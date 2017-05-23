Любимец петербужцев, нерпенок Крошик со второго раза все же решился уйти от людей в родную стихию Ладожского озера. Возвращение тюленя в дикую природу — в фотоленте Ria.ru.
Детеныш нерпы Крошик вернулся в родную Ладогу
16:2023.05.2017
(обновлено: 16:31 23.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпенка-"второгодника" Крошика после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала выпустили в его родные воды Ладожского озера.
Нерпенка-"второгодника" Крошика после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала выпустили в его родные воды Ладожского озера.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже десять лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани исчезновения.
Биологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже десять лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани исчезновения.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпы выкармливают своих детенышей на льду. Из-за изменения климата зимы стали короче и не столь "ледовитые". Самки не успевают выкормить потомство, щенки преждевременно отрываются от них и оказываются на берегу, где их находят люди.
Нерпы выкармливают своих детенышей на льду. Из-за изменения климата зимы стали короче и не столь "ледовитые". Самки не успевают выкормить потомство, щенки преждевременно отрываются от них и оказываются на берегу, где их находят люди.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкЧтобы малыш нерпы выжил в холодной воде, самка должна его раскормить до 40 килограмм, если детеныш весит всего 10 - он очень быстро погибает.
Чтобы малыш нерпы выжил в холодной воде, самка должна его раскормить до 40 килограмм, если детеныш весит всего 10 - он очень быстро погибает.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкФонд друзей балтийской нерпы занимается не только спасением животных, но и их адаптацией к родной водной среде, учит их выживать в естественных условиях. За 10 лет работы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев выходили почти сто животных.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается не только спасением животных, но и их адаптацией к родной водной среде, учит их выживать в естественных условиях. За 10 лет работы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев выходили почти сто животных.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпа Крошик - мировой рекордсмен: это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал на реабилитацию в центр, его вес был всего четыре килограмма. Обычно нерпы даже при рождении весят больше.
Нерпа Крошик - мировой рекордсмен: это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал на реабилитацию в центр, его вес был всего четыре килограмма. Обычно нерпы даже при рождении весят больше.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкИменно из-за того, что Крошик очень мало времени провел с матерью, он оказался первым "сложным" воспитанником центра. После прохождения полного курса реабилитации в 2016 году он не захотел покинуть людей.
Именно из-за того, что Крошик очень мало времени провел с матерью, он оказался первым "сложным" воспитанником центра. После прохождения полного курса реабилитации в 2016 году он не захотел покинуть людей.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологам пришлось оставлять Крошика в реабилитационном центре на "второй год" и заново учить самостоятельной охоте — нерпа начала требовать, чтобы ее кормили люди.
Биологам пришлось оставлять Крошика в реабилитационном центре на "второй год" и заново учить самостоятельной охоте — нерпа начала требовать, чтобы ее кормили люди.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВторая попытка вернуть Крошика в родные воды Ладожского озера прошла 22 мая.
Вторая попытка вернуть Крошика в родные воды Ладожского озера прошла 22 мая.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНа спину Крошику приклеили яркую метку, которая позволит до ближайшей линьки отслеживать перемещение животного вдоль береговой линии.
На спину Крошику приклеили яркую метку, которая позволит до ближайшей линьки отслеживать перемещение животного вдоль береговой линии.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологи долго наблюдали за поведением Крошика на воле и уехали только тогда, когда нерпа окончательно скрылась из вида.
Биологи долго наблюдали за поведением Крошика на воле и уехали только тогда, когда нерпа окончательно скрылась из вида.
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