, такие бренды, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Moschino, Jeremy Scott, Elie Saab.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодель становилась лицом коллекций Карла Лагерфельда, Guess и H&M.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель становилась лицом коллекций Карла Лагерфельда, Guess и H&M.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloХейли Болдуин ведет свою страницу в Instagram (@haileybaldwin), где у нее более десяти миллионов подписчиков.Американская модель Хейли Болдуин
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Хейли Болдуин ведет свою страницу в Instagram (@haileybaldwin), где у нее более десяти миллионов подписчиков.
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Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину 2017 года. Ей стала дочь известного актера Стивена Болдуина. Двадцатилетняя модель Хейли Болдуин — в фотоленте Ria.ru.

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