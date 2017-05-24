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Aerosmith отыграли прощальный концерт в Москве

11:5324.05.2017
(обновлено: 11:55 24.05.2017)
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Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Гитарист американской группы Aerosmith Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМосковский концерт рокеров из Aerosmith состоялся в рамках прощального европейского турне "Aero-Vederci, Baby!".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Московский концерт рокеров из Aerosmith состоялся в рамках прощального европейского турне "Aero-Vederci, Baby!".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление прошло 23 мая в спорткомплексе "Олимпийский".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выступление прошло 23 мая в спорткомплексе "Олимпийский".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто был единственный концерт Aerosmith в России в рамках турне.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Это был единственный концерт Aerosmith в России в рамках турне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссия стала третьей страной прощального европейского тура рок-музыкантов.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Россия стала третьей страной прощального европейского тура рок-музыкантов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ московском спорткомплексе "Олимпийский" были усилены меры безопасности. Все посетители проходили тройной досмотр.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В московском спорткомплексе "Олимпийский" были усилены меры безопасности. Все посетители проходили тройной досмотр.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКонцерт Aerosmith начался с опозданием почти на два часа.Гитарист американской группы Aerosmith Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Концерт Aerosmith начался с опозданием почти на два часа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время выступления группа исполнила свои легендарные хиты, ставшие классикой рок-музыки: Crazy, Cryin’, Livin' On The Edge и другие.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во время выступления группа исполнила свои легендарные хиты, ставшие классикой рок-музыки: Crazy, Cryin’, Livin' On The Edge и другие.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ конце выступления участники Aerosmith исполнили песню в поддержку жителей британского Манчестера, где в результате теракта погибли 22 чеолвека.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В конце выступления участники Aerosmith исполнили песню в поддержку жителей британского Манчестера, где в результате теракта погибли 22 чеолвека.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист группы Стивен Тайлер на белом рояле исполнил песню Dream On и призвал поддержать Манчестер.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Солист группы Стивен Тайлер на белом рояле исполнил песню Dream On и призвал поддержать Манчестер.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ это время на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью "Манчестер".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В это время на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью "Манчестер".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа 46 лет своего существования группа записала 15 студийных альбомов и стала обладателей четырех "Грэмми".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
За 46 лет своего существования группа записала 15 студийных альбомов и стала обладателей четырех "Грэмми".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2001 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включил Aerosmith в список 100 самых великих музыкантов всех времен.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В 2001 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включил Aerosmith в список 100 самых великих музыкантов всех времен.
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Американская рок-группа Aerosmith в рамках прощального тура дала концерт в российской столице. Выступление самых гламурных исполнителей рок-сцены — в фотоленте Ria.ru.

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