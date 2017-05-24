В российской столице создали новую службу, задача которой — помогать автомобилистам на московских дорогах. Презентация "Дорожного патруля" — в фотоленте Ria.ru.
В Москве представили новый "Дорожный патруль"
13:2324.05.2017
(обновлено: 13:24 24.05.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦентр организации дорожного движения Правительства Москвы создал новую службу, которая будет бороться с заторами на дорогах столицы.
Центр организации дорожного движения Правительства Москвы создал новую службу, которая будет бороться с заторами на дорогах столицы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСлужбу по улучшению обстановки на дорогах "Дорожный патруль" представили в Москве в среду.
Службу по улучшению обстановки на дорогах "Дорожный патруль" представили в Москве в среду.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСотрудники новой структуры должны помогать водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола, сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.
Сотрудники новой структуры должны помогать водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола, сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовая служба по своему функционалу не подменит ГИБДД. В первую очередь она будет следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки и качества дорожного полотна.
Новая служба по своему функционалу не подменит ГИБДД. В первую очередь она будет следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки и качества дорожного полотна.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКроме того, "Дорожный патруль" будет помогать водителям запустить машину в случае неисправности, а также сможет отбуксировать автомобиль до заправки. Вся помощь оказывается совершенно бесплатно.
Кроме того, "Дорожный патруль" будет помогать водителям запустить машину в случае неисправности, а также сможет отбуксировать автомобиль до заправки. Вся помощь оказывается совершенно бесплатно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПланируется, что патрули будут также активно использоваться во время проведения масштабных спортивных мероприятий, таких как Кубок конфедераций.
Планируется, что патрули будут также активно использоваться во время проведения масштабных спортивных мероприятий, таких как Кубок конфедераций.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБольшинство вызовов о необходимости помощи патрулям поступает из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки на дорогах. Однако патруль может и самостоятельно принимать решения о помощи автомобилистам.
Большинство вызовов о необходимости помощи патрулям поступает из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки на дорогах. Однако патруль может и самостоятельно принимать решения о помощи автомобилистам.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПока в состав "Дорожного патруля" входят пять экипажей. Сотрудники службы патрулируют улицы города в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы. В дальнейшем планируется увеличить количество патрулей до 30, чтобы охватить всю территорию Москвы.
Пока в состав "Дорожного патруля" входят пять экипажей. Сотрудники службы патрулируют улицы города в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы. В дальнейшем планируется увеличить количество патрулей до 30, чтобы охватить всю территорию Москвы.
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