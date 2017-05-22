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Финалистки конкурса красоты "Мисс Чита-2017"

12:4122.05.2017
(обновлено: 12:43 22.05.2017)
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Победительница конкурса Мисс Чита 2017 Алена Гребнева на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Ирина Пенягина выступает в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Ирина Пенягина и Наталия Тихомощук (слева) выступают в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Кристина Васильева выступает в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Участницы финального конкурса Мисс Чита 2017 Алёна Гребнева, Алёна Данилова и Надежда Савина (слева направо) на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкФинал конкурса "Мисс Чита-2017" прошел 20 мая на сцене дворца культуры Железнодорожников в столице Забайкальского края. На фото: победительница конкурса Алена Гребнева.Победительница конкурса Мисс Чита 2017 Алена Гребнева на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Финал конкурса "Мисс Чита-2017" прошел 20 мая на сцене дворца культуры Железнодорожников в столице Забайкальского края. На фото: победительница конкурса Алена Гребнева.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ шоу приняли участие четырнадцать конкурсанток.Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В шоу приняли участие четырнадцать конкурсанток.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкФиналистки прошли несколько ступеней подготовки к конкурсу. На фото: Ирина Пенягина, завоевавшая титул первая Вице-Мисс Чита.Ирина Пенягина выступает в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Финалистки прошли несколько ступеней подготовки к конкурсу. На фото: Ирина Пенягина, завоевавшая титул первая Вице-Мисс Чита.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДля каждой из участниц конкурса организаторы разработали индивидуальный стиль.Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Для каждой из участниц конкурса организаторы разработали индивидуальный стиль.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ качестве одного из этапов подготовки конкурсантки попробовали себя в различных профессиях социальной сферы.Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В качестве одного из этапов подготовки конкурсантки попробовали себя в различных профессиях социальной сферы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ течение одного дня девушки помогали в детских домах, больницах, убирали улицы и сажали деревья.Выступление финалисток конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В течение одного дня девушки помогали в детских домах, больницах, убирали улицы и сажали деревья.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДля участия в финале девушки подготовили творческие визитки и отчеты о своей социальной работе.Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Для участия в финале девушки подготовили творческие визитки и отчеты о своей социальной работе.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДефиле в купальниках в финале конкурса "Мисс Чита-2017". На фото: Алена Гребнева.Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дефиле в купальниках в финале конкурса "Мисс Чита-2017". На фото: Алена Гребнева.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкКонкурсантки Ирина Пенягина и Наталия Тихомощук.Ирина Пенягина и Наталия Тихомощук (слева) выступают в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Конкурсантки Ирина Пенягина и Наталия Тихомощук.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДефиле в вечерних платьях на конкурсе "Мисс Чита-2017".Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дефиле в вечерних платьях на конкурсе "Мисс Чита-2017".
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкАлёна Данилова стала обладательницей титула "Мисс Студенчество-2017". Она будет представлять Забайкалье на конкурсе красоты, который пройдёт в Челябинске.Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Алёна Данилова стала обладательницей титула "Мисс Студенчество-2017". Она будет представлять Забайкалье на конкурсе красоты, который пройдёт в Челябинске.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкКонкурсанта Кристина Васильева во время дефиле в вечерних платьях.Кристина Васильева выступает в финале конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Конкурсанта Кристина Васильева во время дефиле в вечерних платьях.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы финального конкурса "Мисс Чита-2017" Алёна Гребнева, Алёна Данилова и Надежда Савина.Участницы финального конкурса Мисс Чита 2017 Алёна Гребнева, Алёна Данилова и Надежда Савина (слева направо) на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Участницы финального конкурса "Мисс Чита-2017" Алёна Гребнева, Алёна Данилова и Надежда Савина.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДефиле в вечерних платьях в финале конкурса "Мисс Чита-2017".Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дефиле в вечерних платьях в финале конкурса "Мисс Чита-2017".
Выступление финалистки конкурса Мисс Чита 2017 на сцене дворца культуры Железнодорожников в ЧитеФиналистки конкурса красоты "Мисс Чита-2017"12:4122.05.2017
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В столице Забайкальского края прошел финал конкурса "Мисс Чита-2017". Участницы шоу и обладательница главного титула конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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