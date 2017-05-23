В мае в "Артеке" проходит собор юных моряков со всей России. Соревнования по морскому многоборью, гребная и парусная регаты — в фотоленте Ria.ru.
Соревнования юнг в "Артеке"
12:1723.05.2017
(обновлено: 12:21 23.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВторой всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОт каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНаиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОрганизаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПомогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрезидент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".
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