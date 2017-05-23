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Детеныш нерпы Крошик вернулся в родную Ладогу

16:2023.05.2017
(обновлено: 16:31 23.05.2017)
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Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам
Ладожский нерпенок Крошик у теплохода Метеор в ожидании отправления на остров Валаам
Перенос ладожского нерпенка Крошика к берегу на острове Валаам для выпуска в воды Ладожского озера
Выпуск ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера на остров Валаам
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев выпускает ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера
Выпуск ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера на остров Валаам
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев выпускает ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпенка-"второгодника" Крошика после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала выпустили в его родные воды Ладожского озера.Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Нерпенка-"второгодника" Крошика после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала выпустили в его родные воды Ладожского озера.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже десять лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани исчезновения.Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Биологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже десять лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани исчезновения.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпы выкармливают своих детенышей на льду. Из-за изменения климата зимы стали короче и не столь "ледовитые". Самки не успевают выкормить потомство, щенки преждевременно отрываются от них и оказываются на берегу, где их находят люди.Ладожский нерпенок Крошик у теплохода Метеор в ожидании отправления на остров Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Нерпы выкармливают своих детенышей на льду. Из-за изменения климата зимы стали короче и не столь "ледовитые". Самки не успевают выкормить потомство, щенки преждевременно отрываются от них и оказываются на берегу, где их находят люди.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкЧтобы малыш нерпы выжил в холодной воде, самка должна его раскормить до 40 килограмм, если детеныш весит всего 10 - он очень быстро погибает.Перенос ладожского нерпенка Крошика к берегу на острове Валаам для выпуска в воды Ладожского озера
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Чтобы малыш нерпы выжил в холодной воде, самка должна его раскормить до 40 килограмм, если детеныш весит всего 10 - он очень быстро погибает.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкФонд друзей балтийской нерпы занимается не только спасением животных, но и их адаптацией к родной водной среде, учит их выживать в естественных условиях. За 10 лет работы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев выходили почти сто животных.Выпуск ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера на остров Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Фонд друзей балтийской нерпы занимается не только спасением животных, но и их адаптацией к родной водной среде, учит их выживать в естественных условиях. За 10 лет работы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев выходили почти сто животных.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНерпа Крошик - мировой рекордсмен: это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал на реабилитацию в центр, его вес был всего четыре килограмма. Обычно нерпы даже при рождении весят больше.Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев выпускает ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Нерпа Крошик - мировой рекордсмен: это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал на реабилитацию в центр, его вес был всего четыре килограмма. Обычно нерпы даже при рождении весят больше.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкИменно из-за того, что Крошик очень мало времени провел с матерью, он оказался первым "сложным" воспитанником центра. После прохождения полного курса реабилитации в 2016 году он не захотел покинуть людей.Выпуск ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера на остров Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Именно из-за того, что Крошик очень мало времени провел с матерью, он оказался первым "сложным" воспитанником центра. После прохождения полного курса реабилитации в 2016 году он не захотел покинуть людей.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологам пришлось оставлять Крошика в реабилитационном центре на "второй год" и заново учить самостоятельной охоте — нерпа начала требовать, чтобы ее кормили люди.Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Биологам пришлось оставлять Крошика в реабилитационном центре на "второй год" и заново учить самостоятельной охоте — нерпа начала требовать, чтобы ее кормили люди.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВторая попытка вернуть Крошика в родные воды Ладожского озера прошла 22 мая.Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Вторая попытка вернуть Крошика в родные воды Ладожского озера прошла 22 мая.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкНа спину Крошику приклеили яркую метку, которая позволит до ближайшей линьки отслеживать перемещение животного вдоль береговой линии.Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев выпускает ладожского нерпенка Крошика в воды Ладожского озера
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
На спину Крошику приклеили яркую метку, которая позволит до ближайшей линьки отслеживать перемещение животного вдоль береговой линии.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкБиологи долго наблюдали за поведением Крошика на воле и уехали только тогда, когда нерпа окончательно скрылась из вида.Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Биологи долго наблюдали за поведением Крошика на воле и уехали только тогда, когда нерпа окончательно скрылась из вида.
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Любимец петербужцев, нерпенок Крошик со второго раза все же решился уйти от людей в родную стихию Ладожского озера. Возвращение тюленя в дикую природу — в фотоленте Ria.ru.

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