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В Москве представили новый "Дорожный патруль"

13:2324.05.2017
(обновлено: 13:24 24.05.2017)
05861
Сотрудники возле автомобилей новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Автомобили службы ЦОДД Дорожный патруль
Сотрудники возле автомобилей новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Сотрудник новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
Автомобиль новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦентр организации дорожного движения Правительства Москвы создал новую службу, которая будет бороться с заторами на дорогах столицы.Сотрудники возле автомобилей новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Центр организации дорожного движения Правительства Москвы создал новую службу, которая будет бороться с заторами на дорогах столицы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСлужбу по улучшению обстановки на дорогах "Дорожный патруль" представили в Москве в среду.Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Службу по улучшению обстановки на дорогах "Дорожный патруль" представили в Москве в среду.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСотрудники новой структуры должны помогать водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола, сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.Автомобили службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сотрудники новой структуры должны помогать водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола, сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовая служба по своему функционалу не подменит ГИБДД. В первую очередь она будет следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки и качества дорожного полотна.Сотрудники возле автомобилей новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Новая служба по своему функционалу не подменит ГИБДД. В первую очередь она будет следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки и качества дорожного полотна.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКроме того, "Дорожный патруль" будет помогать водителям запустить машину в случае неисправности, а также сможет отбуксировать автомобиль до заправки. Вся помощь оказывается совершенно бесплатно.Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кроме того, "Дорожный патруль" будет помогать водителям запустить машину в случае неисправности, а также сможет отбуксировать автомобиль до заправки. Вся помощь оказывается совершенно бесплатно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПланируется, что патрули будут также активно использоваться во время проведения масштабных спортивных мероприятий, таких как Кубок конфедераций.Сотрудник новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Планируется, что патрули будут также активно использоваться во время проведения масштабных спортивных мероприятий, таких как Кубок конфедераций.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБольшинство вызовов о необходимости помощи патрулям поступает из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки на дорогах. Однако патруль может и самостоятельно принимать решения о помощи автомобилистам.Работники ситуационного центра новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Большинство вызовов о необходимости помощи патрулям поступает из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки на дорогах. Однако патруль может и самостоятельно принимать решения о помощи автомобилистам.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПока в состав "Дорожного патруля" входят пять экипажей. Сотрудники службы патрулируют улицы города в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы. В дальнейшем планируется увеличить количество патрулей до 30, чтобы охватить всю территорию Москвы.Автомобиль новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Пока в состав "Дорожного патруля" входят пять экипажей. Сотрудники службы патрулируют улицы города в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы. В дальнейшем планируется увеличить количество патрулей до 30, чтобы охватить всю территорию Москвы.
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В российской столице создали новую службу, задача которой — помогать автомобилистам на московских дорогах. Презентация "Дорожного патруля" — в фотоленте Ria.ru.

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